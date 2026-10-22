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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 20 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.

22 de octubre de 2026 8:37 hs
OSE

OSE

Foto: Inés Guimaraens

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Montevideo y Salto.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 20 de octubre

ACEGUA: afectación del normal suministro de agua potable

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  • Zona afectada: ACEGUÁ y PUNTAS DE LA MINA
  • Desde: 22/10/2026 - 14:00 - Hasta: 22/10/2026 - 22:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

TRINIDAD: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona Afectada calles Fondar, Inés Durán, Lavalleja y Fray Úbeda
  • Desde: 22/10/2026 - 10:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

P.TOROS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: entre calles 18 de Julio, Wilson Ferreira Aldunate, Gral. Laguna y Ángela B. de López
  • Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

ISIDORO NOBLIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona Afectada toda la localidad
  • Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:00
  • Motivo: lavado de depósito de distribución

COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre calles González Moreno, Emilio Frugoni, Treinta y Tres y Av. Aparicio Saravia
  • Desde: 22/10/2026 - 09:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
  • Motivo: mejora de la red

EL TESORO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: El Tesoro
  • Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 11:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre Cno. Casavalle, La Vía, Bvar. Aparicio Saravia, La Vía y Cno. Edison
  • Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Rincón del Indio, Pablo Neruda y Juana Inés De la Cruz
  • Desde: 22/10/2026 - 08:30 - Hasta: 22/10/2026 - 13:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

SALTO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: comprendida entre Int Armando I Barbieri, Dr Emilio Bilbao, 8 de Octubre y Teófilo Cordoba
  • Desde: 22/10/2026 - 08:00 - Hasta: 22/10/2026 - 12:30
  • Motivo: trabajos de reparación en red de distribución

J.LACAZE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Calles Montevideo, 18 de Julio, Minas, Salto, Flores, Viena, Italia, Cataluña, Roma, Avda. Artigas
  • Desde: 22/10/2026 - 08:00 - Hasta: 22/10/2026 - 11:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MELO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Melo
  • Desde: 22/10/2026 - 07:30 - Hasta: 22/10/2026 - 14:30
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

LA PALOMA: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde calle Aries entre Paloma y del Navío, y toda La Paloma vieja
  • Desde: 22/10/2026 - 07:00 - Hasta: 22/10/2026 - 14:00
  • Motivo: mejora de la red

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes, a excepción de Pense
  • Desde: 22/10/2026 - 00:00 - Hasta: 22/10/2026 - 06:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

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