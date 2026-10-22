OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 20 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 20 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 20 de octubre
ACEGUA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: ACEGUÁ y PUNTAS DE LA MINA
- Desde: 22/10/2026 - 14:00 - Hasta: 22/10/2026 - 22:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada calles Fondar, Inés Durán, Lavalleja y Fray Úbeda
- Desde: 22/10/2026 - 10:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
P.TOROS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre calles 18 de Julio, Wilson Ferreira Aldunate, Gral. Laguna y Ángela B. de López
- Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona Afectada toda la localidad
- Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:00
- Motivo: lavado de depósito de distribución
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre calles González Moreno, Emilio Frugoni, Treinta y Tres y Av. Aparicio Saravia
- Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
- Motivo: mejora de la red
EL TESORO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: El Tesoro
- Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Cno. Casavalle, La Vía, Bvar. Aparicio Saravia, La Vía y Cno. Edison
- Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Rincón del Indio, Pablo Neruda y Juana Inés De la Cruz
- Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 13:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: comprendida entre Int Armando I Barbieri, Dr Emilio Bilbao, 8 de Octubre y Teófilo Cordoba
- Desde: 22/10/2026 - 08:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:30
- Motivo: trabajos de reparación en red de distribución
J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Calles Montevideo, 18 de Julio, Minas, Salto, Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma, Avda. Artigas
- Desde: 22/10/2026 - 08:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MELO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Melo
- Desde: 22/10/2026 - 07:30 - Hasta: 22/10/2026 - 14:30
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde calle Aries entre Paloma y del Navío, y toda La Paloma vieja
- Desde: 22/10/2026 - 07:00 - Hasta: 22/10/2026 - 14:00
- Motivo: mejora de la red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes, a excepción de Pense
- Desde: 22/10/2026 - 00:00 - Hasta: 22/10/2026 - 06:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución