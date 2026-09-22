El aporte de la tercera instancia de Empresarias Transformando Valor

Referentes del ámbito empresarial, productivo y del gobierno participaron el viernes 18 de setiembre, en la Expo Rural del Prado , en la tercera edición de Empresarias Transformando Valor , encuentro que reunió distintas miradas y experiencias en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta Uruguay para producir, invertir, innovar y proyectarse hacia nuevos mercados .

Según se explicó a El Observador, bajo la consigna “Empresarias que conectan mercados, generan valor y construyen futuro” , la jornada promovió el intercambio entre mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en diferentes sectores de actividad, combinando una mirada sobre el contexto internacional con experiencias concretas de crecimiento empresarial, innovación e internacionalización.

La apertura estuvo a cargo de Virginia San Martín, presidenta del Capítulo Uruguay de la Convergencia Empresarial de Mujeres del MERCOSUR (CEMM), presidenta Pro Tempore de la CEMM y directora de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

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El primer panel, “Uruguay frente al nuevo escenario internacional: oportunidades para producir, invertir y exportar”, permitió analizar las oportunidades que se abren para Uruguay y sus empresas en materia de producción, inversión e inserción internacional.

Participaron Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI, y Valeria Csukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores. La conversación fue moderada por Anabela Aldaz, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, vicepresidenta de la CEMM Capítulo Uruguay y directora de Programas CEMM.

El intercambio puso en el centro la importancia de fortalecer las capacidades de las empresas uruguayas para aprovechar las oportunidades que presenta un escenario internacional en transformación, con una mirada orientada hacia la inversión, las exportaciones y una mayor conexión con los mercados internacionales. Se puso especial foco en la importancia de explorar la ruta de la internacionalización con objetivos concretos y alcanzables.

Experiencias de mujeres que transforman

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel “Empresarias que transforman: experiencias de liderazgo, innovación e internacionalización”, moderado por Laura Pernas, consejera ejecutiva de la Cámara de la Construcción del Uruguay e integrante de la CEMM Capítulo Uruguay.

Se reunió a cuatro empresarias provenientes de sectores muy diferentes para compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que supone liderar, crecer y proyectarse hacia nuevos mercados.

La conversación recorrió las decisiones que marcaron puntos de inflexión en sus trayectorias, los desafíos enfrentados como líderes y los aprendizajes que esas experiencias pueden aportar a otras mujeres empresarias. El intercambio avanzó luego hacia las decisiones estratégicas que permiten a una organización crecer, innovar y acceder a nuevos mercados, buscando identificar aprendizajes concretos para empresas que se encuentran ante un nuevo salto de crecimiento.

El panel permitió, además, trasladar esas experiencias individuales a una conversación más amplia sobre las oportunidades que tiene Uruguay para competir internacionalmente y las condiciones necesarias para aprovechar una mayor apertura de mercados.

Desde la experiencia de Alejandra Radulovich, directora de Grupo El Solar, la conversación puso el foco en cómo una empresa uruguaya puede diferenciarse en mercados de mayor escala, construyendo una propuesta de valor que combine producto, diseño, servicio, instalación y confianza. También se plantearon las oportunidades que una mayor integración entre la Unión Europea y el Mercosur podría generar para la industria exportadora uruguaya, pero también para la importación de insumos relevantes para el desarrollo de la actividad.

Con Grisel Moizo, directora de Macadel S.A. y presidenta de la Confederación Granjera del Uruguay, el intercambio abordó la importancia de la colaboración, la construcción de confianza y la generación de consensos para impulsar transformaciones sectoriales. En particular, se planteó el desafío de lograr que la apertura de mercados y el crecimiento exportador se traduzcan en oportunidades también para productores medianos y pequeños.

La perspectiva de Inés Jakubovski, directora ejecutiva de Willinn de Sudamérica y vicepresidenta de CUTI, llevó la conversación hacia el potencial de Uruguay para exportar conocimiento y tecnología (infraestructura). El talento, la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital estuvieron en el centro del análisis sobre cómo las empresas uruguayas pueden posicionarse internacionalmente en la economía del conocimiento y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado europeo.

Por su parte, Lourdes Alanís Vanelli, fundadora y CEO de Grupo Elis, aportó la mirada del turismo y los eventos internacionales, poniendo sobre la mesa una dimensión complementaria de la internacionalización: no solamente llevar empresas uruguayas al mundo, sino también traer el mundo a Uruguay. La conversación planteó el potencial del país para posicionarse como plataforma regional capaz de atraer congresos, talento, inversiones y oportunidades de negocios.

En conjunto, las distintas perspectivas permitieron abordar la internacionalización desde múltiples dimensiones —industria, producción agropecuaria, tecnología, servicios, turismo y eventos— y poner en discusión cómo las capacidades construidas desde Uruguay, bajo el liderazgo de mujeres, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y conexión con nuevos mercados.

Liderar también desde el cuidado

El encuentro incorporó además una dimensión social del liderazgo a través del diálogo “Liderar desde el cuidado”, con la participación de María José Cerantes y Amalia Quírice, voluntarias y miembros de la Fundación Luis Manuel Calleja, quienes compartieron la experiencia de la Obra Hospice San José, que tiene el objetivo de acompañar a personas en situación vulnerable que se encuentran atravesando la última etapa de su vida.

La moderación del último panel estuvo a cargo de Cecilia Casulo, directora ejecutiva de AFITRAC y CIUEMA, representante de la Cámara de Industrias del Uruguay ante la CEMM Capítulo Uruguay y líder del sector industria de la CEMM.

De esta forma, la jornada amplió la conversación sobre liderazgo y generación de valor, incorporando también la dimensión humana y social que forma parte de la construcción de organizaciones y comunidades sostenibles.

Una agenda que continúa a nivel regional

Sobre el cierre se presentó el XIII Encuentro Regional de la CEMM, que tendrá lugar el 23 de octubre en el Edificio MERCOSUR, en Montevideo, acompañado por mensajes de las presidentas de los capítulos de Argentina, Brasil y Paraguay.

La tercera edición de Empresarias Transformando Valor reafirmó así el valor de generar espacios de encuentro entre mujeres empresarias y referentes institucionales de diferentes sectores, favoreciendo el intercambio de experiencias, la generación de vínculos y una mirada compartida sobre las oportunidades de crecimiento e internacionalización de las empresas uruguayas.

“Empresarias que conectan mercados, generan valor y construyen futuro” refleja el espíritu de una jornada que buscó proyectar el liderazgo empresarial femenino más allá de las fronteras sectoriales y nacionales.