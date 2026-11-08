Lo que publicaron los políticos uruguayos durante la visita de León XIV en redes sociales

La visita de León XIV a Uruguay en noviembre de 2026 tuvo repercusiones en las cuentas de la red social X de figuras de los distintos partidos con representación parlamentaria. Los mensajes incluyeron saludos por la llegada al país, fotografías de los actos y citas textuales de las intervenciones del pontífice.

El monitoreo de las cuentas personales en la red social X muestra diferencias en la cantidad de publicaciones según la fuerza política. En el Partido Nacional se registraron mensajes y fotos de varios legisladores. En el Frente Amplio las publicaciones en esta plataforma fueron menores en cantidad. Al mismo tiempo, dirigentes como el expresidente Luis Lacalle Pou o el expresidente Julio María Sanguinetti no realizaron publicaciones sobre la visita en sus perfiles personales de X ni de Instagram hasta el momento. En el caso del presidente Yamandú Orsi, la actividad en torno a la visita no se dio en X, sino a través de su cuenta personal de Instagram.

Los contenidos difundidos trataron puntos específicos del itinerario: la situación de los barrios vulnerables, las declaraciones sobre el inicio y fin de la vida humana, los acuerdos energéticos y el principio de laicidad del Estado.

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En el Frente Amplio , las publicaciones combinaron la reafirmación de la laicidad estatal con valoraciones sobre la doctrina social de la Iglesia. El presidente Yamandú Orsi remarcó en Instagram que el recibimiento se hizo desde "un país de tradición laica , con instituciones democráticas sólidas y una sociedad diversa, que respeta las distintas creencias". En una línea similar, la vicepresidenta Carolina Cosse calificó en X la llegada como "un hecho histórico que valoramos mucho" orientado al diálogo y la convivencia , mientras que el senador Daniel Caggiani difundió la imagen de la recepción oficial y el intendente capitalino Mario Bergara registró la entrega de la Llave de la Ciudad frente al Cabildo en calidad de jefe de Estado.

Otros dirigentes abordaron la visita a partir de experiencias personales. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, contó en X que fue a Casavalle junto a su madre, recordando sus comienzos en el merendero barrial y señalando que, aunque no es creyente, reconocía en León XIV una voz de referencia. La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, también aludió a su historia familiar y a la fe de sus padres, mientras que el director general de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), Rodrigo Márquez Alonso, destacó la convivencia cívica de "vivir en un país laico y libre" donde se celebran distintas convicciones.

A nivel legislativo y diplomático, la senadora Blanca Rodríguez definió al pontífice como "cercano, comprometido con la doctrina social de la Iglesia" y valoró que Orsi recordara a los sacerdotes Cacho, Perico Pérez y Mateo. El diputado Joaquín Garlo (MPP) compartió su intervención parlamentaria donde afirmó que "la laicidad uruguaya es esencialmente antidogmática, y debe seguir siendo puente", invitando a discutir la encíclica Magnifica Humanitas ante la inteligencia artificial. Por su parte, el embajador ante la Santa Sede, Juan Raúl Ferreira, dio la bienvenida al Papa en nombre de "fieles y quienes no lo son", recordando las gestiones previas para concretar la escala en Uruguay.

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Uruguay recibe la visita del Papa León XIV, un hecho histórico que valoramos mucho. Que su paso por nuestro país nos encuentre unidos en el diálogo, la paz y la convivencia. Bienvenido. https://t.co/2HwZgYt2QY — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 7, 2026

Este sábado voy a volver a Casavalle, el barrio donde crecí, para escuchar al papa León XIV junto a mi vieja, la misma que me acercó a la Iglesia y, sin saberlo, a mi primera experiencia de militancia en el merendero.Hoy no soy creyente, pero reconozco en León XIV una voz que vale la pena escuchar. Una voz que nos recuerda que no podemos ser indiferentes frente a la pobreza, que la dignidad humana tiene que estar por encima de cualquier interés y que no alcanza solo con ayudar a quienes más lo necesitan, sino que también hay que transformar las causas de la desigualdad. Y porque compartimos una misma fe: la fe en que otro mundo es posible y que vale la pena luchar para construirlo. — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 6, 2026

