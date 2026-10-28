OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 28 de octubre

OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 28 de octubre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Young, Las Piedras, Montevideo y Canelones.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 28 de octubre ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Rambla Kennedy en toda su extensión, Paseo 7 de Setiembre, calle Juan B. Focco y calle Charrúa (Rambla Pirata), Guyunusa, Bernardina F. de Rivera, Senaque, Baldomir, Carlos M. Vecchi, Bernabé Rivera, Carlos Catalá, Treinta y Tres, Aparicio Saravia, General Flores, Av. Carlos Lecueder, 25 de Agosto, Gral. Garzón, Wilson F. Aldunate, Diego Lamas, José Belloni, Santiago Belzarena, Blandengues, Av. Carlos Maria Ramirez, Cont. 25 de Agosto, Cont. Garibaldi, Tomas Polito, Cont. Gral Flores, Cont. José P. Varela, Cont. Treinta y Tres, Carmen Laviaguerre, Oficial 19, Rqambla Kennedy.

Desde: 29/10/2026 - 22:00 - Hasta: 30/10/2026 - 04:00.

Motivo: trabajos de mejora en la red. SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable