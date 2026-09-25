IA Forum 2026: cómo la Inteligencia Artificial transforma el trabajo, el aprendizaje y el marketing

La Inteligencia Artificial está transformando la forma en que las personas trabajan, cómo desarrollan sus tareas y, cada vez más, cómo aprenden y toman decisiones.

En este escenario, surgen nuevas preguntas sobre el impacto de estas herramientas en el mundo profesional: ¿Qué tareas están quedando en manos de la IA? ¿Qué nuevas habilidades es necesario desarrollar? ¿Cómo cambian los roles a medida que las herramientas evolucionan? También se plantea qué efectos tiene esta transformación en las agencias, las marcas, los medios y en las personas que trabajan en la industria.

Esas son algunas de las preguntas que propone abordar el IA Forum 2026 , el encuentro de IAB Uruguay dedicado a explorar el impacto de la Inteligencia Artificial en el marketing, la publicidad y los negocios.

El evento se realizará el jueves 1.º de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Hotel Dazzler Montevideo , y reunirá a referentes de la industria para compartir experiencias, casos y perspectivas sobre una transformación que ya está ocurriendo.

Una mirada sobre cómo estamos cambiando

Más que hablar solamente de herramientas o tendencias, esta edición del IA Forum propone poner el foco en las personas y en las nuevas formas de trabajar.

La IA está transformando procesos que hasta hace poco parecían establecidos y que abarcan desde la planificación y el análisis de datos hasta la creatividad, la generación de contenidos, la toma de decisiones y la relación con las audiencias.

Pero también está transformando una dimensión más profunda del mundo profesional, al redefinir qué significa aprender y desarrollarse en una profesión en un contexto donde las herramientas evolucionan de forma constante.

Por eso, el programa reúne distintas miradas de la industria para analizar qué está ocurriendo en la actualidad y cómo prepararse para los desafíos que plantea el futuro.

Referentes de la industria comparten sus perspectivas

El programa contará con la participación de Guido Iafigliola, Director de Canal Mutuo & Mutuo AI Studio; Eduardo Mangarelli, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT; Agustina Perez, abogada especializada en tecnologías; Renzo Saxlund, de Wild Fi; Santiago Mut; Pablo, Head of AI Labs de Wild Fi; y Eduardo Zani, Head of Product & Planning en Atomik Pro.

Además, el IA Forum tendrá un panel especial sobre cómo la Inteligencia Artificial está transformando las formas de trabajar, aprender y desarrollarnos profesionalmente, integrado por Mercedes Marziotte, Presidenta de IAB; Sabrina Bianchi, Secretaria Docente de la Escuela de Postgrados en Comunicación y Diseño y Directora del Servicio Central de Graduados de ORT; Damiano Tieri, Coordinador del Centro de Desarrollo e Innovación Docente de la Universidad de Montevideo; Alexis Barbitta, IT Senior Manager de UPM; y Federico Antognazza, Head of Product en Promtior.

La jornada cuenta con el respaldo de Atomik Pro como Main Sponsor; Abitab y Senpai como Sponsors Gold; JCDecaux como Sponsor Silver; y el apoyo de El Observador, McDonald’s, Cardinal, Salus y Danone.

Últimos días para ser parte

El IA Forum está dirigido a profesionales de marketing, publicidad, comunicación, tecnología y negocios, así como a estudiantes y personas interesadas en conocer cómo la Inteligencia Artificial está transformando el mundo profesional. Las entradas ya están disponibles a través del siguiente link.