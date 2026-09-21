La gran sorpresa que dio Gran Hermano Uruguay en su primera noche: la inclusión inédita de los "aspirantes"

Gran Hermano Uruguay debutó este domingo en la pantalla y en su primera noche ya se convirtió en una de las emisiones más vistas de la televisión uruguaya. Además de la presentación de los 21 participantes y el ingreso a la casa, el programa presentó una novedad para el formato.

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La gran sorpresa de la noche, de hecho, activó el juego desde el primer momento. Entre los 21 jugadores que ingresaron esta noche, tres de ellas entraron como "aspirantes" a participantes.

"Dentro de esos 21 jugadores van a ser 10 hombres y 11 mujeres. No es que haya una mujer más. La situación es la siguiente: dentro de esos 21 jugadores tenemos 18 participantes y 3 aspirantes. La situación de esas tres aspirantes es condicional", explicó el conductor del programa.

¡TENEMOS PLACA! Ya están definidos los nominados y ahora la decisión está en tus manos. ¿Quién querés que abandone la casa? #GranHermanoUy pic.twitter.com/xMERO8Z80e — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026 La primera en ingresar como aspirante fue Laura Dotto, una conductora de ambulancia jubilada de 67 años que dice que vivió "la vida al revés".