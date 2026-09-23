En la antesala de la primera gala de nominación de Gran Hermano Uruguay , que tendrá lugar este miércoles 23 de setiembre, una jugada de Tatiana Milano podría provocar la anulación de la espontánea realizada el domingo por Stephanie Dudok , más conocida como Tai .

La concursante de 36 años, oriunda de Barros Blancos, Canelones , no solo expresó su desconfianza después de confirmar que alguien había utilizado la herramienta de juego, sino que fue por más y, durante una conversación con sus compañeras, logró que Dudok confesara a viva voz que había realizado la nominación.

"Yo ayer me calenté, fui a hacer la espontánea y me dijeron que no se podía", relató Milano en uno de los cuartos, rodeada de otras cuatro participantes.

Durante el mismo relato, del que Tai fue testigo, Milano explicó que consultó con Gran Hermano si podía contar lo ocurrido y que, después de una primera rectificación del dueño de la casa, decidió revelar al resto de los concursantes que la jugada ya había sido ejecutada.

"Yo fui, conté que se hizo la espontánea y todos pensaron que fui yo", siguió.

VIDEO | Gran Hermano Uruguay: así fue la jugada de Tatiana que podría anular la nominación espontánea de Tai

Luego de enmarcar el escenario, Tatiana encaró a las cuatro participantes de Gran Hermano Uruguay que se encontraban con ella en el cuarto y lanzó retóricamente: "¿Sabes que si vos decís que hiciste la espontánea se cancela?".

Al instante, Milano presionó a las concursantes para que dijeran que ellas habían sido las autoras de la jugada, de forma tal que, por reglamento, anularía dicha jugada por romper el secreto.

LA JUGADA DE TATIANA QUE PODRÍA ANULAR LA ESPONTÁNEA DE TAI Gran Hermano Uruguay

Gran Hermano Uruguay: llega la primera gala de nominación

Ya con la nómina final de 20 participantes que competirán en Gran Hermano Uruguay, este miércoles 23 de setiembre se llevará a cabo la primera gala de nominación.

La jornada de esta noche no solo permitirá develar quiénes recibieron los votos de la espontánea realizada por Tai y su eventual anulación, sino también conocer el resultado de la votación general y los nombres que integrarán la placa de posibles expulsados.