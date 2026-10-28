OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 28 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este miércoles 28 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Maldonado, Young, Las Piedras, Montevideo y Canelones.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 28 de octubre
ARTIGAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Rambla Kennedy en toda su extensión, Paseo 7 de Setiembre, calle Juan B. Focco y calle Charrúa (Rambla Pirata), Guyunusa, Bernardina F. de Rivera, Senaque, Baldomir, Carlos M. Vecchi, Bernabé Rivera, Carlos Catalá, Treinta y Tres, Aparicio Saravia, General Flores, Av. Carlos Lecueder, 25 de Agosto, Gral. Garzón, Wilson F. Aldunate, Diego Lamas, José Belloni, Santiago Belzarena, Blandengues, Av. Carlos Maria Ramirez, Cont. 25 de Agosto, Cont. Garibaldi, Tomas Polito, Cont. Gral Flores, Cont. José P. Varela, Cont. Treinta y Tres, Carmen Laviaguerre, Oficial 19, Rqambla Kennedy.
- Desde: 29/10/2026 - 22:00 - Hasta: 30/10/2026 - 04:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red.
SAN JOSÉ: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: secotres de San Fernando y Delta del tigre (Sofima y las marinas) podran ver afectadas las presiones y se podra ver afectado el suministro.
- Desde: 29/10/2026 - 09:00 - Hasta: 29/10/2026 - 23:30.
- Motivo: limpieza de tanques de reserva.
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada Desde J.H. Paiva hasta Av. J. Harriague y desde W. Beltrán hasta W. Ferreira Aldunate.
- Desde: 29/10/2026 - 08:00 - Hasta: 29/10/2026 - 13:00.
- Motivo: mejora de red.
PROGRESO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Av. Progreso, Ciclamor y Ruta 68.
- Desde: 29/10/2026 - 07:30 - Hasta: 29/10/2026 - 14:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Solymar, Lomas de Solymar, El Pinar
- Desde: 28/10/2026 - 22:00 - Hasta: 29/10/2026 - 08:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red.
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Villa Juana, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia, Fortín de Santa Rosa.
- Desde: 28/10/2026 - 22:00 - Hasta: 29/10/2026 - 08:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red.
VILLA MARIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Villa María.
- Desde: 28/10/2026 - 13:00 - Hasta: 28/10/2026 - 16:00.
- Motivo: lavado de tanque.
LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Cololó.
- Desde: 28/10/2026 - 12:00 - Hasta: 28/10/2026 - 15:00.
- PLACIDO ROSAS: afectación del normal suministro de agua potable.
Zona afectada: PLACIDO ROSAS
- Desde: 28/10/2026 - 10:00 - Hasta: 28/10/2026 - 13:00.
- Motivo: limpieza de tanques de reserva.
VIANA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Javier de Viana.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 13:00.
- Motivo: corte de energía de UTE.
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona a intervenir entre calles Wilson Ferreira Aldunate, Artigas, Joaquín Suarez y Piedra Alta.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 14:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Hocquart, Defensa, Pedro Errasquin y Constitución.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 13:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
EL CHORRO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Manzana 283.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 12:30.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
LA BOTA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Manzanas 288 y 287.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 12:30.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Maldonado Nuevo, San Antonio, las cooperativas, Biarritz.
- Desde: 28/10/2026 - 08:30 - Hasta: 28/10/2026 - 13:00.
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución.
LAS PIEDRAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada : sobre G. Verdi y Eduardo Fabini.
- Desde: 28/10/2026 - 07:30 - Hasta: 28/10/2026 - 13:00.
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
ECILDA PAULIER: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad.
- Desde: 28/10/2026 - 07:00 - Hasta: 28/10/2026 - 11:00.
- Motivo: lavado de tanque.