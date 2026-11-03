Pescador capturó un tiburón de más de dos metros y 70 kilos en Maldonado

Un pescador capturó un tiburón gatopardo de 2,27 metros de largo y aproximadamente 70 kilos en las inmediaciones de Balneario Buenos Aires, en el departamento de Maldonado.
El protagonista de la captura fue Leonardo Pereira, quien extrajo el ejemplar de tiburón pintarroja, conocido científicamente como Notorynchus cepedianus y denominado popularmente como gatopardo.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 170, unos metros después del radar de control de velocidad de Balneario Buenos Aires, según informó FM GENTE.
Oyentes de la emisora compartieron fotografías y videos de la captura, que los propios pescadores calificaron como "la sorpresa mayor" de la jornada debido al tamaño del animal.
En Uruguay no existen normativas específicas que prohíban o restrinjan la captura del tiburón gatopardo.
Sin embargo, la organización Mar Azul Uruguayo participa en un proyecto de conservación marina que busca estudiar y proteger a esta especie.