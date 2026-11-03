Google Street View se renueva en Uruguay: actualizó 36.000 kilómetros de calles y rutas y sumó 10.000 nuevos

Google anunció este martes 3 de noviembre una actualización de Street View en Uruguay que abarca 36.000 kilómetros de calles y carreteras , de los cuales 10.000 corresponden a recorridos que nunca antes habían sido registrados por la plataforma.

La renovación, que ya está disponible en Google Maps , permite recorrer virtualmente ciudades, rutas, monumentos históricos, playas y destinos naturales del país mediante imágenes panorámicas de 360 grados y de mayor resolución.

Street View llegó a Uruguay en 2015 y esta nueva actualización incorpora imágenes captadas con el sistema de cámaras más reciente de Google, instalado en vehículos que recorrieron zonas urbanas y rurales.

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"Nos entusiasma presentar esta actualización de Street View en Uruguay, que permite a personas de todo el mundo experimentar virtualmente la belleza, la historia y la cultura del país", señaló Sebastian Hiernaux, gerente de Desarrollo de Alianzas Estratégicas de Google Maps.

Qué lugares de Uruguay se pueden recorrer con las nuevas imágenes de Google Street View

La actualización incluye algunos de los principales atractivos de Montevideo, como la Ciudad Vieja, el Teatro Solís, el Palacio Legislativo y el Mercado del Puerto, además de los estadios Centenario, Gran Parque Central y Campeón del Siglo.

También se renovaron imágenes de ciudades del interior, entre ellas Salto, Paysandú, Ciudad de la Costa y Maldonado.

En el este del país, los usuarios pueden explorar el puente de La Barra, Punta del Este, la escultura de Los Dedos en Playa Brava y Casapueblo, en Punta Ballena.

La plataforma también permite recorrer sitios reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellos el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, el Paisaje Industrial de Fray Bentos y la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida.

Entre los destinos naturales incluidos figuran el Parque Nacional Santa Teresa, en Rocha; las Grutas del Palacio y el Ecoparque Tálice, en Flores; y las termas del Daymán y del Arapey, en Salto.

Una actualización para impulsar el turismo en Uruguay

El proyecto se desarrolló en colaboración con el Ministerio de Turismo, con el apoyo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que la herramienta permite a personas de cualquier parte del mundo conocer virtualmente los principales atractivos del país antes de visitarlos.

"Google Street View representa una herramienta fundamental para la promoción turística de Uruguay, ya que permite mostrar al mundo la riqueza natural, cultural, histórica y urbana del país a través de imágenes panorámicas de 360 grados", afirmó.

Según Google, la actualización busca facilitar la navegación, dar mayor visibilidad a los comercios y contribuir a la promoción de los destinos turísticos uruguayos.

Las nuevas imágenes ya pueden consultarse desde Google Maps, tanto en su versión web como en las aplicaciones para dispositivos móviles.