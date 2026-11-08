Lo que publicaron los políticos uruguayos durante la visita de León XIV en redes sociales

La visita de León XIV a Uruguay en noviembre de 2026 tuvo repercusiones en las cuentas de la red social X de figuras de los distintos partidos con representación parlamentaria. Los mensajes incluyeron saludos por la llegada al país, fotografías de los actos y citas textuales de las intervenciones del pontífice.
El monitoreo de las cuentas personales en la red social X muestra diferencias en la cantidad de publicaciones según la fuerza política. En el Partido Nacional se registraron mensajes y fotos de varios legisladores. En el Frente Amplio las publicaciones en esta plataforma fueron menores en cantidad. Al mismo tiempo, dirigentes como el expresidente Luis Lacalle Pou o el expresidente Julio María Sanguinetti no realizaron publicaciones sobre la visita en sus perfiles personales de X ni de Instagram hasta el momento. En el caso del presidente Yamandú Orsi, la actividad en torno a la visita no se dio en X, sino a través de su cuenta personal de Instagram.
Los contenidos difundidos trataron puntos específicos del itinerario: la situación de los barrios vulnerables, las declaraciones sobre el inicio y fin de la vida humana, los acuerdos energéticos y el principio de laicidad del Estado.
Frente Amplio: doctrina social, laicidad e intervenciones territoriales
En el Frente Amplio, las publicaciones combinaron la reafirmación de la laicidad estatal con valoraciones sobre la doctrina social de la Iglesia. El presidente Yamandú Orsi remarcó en Instagram que el recibimiento se hizo desde "un país de tradición laica, con instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa, que respeta las distintas creencias". En una línea similar, la vicepresidenta Carolina Cosse calificó en X la llegada como "un hecho histórico que valoramos mucho" orientado al diálogo y la convivencia, mientras que el senador Daniel Caggiani difundió la imagen de la recepción oficial y el intendente capitalino Mario Bergara registró la entrega de la Llave de la Ciudad frente al Cabildo en calidad de jefe de Estado.
Otros dirigentes abordaron la visita a partir de experiencias personales. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contó en X que fue a Casavalle junto a su madre, recordando sus comienzos en el merendero barrial y señalando que, aunque no es creyente, reconocía en León XIV una voz de referencia. La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, también aludió a su historia familiar y a la fe de sus padres, mientras que el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), Rodrigo Márquez Alonso, destacó la convivencia cívica de "vivir en un país laico y libre" donde se celebran distintas convicciones.
A nivel legislativo y diplomático, la senadora Blanca Rodríguez definió al pontífice como "cercano, comprometido con la doctrina social de la Iglesia" y valoró que Orsi recordara a los sacerdotes Cacho, Perico Pérez y Mateo. El diputado Joaquín Garlo (MPP) compartió su intervención parlamentaria donde afirmó que "la laicidad uruguaya es esencialmente antidogmática, y debe seguir siendo puente", invitando a discutir la encíclica Magnifica Humanitas ante la inteligencia artificial. Por su parte, el embajador ante la Santa Sede, Juan Raúl Ferreira, dio la bienvenida al Papa en nombre de "fieles y quienes no lo son", recordando las gestiones previas para concretar la escala en Uruguay.
Partido Nacional: vida, familia y actividades de la gira
En el Partido Nacional se registró un alto volumen de actividad en X, combinando mensajes sobre la defensa de la vida y la familia con valoraciones de la gira y fotos personales de los encuentros protocolares. El diputado Rodrigo Goñi agradeció la visita y "su mensaje en defensa de la vida y la familia". En esa línea, el diputado Federico Casaretto destacó que el Papa transmitió "la defensa de la vida desde el principio hasta el final, la importancia de la familia como base de la sociedad, la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas", mientras que el diputado Carlos Iafigliola calificó el primer mensaje papal de "tremendo, fuerte y claro, no dejó pasar una, 10 puntos", elogiando también el discurso del presidente Orsi.
Desde el Senado, Álvaro Delgado dedicó publicaciones al discurso en la Universidad Católica sobre la educación como instrumento de superación. El senador Martín Lema asistió a Casavalle junto a su familia, señalando en X: "¡Qué emocionante recibimiento a @Pontifex_es en Casavalle! ¡Y nuevamente qué gran mensaje del Papa León XIV!". Por su parte, el senador Javier García saludó la llegada con el hashtag "#unagranalegria", el senador Rodrigo Blás expresó que el país lo recibía "en una ocasión que invita al encuentro, al diálogo y a la reflexión", y el senador Sebastián Da Silva publicó una imagen de niñas a caballo con vestimenta tradicional bajo la frase "el detalle de la chinita", entre varias otras publicaciones.
La bancada nacionalista sumó también menciones institucionales y referencias al acto de bienvenida. La diputada Fernanda Auersperg compartió un video señalando que el Papa "le anuncia al Uruguay una gran alegría". A su vez, el diputado por Canelones Juan Pablo Delgado valoró que el presidente Orsi mencionara en su alocución oficial al fundador de MEVIR: "hizo referencia al Dr. Alberto Gallinal Heber como Católico y destacó su creación, MEVIR obra socio-habitacional que ayuda a miles de familias a tener su hogar, justo reconocimiento!".
Partido Colorado: convivencia republicana, memoria de 1987 e institucionalidad
En el Partido Colorado, los mensajes en X se centraron en la foto de convivencia interpartidaria y el respeto a la institucionalidad del Estado. El senador y secretario general, Andrés Ojeda, calificó la llegada como un "día histórico" y recordó que un Papa volvía al país "casi 40 años después de Juan Pablo II". Ojeda puso el acento en la presencia colectiva en el acto inicial: "El presidente, los expresidentes y todos los partidos, juntos en la Plaza Independencia. Creyentes y no creyentes, recibiendo un mensaje de paz".
Desde el Senado, Pedro Bordaberry también vinculó la visita actual con el antecedente de finales de los ochenta. En su publicación titulada "Una gran alegría", escribió: "Pocas veces una frase elegida para recibir a alguien fue tan certera. 'Una gran alegría' es lo que sentimos ante la llegada de León XIV. Treinta y ocho años después de aquellas jornadas inolvidables de San Juan Pablo II, cuya Cruz sigue en pie (...)".
A su vez, el senador Robert Silva hizo una lectura estrictamente institucional del acto protocolar, destacando la separación y coordinación de los poderes públicos: "El saludo del papa León XIV a los expresidentes de la República acompañados del actual presidente (Poder Ejecutivo) y de las presidentas de la Asamblea General (Poder Legislativo) y de la SCJ (Poder Judicial) es una fiel demostración de nuestro Uruguay plural, republicano...".
Cabildo Abierto y Partido Independiente: éxodo oriental, defensa de la vida y el legado del Padre Cacho
En Cabildo Abierto y el Partido Independiente, los mensajes en X abordaron aspectos históricos y figuras vinculadas al trabajo social en la periferia.
El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, centró su publicación en la alocución inaugural del pontífice frente al monumento al prócer. Manini Ríos afirmó que en la Plaza Independencia León XIV "hizo un brillante discurso en defensa de la vida y de los más frágiles", destacando además lo que calificó como una "magistral descripción del Éxodo del pueblo oriental representado en la base del monumento al Prócer".
Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó desde la actividad en Casavalle, recordando la figura del sacerdote Rubén Isidro Alonso. "Ahora en Casavalle el barrio del Padre Cacho. Su testimonio y compromiso permanece presente 34 años después de su muerte", escribió Mieres, evocando además el funeral del religioso acompañado por los vecinos con carritos de recolección.