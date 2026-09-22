Gran Hermano Uruguay: quién es la primera aspirante eliminada de la casa, según las encuestas

Gran Hermano Uruguay tendrá hoy martes 22 de septiembre a la primera aspirante eliminada. La definición que se dará a conocer en la gala de esta noche estará entre Laura, Melanie y Tatiana , las concursantes que ingresaron al reality de Canal 10 bajo esta condición.

Es que de los 21 participantes que cruzaron la puerta el domingo, solo 20 conformarán el grupo definitivo de la primera edición del programa en el país.

"Mañana, el supremo decidirá quién sigue en la casa y quién debe abandonarla", anunció el lunes el conductor del ciclo, Eduardo "Colo" Gianarelli .

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En la misma línea, explicó: "Gran Hermano decidió que en la casa haya 10 hombres y 10 mujeres, por eso ingresaron 11 mujeres y una se va mañana", en referencia a la gala de este martes.

¿Quiénes son las tres aspirantes que compiten por su lugar en la casa de Gran Hermano Uruguay?

Las tres aspirantes que compiten hoy por un lugar en la casa de Gran Hermano Uruguay son Laura Dotto, 67 años; Melanie Porta, de 36 y Tatiana Cabrera, de 30.

Laura Dotto

De 67, Laura Dotto fue la primera aspirante en entrar a la casa de Gran Hermano Uruguay. Oriunda del barrio Malvín Norte, se autodefinió como "una veterana que viene a competir porque viví la vida al revés".

"Muchos se preguntarán qué hace esta veterana acá. Esta veterana viene a competir porque viví la vida al revés y esta experiencia es la frutilla de la torta", subrayó.

¡Esta experiencia es la furtillita de la torta! ¡Así es la presentación de MARÍA LAURA en #GranHermanoUY! https://t.co/VyaEM3oKMj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Dotto contó que se dedicaba a manejar una ambulancia, actividad que dejó días antes de comenzar el reality. Tiene dos hijos y prometió contar la historia del menor con "lujo de detalle" una vez adentro.

Melanie Porta

La segunda aspirante a jugadora en entrar a la casa fue Melanie Porta, de 36 años. Radicada en Piedras Blancas, es funcionaria de OSE. "No tengo amigos, no confío en la gente, no me gustan las personas y no necesito de nadie para llegar a la final", detalló.

¡Tiene experiencia en convivir con patos, gallinas y un pavo real! ¡Así es la presentación de MELANIE en #GranHermanoUY! https://t.co/3SDxRB76bV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Tatiana Cabrera

La tercera, y última, aspirante en entrar a la casa fue Tatiana Cabrera. "Desde chiquitita, amo las cámaras. Toda persona que me conoce sabe que yo nací para entrar a la casa de Gran Hermano", dijo. Tiene 30, es de la ciudad de Canelones y prometió "dar show y cuerpo 24/7".

¡Nació para este reality! ¡Así es la presentación de TATIANA en #GranHermanoUY! https://t.co/klJSgF8g1B — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

"Siempre me meto en problemas porque primero hablo y después pienso", señaló la participante que esta noche buscará asegurar su lugar.

Gran Hermano Uruguay: quién es la primera aspirante eliminada de la casa, según las encuestas

La encuesta publicada por el usuario de X @2017HUGO ubica a Tatiana como la primera aspirante eliminada de Gran Hermano Uruguay con el 51,8% de los votos.

Captura @2017HUGO (X)

Por su parte, el sondeo de @ConfedeJuanFran (X) en Strawpoll perfila a Melanie como la primera eyectada de la competencia.