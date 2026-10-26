Escándalo en el Mundial sub 15: Inglaterra abandonó la cancha del partido ante Irlanda denunciando un hecho de racismo

El Mundial sub 15 que se disputa en Azerbaiyán, con la presencia de la selección uruguaya de la categoría, tuvo este lunes un incidente de racismo que escandalizó al mundo.

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Ocurrió en el partido que jugaron Irlanda e Inglaterra, por el grupo C.

Los irlandeses goleaban 4-1 cuando se dio una jugada muy confusa en ataque inglés.

Un jugador de Inglaterra llegó al vértice del área y luego de pasar la pelota le tiró una patada a un rival.

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Otro inglés recibió el balón y se perfiló para rematar. Un irlandés llegó a marcarlo y le sacó limpiamente la pelota, pero ante el contacto, el juez cobró tiro libre.

Sin embargo, cuando el juego estaba detenido otros dos jugadores comenzaron a enfrentarse por agarrar la pelota.

Según denunciaron jugadores ingleses, un irlandés le gritó "mono" a un rival de Inglaterra, en un hecho de racismo.

Ese jugador se acercó al banco de suplentes y tras el altercado, el entrenador inglés, Matt Thorpe, decidió a retirar a su equipo de la cancha.

Según informó BBC, FIFA ya está al tanto del incidente y está trabajando en la recopilación de información del suceso.