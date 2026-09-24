¿Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Uruguay?

La gala del miércoles 24 de setiembre de Gran Hermano Uruguay dejó la primera placa de nominados: Agustina Zerbino , Victoria Campo y Victoria Gallego se perfilan a afrontar el voto del público para continuar en el reality de Canal 10 .

La definición tendrá una modificación este jueves, cuando Fabricio Bianches , en su condición de líder de la semana, salve a una de las tres concursantes y dejará a las otras dos en la recta final.

"Fabricio vos tenés un beneficio que es la inmunidad y también, al igual que todos los líderes que vengan de acá adelante, tenés una responsabilidad que es salvar a un jugador de placa", repasó Eduardo "Colo" Gianarelli en su contacto con la casa.

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Agustina Zerbino fue una de las tres participantes que quedaron en placa. Durante su presentación había contado que recientemente perdió su trabajo y se definió como la "oveja negra" de su familia. También relató aspectos de su vida sentimental y señaló que hoy trabaja con influencers.

Victoria Campo, de 30 años y oriunda de Ciudad de la Costa, también quedó nominada. La participante ingresó al reality después de una reciente separación y contó que estuvo diez años en pareja con hombres exitosos, entre ellos el futbolista Nicolás "Diente" López.

La tercera integrante de la placa es Victoria Gallego, conocida como Vicky. Tiene 26 años, es del barrio Goes y renunció a su trabajo para poder participar del reality.

¿A quién va a salvar el líder de la semana?

La placa de nominados de Gran Hermano Uruguay tendrá una modificación este jueves cuando Fabricio Bianches, como líder de la semana, ejerza su beneficio y salve a una de las tres. Las dos restantes llegarán a la gala del domingo, cuando el público decidirá cuál de ellas abandona el reality de canal 10.