Día histórico para Uruguay. León XIV, un Papa cercano, comprometido con la doctrina social de la Iglesia. Muy buen discurso del Pte. @OrsiYamandu recordando a los sacerdotes Cacho, Perico y a Mateo con Tacurú. Muy buen discurso del Papa @Pontifex_es reconociendo nuestra idiosincrasia tan ligada a la de nuestro prócer cuya historia recorrió con respeto. Orgullosa una vez más de ser uruguaya. — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) November 7, 2026

León XIV: Uruguay te da la bienvenida. Tus fieles y quienes no lo son. Todos los que ven en ti, una voz cargada de Paz, en un mundo que la extraña. Hace un año conversamos de la esperanza en ser el primer país de América q visitaras. https://t.co/rhJAagh0g5 — Juan Raul Ferreira (@JuanRaFerreira) November 6, 2026

La LAICIDAD uruguaya es esencialmente antidogmática, y debe seguir siendo PUENTE, como decía Tabaré. ¡El pluralismo nos enriquece! Con la dignidad humana siempre en el centro. Que la llegada de León XIV al Uruguay sea una oportunidad para reflexionar sobre su encíclica social “Magnifica Humanitas”, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. — Joaquín Garlo Alonsopérez (@joaquingarlo) November 3, 2026

Lo de ayer fue una fiesta para todo Uruguay. Para quienes creen y para quienes no creemos. La cultura, la música y el respeto nos unen. Qué maravilloso vivir en un país laico y libre, donde podemos celebrar nuestras convicciones y alegrarnos de que los demás vivan las suyas. ¡Eso también es Uruguay! — Rodrigo Márquez Alonso (@Tajmajaleando) November 7, 2026

El presidente @OrsiYamandu recibe al Papa León XIV https://t.co/zgoFn2SrpN — Daniel Caggiani (@DCaggiani) November 6, 2026

Reconozco que me emocioné. Se me agolparon en la memoria, mi madre, mi padre, católicos y coherentes con Jesús, solidarios, justicieros, familieros. Mi crianza, la memoria emotiva de amar al prójimo. La entrega en cuerpo y alma por la coherencia. Y aún con diferencias, verlo ahí. Más sencillo y más humano. Ojalá la iglesia y la piedra se hagan también así como mi memoria! — Lucia Etcheverry (@LuciaEtchever11) November 7, 2026

Frente al Cabildo, entregamos la Llave de Montevideo al Papa León XIV, símbolo de nuestra hospitalidad hacia los Jefes de Estado. Nos regaló una medalla que mostramos con orgullo y un profundo mensaje de paz y fraternidad para todos los montevideanos y montevideanas. Una visita que quedará en la historia. @Pontifex — Mario Bergara (@Mario_Bergara) November 7, 2026

Partido Nacional: vida, familia y actividades de la gira

En el Partido Nacional se registró un alto volumen de actividad en X, combinando mensajes sobre la defensa de la vida y la familia con valoraciones de la gira y fotos personales de los encuentros protocolares. El diputado Rodrigo Goñi agradeció la visita y "su mensaje en defensa de la vida y la familia". En esa línea, el diputado Federico Casaretto destacó que el Papa transmitió "la defensa de la vida desde el principio hasta el final, la importancia de la familia como base de la sociedad, la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas", mientras que el diputado Carlos Iafigliola calificó el primer mensaje papal de "tremendo, fuerte y claro, no dejó pasar una, 10 puntos", elogiando también el discurso del presidente Orsi.

