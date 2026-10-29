El Niño amenaza con lluvias extremas y "alta frecuencia de tormentas": qué puede pasar en Uruguay hasta diciembre, según Metsul

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y podría provocar lluvias abundantes, tormentas e inundaciones en el sur de Brasil durante las próximas semanas. El escenario también podría afectar a Uruguay , donde el modelo meteorológico europeo anticipa precipitaciones superiores a los promedios históricos hasta el 10 de diciembre.

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Según un informe publicado por Metsul Meteorologia , los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 300 y 500 milímetros en los próximos 30 a 45 días en zonas del oeste de Paraná, Santa Catarina y el noroeste de Rio Grande do Sul. Estas precipitaciones podrían provocar crecidas y desbordamientos de los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú.

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El mapa del modelo europeo ECMWF, elaborado el 25 de octubre, muestra anomalías positivas de precipitación en buena parte de Uruguay para el período que se extiende hasta el 10 de diciembre.

Las señales de lluvias superiores a lo normal son especialmente importantes en el norte, litoral y centro del país, con áreas donde las precipitaciones acumuladas podrían superar los valores habituales en aproximadamente 50 a 150 milímetros, e incluso más en sectores puntuales.

Departamentos como Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Durazno aparecen entre las zonas con anomalías positivas destacadas.

En Montevideo y el área metropolitana también se proyectan lluvias superiores al promedio, aunque con anomalías menores que en el norte del territorio.

Estos valores representan diferencias respecto a las precipitaciones normales, no la cantidad total de lluvia prevista.

Un El Niño de intensidad excepcional

De acuerdo con los datos citados por Metsul, la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial presenta una anomalía de 3,4 °C en la región Niño 3.4, un valor asociado a un episodio de El Niño de intensidad muy fuerte.

El informe también señala que el calentamiento frente a las costas de Perú y Ecuador alcanza una anomalía de 5,2 °C.

El fenómeno suele favorecer precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera en Uruguay y el sur de Brasil, aunque sus efectos pueden variar según la región.

Por ahora, el modelo europeo anticipa un escenario de lluvias por encima del promedio en buena parte del territorio uruguayo hasta comienzos de diciembre.