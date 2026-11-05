Elecciones en Peñarol: la cantidad de socios habilitados a votar, cuántos votos se precisa para ser consejero y las 14 listas que ya están inscriptas

La temperatura electoral en Peñarol sube día a día mientras se acerca el sábado 12 de diciembre en el que los socios deberán elegir al nuevo presidente para el mandato que irá de 2026 a 2029.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El presidente Ignacio Ruglio le dio el miércoles carta libre a los líderes de las facciones que integran el oficialismo para armar una fórmula presidencial.

Este jueves tuvieron su primera reunión aunque por ahora no hay todavía una fórmula de consenso, algo para lo que se seguirá trabajando en forma conjunta.

El mensaje de Evaristo González luego de que Carlos Lazzarino se bajara de las elecciones de Peñarol: "Voy a redoblar el esfuerzo"

Carlos Lazzarino se bajó de las elecciones de Peñarol por diferencias con su agrupación, tras acordar presentarse con Evaristo González: el comunicado del excandidato

De esta forma, los que siguen en carrera para las elecciones son: Evaristo González, que tiene como compañero de fórmula a Gustavo Guerra; Juan Pedro Damiani, quien aún no inscribió formalmente a su agrupación, pero ya tiene tres listas anotadas que acompañarán a su fuerza electoral (Rodolfo Catino, Fernando Jacobo y Walter Sobrero); Santiago Sánchez, Freddy García, Pablo Schiavi y ahora ya está formalmente inscripto el exrepresentante de futbolistas Edgardo Lasalvia.

La cantidad de socios habilitados para votar

El padrón electoral se cerró el pasado sábado con 26.659 socios que estarán habilitados para votar el próximo 12 de diciembre, tanto en el Palacio Peñarol como en las mesas que el club dispondrá en cada una de las capitales departamentales (en el caso de Maldonado habrá tres mesas).

En Peñarol suele participar en las elecciones el 50% de los habilitados. En caso de que esa cifra se repita, votarán alrededor de 13 mil socios lo que proyecta que cada consejero entero necesite de unos 1.200 votos para acceder a uno de los 11 cargos que estarán en juego.

Las 14 listas inscriptas para las elecciones en Peñarol

En orden cronológico de inscripción, estas son las 14 listas que ya están formalmente inscriptas para participar de las elecciones.

1. Lista 9

Comité: Siempre Peñarol

Lema: Siempre Peñarol

Sublema: Peñarol en todas las canchas

Fue inscripta por Carlos Tujillo y Leonardo Viñas que por ahora no han adoptado una decisión de a qué candidato apoyarán aunque son distantes de Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani por considerar a sus modelos "presidencialistas".

2. Lista 135

Comité: Espacio Aurinegro 135

Lema: La grandeza se define con gestión

Agrupación liderada por Carlos Lazzarino que este miércoles decidió bajarse de las elecciones.

3. Lista 82

Comité: Vamos Peñarol

Lema: El Peñarol del Futuro

Sublema: Vamos Peñarol

Agrupación nueva creada en torno a la figura de Pablo Amaro, quien ingresó al pasado consejo y comenzó alternando en el mismo con Rodolfo Catino. Lo acompaña Sebastián Scher, consejero alterno actualmente por la agrupación de Guillermo Varela.

Trazaron una alianza y acompañarán a Evaristo González.

4. Lista 8

Comité: Peñarolenses Unidos

Lema: Fútbol y Gloria

5. Lista 1414

Comité: Por amor a Peñarol

Agrupación liderada por Marcos Acle que ya decidió apoyar a Juan Pedro Damiani.

6. Lista 21

Comité: Espacio Siglo XXI

Lema: Primero Peñarol

Sublema: Somos más grandes juntos

Agrupación de Evaristo González que junto a Gustavo Guerra ya tienen el apoyo de Pablo Amaro y su grupo.

7. Lista 6

Comité: Origen Peñarolense

Lema: Volver a Creer

Agrupación de Santiago Sánchez que acompañó a Evaristo González las pasadas elecciones y ahora inicia su propio camino. Una agrupación nueva, la lista 87, se alió con ellos y es la primera fuerza que logran aunar.

8. Lista 66

Comité: Movimiento Libertadores 1966

Lema: Peñarol de América y del Mundo

Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora

Agrupación de Pablo Schiavi, el primer movimiento que comenzó a trabajar para las elecciones y que este jueves tendrá una nueva reunión de socios e hinchas en Florida.

9. Lista 53

Comité: Viví Peñarol

Lema: Viví Peñarol

Sublema: La generación del trabajo

Agrupación de Alejandro González que en las últimas elecciones acompañó a Ignacio Ruglio y logró un puesto en el consejo directivo. Trabaja actualmente por lograr una fórmula en el oficialismo.

10. Lista 3

Comité: Trabajo y Unidad Peñarolense

Lema: Todo por Peñarol

Sublema: Compromiso y gestión

Agrupación de Rodolfo Catino que participará de las elecciones para apoyar a Juan Pedro Damiani.

11. Lista 87

Comité: Peñarol es su Gente

Lema: Peñarol es su Gente

Agrupación de jóvenes socios de Peñarol liderada por Franco Cabrera que apoyará a Santiago Sánchez.

12. Lista 14

Comité: Los ojos del socio

Lema: Los ojos del socio

Sublema: Hasta que todo sea como lo soñamos

Agrupación creada por Edgardo Lasalvia, exrepresentante de futbolistas que cerró su empresa para emprender un nuevo camino en el fútbol con la aspiración de ser presidente de Peñarol. La semana pasada realizó el lanzamiento de su candidatura en la cancha de fútbol 5 contigua al Parque Palermo con la presencia de la Barra Ámsterdam.

13. Lista 1987

Comité: Podemos más Peñarol

Lema: Podemos más Peñarol

Agrupación de Walter Sobrero que en 2014 apoyó a Juan Pedro Damiani y a Marcelo Areco en 2017.

14. Lista 11

Comité: Una misma pasión. Un nuevo comienzo

Lema: Peñarol unido y ganador

Agrupación de Fernando Jacobo, actual consejero de Peñarol que alterna en su cargo con Nicolás Ghizzo y que también cuenta con Alejandro Sarett. Apoyarán a Juan Pedro Damiani.

Las agrupaciones tienen tiempo hasta el 27 de noviembre para presentar las listas ante el área administrativa de Peñarol que luego las eleva a la Comisión Electoral del club.