Desde el Senado, Álvaro Delgado dedicó publicaciones al discurso en la Universidad Católica sobre la educación como instrumento de superación. El senador Martín Lema asistió a Casavalle junto a su familia, señalando en X: "¡Qué emocionante recibimiento a @Pontifex_es en Casavalle! ¡Y nuevamente qué gran mensaje del Papa León XIV!". Por su parte, el senador Javier García saludó la llegada con el hashtag "#unagranalegria", el senador Rodrigo Blás expresó que el país lo recibía "en una ocasión que invita al encuentro, al diálogo y a la reflexión", y el senador Sebastián Da Silva publicó una imagen de niñas a caballo con vestimenta tradicional bajo la frase "el detalle de la chinita", entre varias otras publicaciones.

La bancada nacionalista sumó también menciones institucionales y referencias al acto de bienvenida. La diputada Fernanda Auersperg compartió un video señalando que el Papa "le anuncia al Uruguay una gran alegría". A su vez, el diputado por Canelones Juan Pablo Delgado valoró que el presidente Orsi mencionara en su alocución oficial al fundador de MEVIR: "hizo referencia al Dr. Alberto Gallinal Heber como Católico y destacó su creación, MEVIR obra socio-habitacional que ayuda a miles de familias a tener su hogar, justo reconocimiento!".

¡Qué emocionante recibimiento a @Pontifex_es en Casavalle! ¡Y nuevamente qué gran mensaje del Papa León XIV! Sin dudas, una gran alegría para el Uruguay. https://t.co/HuaXjezn1g — Martin Lema (@MartinLemaUy) November 7, 2026

Gracias Papa León XIV, por regalarnos este encuentro y recordarnos que nos une algo más profundo que nuestras diferencias. Esta imagen de los líderes de los Partidos juntos, expresa una unidad que nos fortalece y nos muestra el camino hacia el mejor futuro para los uruguayos https://t.co/vMuZoa7tDR — Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) November 7, 2026

Emocionante discurso el Papa León XIV sobre la importancia de la educación para todos como instrumento de superación, en la Universidad Católica del Uruguay Gracias Su Santidad por tus mensajes de paz y amor https://t.co/pVOcxbZFtF — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 7, 2026

El Papa León XIV está en Uruguay !!Un día histórico para nuestro país.En su primer mensaje ya trasmitió valores: la defensa de la vida desde el principio hasta el final, la importancia de la familia como base de la sociedad, la dignidad del ser humano por sobre todas las cosas.Y todo esto en un contexto de reivindicación de nuestra historia.Estoy convencido que estos tres días nos van a dejar mucho para reflexionar.Su presencia nos hace bien.Bienvenido Su Santidad !!! — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) November 7, 2026

Esta semana, el papa León XIV le anuncia al Uruguay una gran alegría https://t.co/qUMActY3jh — Fernanda Auersperg (@Maferauer) November 3, 2026

El Presidente Orsi en su discurso para recibir al Papa León XIV, hizo referencia al Dr. Alberto Gallinal Heber como Católico y destacó su creación, MEVIR obra socio-habitacional que ayuda a miles de familias a tener su hogar, justo reconocimiento! https://t.co/thLeUtDvCp — Juan Pablo Delgado (@juanpab_delgado) November 7, 2026

Bienvenido al Uruguay Papa León XIV !El pueblo uruguayo, respetuoso, MUY BIEN !La recepción del Gobierno, y el discurso del Presidente Orsi, MUY BIEN ! El discurso del Papa León: TREMENDO, FUERTE Y CLARO, NO DEJÓ PASAR UNA, 10 PUNTOS !GRACIAS @Pontifex_es , BIENVENIDO !!! https://t.co/IJ4hmBdA5z — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) November 7, 2026

Bienvenido, Papa León XIV.Uruguay te recibe con respeto y reconocimiento, en una ocasión que invita al encuentro, al diálogo y a la reflexión.Que tu presencia contribuya a fortalecer los valores de paz, solidaridad y fraternidad que nos unen como sociedad.Bienvenido a Uruguay, Santo Padre. — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) November 6, 2026

