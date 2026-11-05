Elecciones en Peñarol: la cantidad de socios habilitados a votar, cuántos votos se precisa para ser consejero y las 14 listas que ya están inscriptas

La temperatura electoral en Peñarol sube día a día mientras se acerca el sábado 12 de diciembre en el que los socios deberán elegir al nuevo presidente para el mandato que irá de 2026 a 2029.
Este jueves tuvieron su primera reunión aunque por ahora no hay todavía una fórmula de consenso, algo para lo que se seguirá trabajando en forma conjunta.
De esta forma, los que siguen en carrera para las elecciones son: Evaristo González, que tiene como compañero de fórmula a Gustavo Guerra; Juan Pedro Damiani, quien aún no inscribió formalmente a su agrupación, pero ya tiene tres listas anotadas que acompañarán a su fuerza electoral (Rodolfo Catino, Fernando Jacobo y Walter Sobrero); Santiago Sánchez, Freddy García, Pablo Schiavi y ahora ya está formalmente inscripto el exrepresentante de futbolistas Edgardo Lasalvia.
La cantidad de socios habilitados para votar
El padrón electoral se cerró el pasado sábado con 26.659 socios que estarán habilitados para votar el próximo 12 de diciembre, tanto en el Palacio Peñarol como en las mesas que el club dispondrá en cada una de las capitales departamentales (en el caso de Maldonado habrá tres mesas).
En Peñarol suele participar en las elecciones el 50% de los habilitados. En caso de que esa cifra se repita, votarán alrededor de 13 mil socios lo que proyecta que cada consejero entero necesite de unos 1.200 votos para acceder a uno de los 11 cargos que estarán en juego.
Las 14 listas inscriptas para las elecciones en Peñarol
En orden cronológico de inscripción, estas son las 14 listas que ya están formalmente inscriptas para participar de las elecciones.
1. Lista 9
Comité: Siempre Peñarol
Lema: Siempre Peñarol
Sublema: Peñarol en todas las canchas
Fue inscripta por Carlos Tujillo y Leonardo Viñas que por ahora no han adoptado una decisión de a qué candidato apoyarán aunque son distantes de Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani por considerar a sus modelos "presidencialistas".
2. Lista 135
Comité: Espacio Aurinegro 135
Lema: La grandeza se define con gestión
Agrupación liderada por Carlos Lazzarino que este miércoles decidió bajarse de las elecciones.
3. Lista 82
Comité: Vamos Peñarol
Lema: El Peñarol del Futuro
Sublema: Vamos Peñarol
Agrupación nueva creada en torno a la figura de Pablo Amaro, quien ingresó al pasado consejo y comenzó alternando en el mismo con Rodolfo Catino. Lo acompaña Sebastián Scher, consejero alterno actualmente por la agrupación de Guillermo Varela.
Trazaron una alianza y acompañarán a Evaristo González.
4. Lista 8
Comité: Peñarolenses Unidos
Lema: Fútbol y Gloria
5. Lista 1414
Comité: Por amor a Peñarol
Agrupación liderada por Marcos Acle que ya decidió apoyar a Juan Pedro Damiani.
6. Lista 21
Comité: Espacio Siglo XXI
Lema: Primero Peñarol
Sublema: Somos más grandes juntos
Agrupación de Evaristo González que junto a Gustavo Guerra ya tienen el apoyo de Pablo Amaro y su grupo.
7. Lista 6
Comité: Origen Peñarolense
Lema: Volver a Creer
Agrupación de Santiago Sánchez que acompañó a Evaristo González las pasadas elecciones y ahora inicia su propio camino. Una agrupación nueva, la lista 87, se alió con ellos y es la primera fuerza que logran aunar.
8. Lista 66
Comité: Movimiento Libertadores 1966
Lema: Peñarol de América y del Mundo
Sublema: El Peñarol que soñamos, empieza ahora
Agrupación de Pablo Schiavi, el primer movimiento que comenzó a trabajar para las elecciones y que este jueves tendrá una nueva reunión de socios e hinchas en Florida.
9. Lista 53
Comité: Viví Peñarol
Lema: Viví Peñarol
Sublema: La generación del trabajo
Agrupación de Alejandro González que en las últimas elecciones acompañó a Ignacio Ruglio y logró un puesto en el consejo directivo. Trabaja actualmente por lograr una fórmula en el oficialismo.
10. Lista 3
Comité: Trabajo y Unidad Peñarolense
Lema: Todo por Peñarol
Sublema: Compromiso y gestión
Agrupación de Rodolfo Catino que participará de las elecciones para apoyar a Juan Pedro Damiani.
11. Lista 87
Comité: Peñarol es su Gente
Lema: Peñarol es su Gente
Agrupación de jóvenes socios de Peñarol liderada por Franco Cabrera que apoyará a Santiago Sánchez.
12. Lista 14
Comité: Los ojos del socio
Lema: Los ojos del socio
Sublema: Hasta que todo sea como lo soñamos
Agrupación creada por Edgardo Lasalvia, exrepresentante de futbolistas que cerró su empresa para emprender un nuevo camino en el fútbol con la aspiración de ser presidente de Peñarol. La semana pasada realizó el lanzamiento de su candidatura en la cancha de fútbol 5 contigua al Parque Palermo con la presencia de la Barra Ámsterdam.
13. Lista 1987
Comité: Podemos más Peñarol
Lema: Podemos más Peñarol
Agrupación de Walter Sobrero que en 2014 apoyó a Juan Pedro Damiani y a Marcelo Areco en 2017.
14. Lista 11
Comité: Una misma pasión. Un nuevo comienzo
Lema: Peñarol unido y ganador
Agrupación de Fernando Jacobo, actual consejero de Peñarol que alterna en su cargo con Nicolás Ghizzo y que también cuenta con Alejandro Sarett. Apoyarán a Juan Pedro Damiani.
Las agrupaciones tienen tiempo hasta el 27 de noviembre para presentar las listas ante el área administrativa de Peñarol que luego las eleva a la Comisión Electoral del club.