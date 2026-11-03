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Tragedia en Brasil: un turista argentino y su instructor murieron tras un chocar contra un muro mientras volaban en ala delta

Un turista argentino y su instructor brasileño fallecieron en la playa de São Conrado tras estrellarse contra un muro mientras realizaban un vuelo en ala delta

3 de noviembre de 2026 8:37 hs
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Un turista argentino y su instructor brasileño fallecieron en Río de Janeiro tras un accidente mientras realizaban un vuelo en ala delta, en un hecho que conmocionó a la comunidad local y a los visitantes extranjeros que llegan a la ciudad para practicar deportes de aventura.

Tragedia en la playa de São Conrado

Los informes indican que el instructor y el pasajero se estrellaron contra un muro en la playa de Sao Conrado luego de despegar desde la rampa de Pedra Bonita. Los bomberos los trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Miguel Couto, donde llegaron en estado grave con paro cardiorrespiratorio, pero no lograron sobrevivir.

Las víctimas fueron identificadas por medios brasileños como Adrián Guillermo Arismendi y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico, ambos hombres murieron en el centro asistencial.

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La Policía Civil de Río de Janeiro inició una investigación para determinar qué provocó la caída. El ala delta será sometida a pericias y los investigadores tomarán declaraciones a testigos para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Investigación sobre las causas del accidente

Según testigos citados por la prensa brasileña, el ala delta realizó una maniobra por debajo de la trayectoria habitual y chocó violentamente contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena. Tras el accidente, las autoridades suspendieron los vuelos en ala delta en la zona.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, explicó a la Policía que el instructor llevaba alrededor de diez años como piloto del club y se desempeñaba como instructor desde hacía aproximadamente un año, después de completar las etapas de formación exigidas.

Asimismo, afirmó que era el primer vuelo del turista argentino, Adrián Guillermo Arismendi, quien se encontraba en Río acompañado por un grupo de amigos.

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