Bienvenido a @Pontifex_es #unagranalegria https://t.co/616YyX25wy — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 6, 2026

El detalle de la chinita https://t.co/gBlAychkuc — Sebastian Da Silva (@camboue) November 8, 2026

Partido Colorado: convivencia republicana, memoria de 1987 e institucionalidad

En el Partido Colorado, los mensajes en X se centraron en la foto de convivencia interpartidaria y el respeto a la institucionalidad del Estado. El senador y secretario general, Andrés Ojeda, calificó la llegada como un "día histórico" y recordó que un Papa volvía al país "casi 40 años después de Juan Pablo II". Ojeda puso el acento en la presencia colectiva en el acto inicial: "El presidente, los expresidentes y todos los partidos, juntos en la Plaza Independencia. Creyentes y no creyentes, recibiendo un mensaje de paz".

Desde el Senado, Pedro Bordaberry también vinculó la visita actual con el antecedente de finales de los ochenta. En su publicación titulada "Una gran alegría", escribió: "Pocas veces una frase elegida para recibir a alguien fue tan certera. 'Una gran alegría' es lo que sentimos ante la llegada de León XIV. Treinta y ocho años después de aquellas jornadas inolvidables de San Juan Pablo II, cuya Cruz sigue en pie (...)".

A su vez, el senador Robert Silva hizo una lectura estrictamente institucional del acto protocolar, destacando la separación y coordinación de los poderes públicos: "El saludo del papa León XIV a los expresidentes de la República acompañados del actual presidente (Poder Ejecutivo) y de las presidentas de la Asamblea General (Poder Legislativo) y de la SCJ (Poder Judicial) es una fiel demostración de nuestro Uruguay plural, republicano...".

Hoy Uruguay recibió al Papa León XIV. Casi 40 años después de Juan Pablo II, un Papa volvió a nuestra tierra.Fue un día histórico. El Presidente, los expresidentes y todos los partidos, juntos en la Plaza Independencia. Creyentes y no creyentes, recibiendo un mensaje de paz y de encuentro. Eso también es Uruguay.Tuve el honor de saludarlo en privado y agradecerle por algo que dijo frente a todo el país, habló de la soledad, de la angustia y del suicidio. Puso la salud mental en el centro, donde tiene que estar.Que esta visita nos deje eso, que nadie en Uruguay camine solo. — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) November 7, 2026

