Uruguay vs República Dominicana en Maldonado: AUF confirmó horario y más detalles del amistoso que se jugará en noviembre

La selección uruguaya que dirige interinamente Diego Forlán recibirá a República Dominicana el 17 de noviembre, cuatro días después del clásico del Rio de la Plata, en Buenos Aires, ante una Argentina que estrena la era post Messi, confirmó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Tal como informó Referí , el duelo ante Dominicana se disputará en el Campus de Maldonado , a 140 km al este de Montevideo, informó la AUF a través de sus redes sociales.

El partido en el Campus comenzará a la hora 20:30 .

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También se anunció que AUF TV emitirá el partido, a lo que se pueden sumar distintos operadores de cable.

Y la venta de entradas será a través de AUF Tickets, donde por el momento no se han publicado los precios y detalles.

El Campus de Maldonado tiene capacidad para 27.000 espectadores.

Estadio Domingo Burgueño Miguel Camilo dos Santos

Amistosos en la era Diego Forlán

Diego Forlán tendrá así dos nuevas oportunidades como DT interino de la Celeste, tras sellar con saldo positivo su estreno al frente del combinado con una gira por Asia.

Uruguay cayó 3-1 en su visita a Japón a fines de setiembre, pero goleó a domicilio 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a la modesta India a principios de octubre en la primera fecha FIFA postmundial.

Diego Forlán en el amistoso entre India y Uruguay Foto: AUF

El exdelantero asumió en agosto la dirección técnica de la selección en reemplazo de Marcelo Bielsa, con la misión de reconstruir la confianza y el juego de una selección que sufrió una humillante eliminación en primera fase del Mundial de Norteamérica 2026.

Para los amistosos ante Argentina y Dominicana, el exdelantero del Manchester United, Atlético de Madrid y Villarreal reservó a más de 40 futbolistas, entre ellos al capitán del Real Madrid, Federico Valverde. Este se perdió los partidos en Asia por lesión.

Forlán, tercer goleador histórico de la celeste, por detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani, también estará al frente de los amistosos que dispute Uruguay en la fecha FIFA de marzo de 2027, mes en que la AUF definirá si lo ratifica en el cargo.

La selección uruguaya ante Corea del Sur

Los reservado de Diego Forlán para noviembre:

El entrenador anunció el viernes la lista de reservados con 42 futbolistas. De esa nómina convocará a 26 para los dos amistosos.

Arqueros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Ignacio de Arruabarrena (Arouca-POR), Sebastián Jaume (Albion), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Kevin Amaro (Genk-BEL), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mouriño (Villarreal-ESP), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú-RUS), Ronald Araujo (Liverpool-GBR), Alexander Barboza (Palmeiras-BRA), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Santiago Bueno (América-MEX), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Lucas Olaza (Krasnodar-RUS), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo-USA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA) y Federico Pereira (Toluca-MEX).

Centrocampistas: Nicolás Fonseca (Coritiba-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-GBR), Facundo Bernal (Betis-ESP), Nicolás de la Cruz (Flamengo-BRA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Agustín Canobbio (Fluminense-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Diego Rossi (Monterrey-MEX), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA).

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Bruno Damiani (Philadelphia Union-USA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Miguel Merentiel (Boca Juniors-ARG), Darwin Núñez (Diriyah-KSA) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth-GBR).

Confirmado el segundo partido de la Fecha FIFA de noviembre pic.twitter.com/W8PZZdmref — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 28, 2026

Con base en AFP