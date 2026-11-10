La apuesta de Orsi previo a la visita del papa León XIV y el clima de concordia que alienta al gobierno

“Gracias, salió todo muy bien”, le dijo el presidente Yamandú Orsi al Papa León XIV al despedirlo a los pies del avión. “ Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy ”.

El comentario ilustra la convicción que el mandatario ha reiterado en su entorno: que la visita de tres días fue un hecho histórico para el país y que dentro de la ajetreada agenda salió todo “redondito”.

El presidente había designado desde hace meses una comisión integrada por personas de su confianza para trabajar en la organización junto al Vaticano y la Iglesia Católica. Confió a su secretaria Tania Yanes la coordinación, mientras que el técnico en gestión cultural, Gustavo Berriel, se encargó de los asuntos logísticos, el director de Comunicación Presidencial, Martín Lees, trabajó en la transmisión oficial y Andrés Rodríguez Colombo fue el responsable de la puesta en escena.

"Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy": las últimas palabras de Orsi a León XIV antes de su partida

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El equipo priorizó por ejemplo que los 83 reporteros vaticanistas que llegaron a bordo del avión de ITA Airways tuvieran una visión privilegiada en las actividades públicas para que eso se reflejara en su proyección del Uruguay al mundo; por otro lado, los custodios de seguridad de Orsi se integraron a la escolta personal del papa, con el “Turco” Javier Dinardi –el colaborador de José Mujica hasta sus últimos días– a cargo del equipo.

Al abrir este lunes la reunión con los intendentes para profundizar en la inversión de Solaria, Orsi contó sus buenas impresiones sobre el Santo Padre y le preguntó a Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Enciso (Florida) qué les había parecido la visita a sus respectivos departamentos. El primero, que es ateo, le habló de que estaban “locos de la vida” con su breve paso por Juanicó, en especial el alcalde Fernando Lúquez que inició las gestiones. El segundo, que es católico, consideró “estupenda” la convocatoria masiva en la plaza de Florida.

Joaquín Ormando

En su intento por mostrar “unidad nacional” hacia afuera, hace meses que Orsi tenía decidido recibir a Robert Prevost junto a los expresidentes y a los líderes de los partidos. Esa foto de concordia, destacada por el presidente en su discurso, es señalada en Torre Ejecutiva en horas en que León XIV recorre Argentina y llamó ante Javier Milei a velar por “el cuidado de la palabra”, la “disposición a escuchar” y a que quienes ostentan el poder actúen “con prudencia”.

Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas para esta nota transmitieron la visión extendida de que la visita papal dio “aire” al gobierno y una suerte de respiro a la crispación del sistema político.

Prueba de ello, por ejemplo, fueron los elogios del senador blanco Sebastián Da Silva, quien suele ser uno de los más filosos opositores al gobierno. “Me encantó el discurso de Orsi”, escribió en sus redes el viernes tras la ceremonia oficial en Plaza Independencia. “Reconocer a Gallinal, Perico Pérez y el Padre Cacho. Reconocer el rol social de la iglesia en el Uruguay es digno de reconocer. Decirle su Santidad desde el protocolo también. Qué lindo”, agregó junto a una bandera de Uruguay.

En otra publicación posterior felicitó a Orsi y remató: “Salió todo muy lindo”.

https://x.com/camboue/status/2118815929224294724?a=HcniSSre76qI-7gIAKs&s=20

En esta línea, el sobreviviente de la tragedia de Los Andes, Gustavo Zerbino, también ponderó las palabras del presidente hacia la iglesia: “Ayer fue el mejor discurso que dio”, declaró a VTV. “Si tenía el 52% de rechazo, dentro de 15 días va a tener la mitad, porque todos los valores que él habló son los valores del país. Este país es socialdemócrata. El mundo entero ayer vio a cuatro presidentes sentados institucionalmente respaldando, en un país laico”.

Este clima de convivencia quedó incluso evidenciado durante la ceremonia oficial en la Plaza Independencia. Una parte importante de la multitud recibió entre vítores y pedidos de fotos al expresidente Luis Lacalle Pou y aplaudió con fuerza las posiciones del papa sobre aborto y eutanasia que coliden con las del gobierno, pero ese mismo público también aplaudió con respeto a Orsi cuando fue presentado para dar su discurso de bienvenida al Sumo Pontífice. No faltó algún grito, pero fue la excepción.

Más allá de que ya no cree en Dios, hasta los últimos días previos Orsi no descartó participar en algunas de las actividades encabezadas por León XIV, como la vigilia en el Estadio Centenario o la misa en Florida. Sin embargo, al final decidió limitarse a lo institucional y tras la partida del Santo Padre celebró la “gran fiesta” que su visita supuso “para los uruguayos”.

Presidencia

¿Un punto de quiebre?

Mientras la última encuesta de Equipos Consultores marcó un nuevo piso en la aprobación del gobierno de Orsi y otros estudios de opinión pública reafirmaron que aún no llega el repunte, en el Poder Ejecutivo apuestan a que esta sucesión de hitos en el país pueda significar un “despegue”, parafraseando el título del libro de Nicolás Batalla en que el ministro Gabriel Oddone sentó su visión política previo a lanzarse al ruedo.

Parte de este clima de optimismo responde a la lectura de lo que sucede en el mundo, entre el descalabro paraguayo en contraposición a la estabilidad uruguaya, el riesgo país en Argentina y el revés electoral a Donald Trump en las mid-term de Estados Unidos.

En el seno del Poder Ejecutivo se tomó nota por ejemplo de la amplia repercusión que tuvo en el círculo rojo argentino la entrevista de Carlos Pagni al ministro Oddone.

El gobierno apela por otro lado a aprovechar las próximas plataformas que tendrá para exhibir al mundo las ventajas de Uruguay. Se cuentan entre ellas la ida de Orsi a Madrid para participar en un foro económico auspiciado por Solaria –la misma del anuncio de la megainversión–, la final de la Copa Libertadores y el foro empresarial Mercosur-Unión Europea que se celebrará en diciembre en Punta del Este.