Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Martes:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / GRAN HERMANO URUGUAY

La gran sorpresa que dio Gran Hermano Uruguay en su primera noche: la inclusión inédita de los "aspirantes"

Además de la presentación de los 21 participantes y el ingreso a la casa, el programa presentó una novedad para el comienzo del formato

21 de septiembre de 2026 12:37 hs
Gran Hermano Uruguay Eduardo Colo Gianarelli
Gastón Britos / FocoUy

Gran Hermano Uruguay debutó este domingo en la pantalla y en su primera noche ya se convirtió en una de las emisiones más vistas de la televisión uruguaya. Además de la presentación de los 21 participantes y el ingreso a la casa, el programa presentó una novedad para el formato.

"Dentro de esos 21 jugadores van a ser 10 hombres y 11 mujeres. No es que haya una mujer más. La situación es la siguiente: dentro de esos 21 jugadores tenemos 18 participantes y 3 aspirantes. La situación de esas tres aspirantes es condicional", explicó el conductor del programa.

Más noticias

Gran Hermano Uruguay arrasó con el rating: el estreno del reality en Canal 10 midió como un partido de la selección

Gran Hermano Uruguay abrió sus puertas: 21 participantes "haciendo historia" y la primera gran sorpresa del reality uruguayo

La primera en ingresar como aspirante fue Laura Dotto, una conductora de ambulancia jubilada de 67 años que dice que vivió "la vida al revés".

En segundo lugar ingresó Melani Porta de 36 años, funcionaria de OSE, que declaró que no necesita "a nadie" para llegar a la final.

La última en incorporarse al juego fue Tatiana Cabrera, de 30 años, y dijo que no pretende pasar desapercibida en la casa.

Las más leídas

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 20 de setiembre

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso, luego del gran triunfo de Nacional: Peñarol lidera el año y Torque el Clausura

Uno a uno: quiénes son los participantes del primer Gran Hermano Uruguay

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 75 millones de pesos

Temas

Gran Hermano Uruguay Canal 10

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos