Orsi resolvió reunirse mano a mano con los líderes de los partidos para intercambiar sobre coyuntura internacional

El presidente Yamandú Orsi resolvió reunirse mano a mano con los líderes de los partidos tras la cumbre frustrada de la semana pasada, según confirmaron fuentes del gobierno a El Observador.

Los encuentros comenzarán este viernes con Andrés Ojeda , el secretario general del Partido Colorado e impulsor inicial de la idea. Orsi continuará luego en esa misma jornada con el cabildante Guido Manini Ríos y el independiente Pablo Mieres.

La semana que viene, en tanto, el mandatario recibirá al titular del Frente Amplio , Fernando Pereira , y al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado . La cumbre con los líderes partidarios, prevista en un inicio para el jueves pasado, terminó cancelándose ante la negativa de los blancos de asistir, motivados por las declaraciones de dirigentes del oficialismo sobre la responsabilidad política del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama.

Lejos de la dinámica que anunció en campaña para contraponer con Lacalle Pou, Orsi busca retomar mayor centralidad del Consejo de Ministros

A propuesta de Ojeda, Orsi pretende conversar con los distintos referentes sobre la coyuntura internacional previo a su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas hacia finales de setiembre. El presidente tomó la decisión de avanzar en el diálogo de este modo para no dilatar más los intercambios ante la inminencia de la cumbre en Nueva York, indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.

Joaquín Ormando

De acuerdo a allegados a Orsi, el mandatario desea conversar con los representantes ante la incertidumbre que hay en la región y en el mundo, por lo que a su entender sería bueno acercar posiciones a nivel de política interna.

Entre los temas sensibles que el gobierno sigue de cerca está, por ejemplo, el rol de Estados Unidos con la administración de Donald Trump y su vínculo con Uruguay, allanado por la buena relación personal entre Orsi y el embajador estadounidense Lou Rinaldi.

El presidente también busca evitar rispideces dentro del sistema político uruguayo en asuntos en los que hay evidentes diferencias políticas entre los partidos, como las posiciones respecto a Cuba, según pudo reconstruir El Observador. Por otro lado, en Presidencia procuran que todos los partidos estén junto a Orsi en primera fila para recibir al Papa León XIV en noviembre.

Desde la oposición reconocieron que todos los partidos aceptaron la invitación en ese formato de “uno a uno”.

A su vez, fuentes nacionalistas plantearon que la discusión nunca se basó en no ir a hablar con el gobierno sino en que los estaban atacando el mismo día en que llamaban a discutir. “La idea es tener la vocación de diálogo de siempre, pero ir a ver”, dijo uno de los consultados.

El asado con los intendentes

En paralelo a la discusión de la reunión con los partidos políticos, Orsi avanzó la semana pasada para concretar un encuentro distendido con los intendentes en la estancia de Anchorena.

La promesa había sido realizada el año pasado tras la asunción de los nuevos jerarcas y recordada el martes 25 por el intendente de Florida, Carlos Enciso, en una conversación con Orsi durante la celebración en la Piedra Alta de la Declaratoria de la Independencia.

Inicialmente Orsi planteó a Enciso que se reunieran el sábado 5, pero el nacionalista –que preside el Congreso de Intendentes este año– advirtió que esa fecha era difícil porque los blancos van a Masoller.

Tras esto comenzaron a manejar la fecha del jueves 10 al mediodía. Enciso consultó en el grupo de WhatsApp y la reunión quedó acordada porque la mayoría podía.

La intención de los intendentes es aprovechar la ocasión para hablar de los problemas que generará el fenómeno de El Niño y solicitar que el gobierno nacional les de apoyo económico antes de que ocurra.

Jerarcas consultados señalaron que el Poder Ejecutivo ha transmitido que ayudará “después de los eventos” pero ellos quieren adelantarse. A su vez, hablarán sobre los problemas en la caminería rural que ocasionan las lluvias ya que tampoco se prevén fondos extra para este rubro. Como último punto, algunos intendentes quieren transmitirle al presidente su malestar con lo que consideran “demoras” de trámites en Ambiente.