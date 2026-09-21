Uruguay brilló en el Mundial de Carnes: ganó dos de las cuatro medallas de oro con cortes de Las Piedras

La carne uruguaya obtuvo dos medallas de oro en la segunda edición del Campeonato Mundial de Carnes, celebrado en Buenos Aires y en el que participaron muestras de diez países.
El Frigorífico Las Piedras se quedó con dos de las cuatro máximas distinciones entregadas por el jurado: ganó las categorías de bife ancho alimentado a grano y bife angosto alimentado a pasto.
El certamen reunió a unos 1.000 jurados, entre chefs, sommeliers de carne, expertos internacionales y consumidores capacitados, que evaluaron las piezas mediante una cata a ciegas, sin sal y sin conocer su procedencia.
Durante la evaluación se tuvieron en cuenta atributos como la terneza, jugosidad y sabor, mientras que los cortes provenientes de animales alimentados a pasto y a grano fueron juzgados por separado.
Cuáles fueron los cortes uruguayos premiados
En la categoría bife ancho alimentado a grano, Frigorífico Las Piedras obtuvo el oro con una pieza de un novillo Aberdeen Angus.
La segunda medalla dorada para Uruguay llegó en bife angosto alimentado a pasto, con una pieza proveniente de una vaquillona Aberdeen Angus.
Las otras dos medallas de oro quedaron en manos de Argentina: Urien Loza, con carne de Estancia Don Beto Saliquelló, ganó en bife angosto alimentado a grano; mientras que Las Lilas se impuso en bife ancho alimentado a pasto.
De esta forma, Uruguay y Argentina se repartieron las cuatro medallas de oro del campeonato.
Uruguay también consiguió una medalla de plata
La participación uruguaya sumó además una medalla de plata para Frigorífico Las Piedras en la categoría bife angosto alimentado a grano, nuevamente con un novillo Aberdeen Angus.
El frigorífico también recibió dos distinciones de Excelencia en Sabor: una por el bife angosto alimentado a grano y otra por el bife angosto alimentado a pasto.
El Campeonato Mundial de Carnes nació en 2025 y celebró este año su segunda edición. El proceso de evaluación tuvo una primera instancia entre el 11 y el 13 de setiembre en más de 20 restaurantes y hoteles de Argentina, antes de la jornada final realizada el jueves 17 en Buenos Aires.