Una gran alegríaPocas veces una frase elegida para recibir a alguien fue tan certera. “Una gran alegría” es lo que sentimos ante la llegada de León XIV. Treinta y ocho años después de aquellas jornadas inolvidables de San Juan Pablo II, cuya Cruz sigue en pie en Tres Cruces, un Papa vuelve a pisar nuestra tierra oriental. Y el país se prepara para la fiesta.Para los creyentes, la frase tiene un eco emocionante: es la que escucharon unos pastores en Belén hace más de dos mil años. “Os anuncio una gran alegría: ha nacido un Salvador”. Esta alegría – creo - no es solo nuestra. Alcanza a todos los uruguayos, creyentes y no creyentes, de todos los partidos.Recibimos al pastor de una Iglesia de 1.400 millones de fieles, a un Jefe de Estado y a una de las personalidades más importantes del planeta. La revista Time lo incluyó entre las figuras más influyentes de 2026. Le encargó su perfil a Martin Scorsese. Su palabra se escucha, se respeta y se valora.No es común recibir a una personalidad de su talla.El recorrido que hará cuenta nuestra historia. Paysandú, tierra del padre Horacio Meriggi, que a comienzos del siglo pasado levantó sindicatos cristianos y colonias agrícolas y sembró la tradición cooperativa del país: la convicción de que ciudadanos unidos pueden construir su propio progreso. Florida, cuna de la Patria, donde presidirá la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, nuestra Patrona. Y Montevideo, donde visitará Casavalle, allí donde la Iglesia trabaja cada día junto a los que más sufren, en Los Pinos, en Los Rosales, con las hermanas de la Madre Teresa y muchos más. Además del mítico, monumento al fútbol mundial, donde hará una vigilia de oración.Y el Papa trae la palabra. Su primera encíclica, Magnifica Humanitas, llega en tiempos de desconcierto ante la inteligencia artificial: empleos que se transforman, decisiones que se delegan en algoritmos. Su respuesta es clara: la dignidad de la persona en el centro.No es casual que la firmara en el aniversario de la Rerum Novarum. Otro León, el XIII, habló en 1891, en plena revolución industrial que también generaba incertidumbre. Cuarenta años después, Pío XI profundizó el camino con la Quadragesimo Anno. Ambos rechazaron con igual firmeza el dirigismo estatal que anula a la persona y el capitalismo sin control que la reduce a mercancía. Y defendieron los derechos del trabajador y la subsidiariedad: el Estado está para ayudar, no para sustituir a la persona, a la familia y a las comunidades. Cuánto dolor se hubiera ahorrado la humanidad si hubiera escuchado!Su mensaje le habla también al Uruguay laico. El que no persigue religiones sino que las respeta. Nuestra Constitución, en sus artículos 7, 72 y 332, reconoce los derechos inherentes a la personalidad humana, los mismos que la civilización judeocristiana sostiene desde hace milenios. No hace falta ser creyente para compartirlos: el “no matarás” o el “no robarás” no dependen de la fe de nadie.Y nos hace falta oírlo. En una sociedad que a veces persigue lo material antes que la solidaridad y la ayuda mutua, que arrastra cifras de suicidio que duelen, corremos el riesgo de anteponer el beneficio propio a la vida. A toda la vida, no solo en su comienzo y en su final.Por eso, salgamos a recibirlo como lo que somos: una sola nación, con nuestras diferencias, pero unida y de fiesta. Que la visita de León XIV nos deje, como aquella de hace treinta y ocho años, una huella profunda. Y que nos traiga una gran alegría: la de vivir en paz y con dignidad. — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) November 6, 2026

El saludo del papa León XIV a los expresidentes de la República acompañados del actual presidente (Poder Ejecutivo) y de las presidentas de la Asamblea General (Poder Legislativo) y de la SCJ (Poder Judicial) es una fiel demostración de nuestro Uruguay plural, republicano y plenamente democrático.Tolerancia, respeto y diversidad en un marco de plena Laicidad.¡Bienvenido! — Robert Silva (@RobertSilvaUy) November 7, 2026

Cabildo Abierto y Partido Independiente: éxodo oriental, defensa de la vida y el legado del Padre Cacho

En Cabildo Abierto y el Partido Independiente, los mensajes en X abordaron aspectos históricos y figuras vinculadas al trabajo social en la periferia.

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, centró su publicación en la alocución inaugural del pontífice frente al monumento al prócer. Manini Ríos afirmó que en la Plaza Independencia León XIV "hizo un brillante discurso en defensa de la vida y de los más frágiles", destacando además lo que calificó como una "magistral descripción del Éxodo del pueblo oriental representado en la base del monumento al Prócer".

Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó desde la actividad en Casavalle, recordando la figura del sacerdote Rubén Isidro Alonso. "Ahora en Casavalle el barrio del Padre Cacho. Su testimonio y compromiso permanece presente 34 años después de su muerte", escribió Mieres, evocando además el funeral del religioso acompañado por los vecinos con carritos de recolección.

A su llegada a Uruguay, en la Plaza Independencia, el Papa León XIV hizo un brillante discurso en defensa de la vida y de los más frágiles, además de una magistral descripción del Éxodo del pueblo oriental representado en la base del monumento al Prócer...Bienvenido Su Santidad!!Ojalá que su mensaje sea comprendido por todos los uruguayos!! — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) November 7, 2026