Pescador capturó un tiburón de más de dos metros y 70 kilos en Maldonado

Un pescador capturó un tiburón gatopardo de 2,27 metros de largo y aproximadamente 70 kilos en las inmediaciones de Balneario Buenos Aires, en el departamento de Maldonado.

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El protagonista de la captura fue Leonardo Pereira , quien extrajo el ejemplar de tiburón pintarroja, conocido científicamente como Notorynchus cepedianus y denominado popularmente como gatopardo.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 170, unos metros después del radar de control de velocidad de Balneario Buenos Aires, según informó FM GENTE.

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Oyentes de la emisora compartieron fotografías y videos de la captura, que los propios pescadores calificaron como "la sorpresa mayor" de la jornada debido al tamaño del animal.

En Uruguay no existen normativas específicas que prohíban o restrinjan la captura del tiburón gatopardo.

Sin embargo, la organización Mar Azul Uruguayo participa en un proyecto de conservación marina que busca estudiar y proteger a esta especie.