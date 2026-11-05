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"Siempre optimista": Lacalle Pou despidió a Gonzalo Moratorio y recordó su aporte durante la pandemia

"Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos. Así fue en todo momento", distinguió el expresidente

5 de noviembre de 2026 13:29 hs
El recuerdo de Lacalle Pou con Gonzalo Moratorio

El recuerdo de Lacalle Pou con Gonzalo Moratorio

Leonardo Carreño

El expresidente Luis Lacalle Pou lamentó este jueves la muerte del científico uruguayo Gonzalo Moratorio, quien falleció a los 44 años tras luchar contra un cáncer cerebral, y destacó su aporte al país durante la pandemia de COVID-19, que impactó al mundo durante su gobierno.

"En los momentos más difíciles y de incertidumbre, un grupo de hombres y mujeres le pusieron el hombro y su intelecto a nuestro país. Gonzalo Moratorio fue uno de ellos", escribió Lacalle Pou en su cuenta de X.

El exmandatario, que encabezó el gobierno durante la emergencia sanitaria, también resaltó las cualidades personales del virólogo y su capacidad para enfrentar las dificultades.

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"Siempre optimista, sorteando con inteligencia y coraje los obstáculos. Así fue en todo momento", expresó.

Lacalle Pou cerró su mensaje con un agradecimiento al investigador: "Gracias! QEPD".

Moratorio fue uno de los científicos que tuvieron un papel destacado durante la pandemia, cuando desarrolló junto a sus colegas del Institut Pasteur de Montevideo los test nacionales de diagnóstico del coronavirus. Su trabajo recibió reconocimiento internacional y la revista Nature lo incluyó entre los diez científicos más destacados del mundo en 2020.

El virólogo había sido diagnosticado en 2025 con un glioblastoma, un agresivo tumor cerebral, contra el que recibió tratamientos en Uruguay y Brasil.

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