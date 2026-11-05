Inés Beisso campeona anticipada del ALAS Global Tour 2026, un premio al esfuerzo, el aprendizaje y la dedicación

Inés Beisso hizo historia para el surf uruguayo al consagrarse campeona anticipada del ALAS Global Tour 2026, el circuito de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales, en la modalidad longboard (tabla larga). Con 31 años, Beisso es la primera mujer uruguaya en conquistar el título del circuito.

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El logro llegó antes de que terminara la temporada. Gracias a sus resultados en distintas playas de América Latina, Beisso acumuló una ventaja de puntos que le permitió asegurarse el campeonato cuando todavía quedan dos etapas por disputarse en Perú.

“Estoy muy feliz y orgullosa de haber logrado un objetivo que me propuse a principios de año. Fue un año de mucho esfuerzo, aprendizaje y dedicación, así que poder ver los resultados es una satisfacción enorme”, expresó la deportista en diálogo con Referí.

La campeona destacó que este resultado también representa un impulso para los próximos desafíos. “Me deja muy motivada y con muchas ganas de seguir creciendo de cara al año que viene”, agregó.

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Los resultados que llevaron a Inés Beisso a conquistar el ALAS Global Tour 2026

Inés Beisso Foto: Prensa ALAS

El camino hacia el título estuvo marcado por una destacada regularidad en las distintas competencias internacionales.

Beisso consiguió el primer puesto en Punta del Este, fue segunda en Playa La Marginal, Puerto Rico, y en Costa del Sol, El Salvador. Además, alcanzó el tercer lugar en Santa Catalina, Panamá, y en Playa Hermosa, Costa Rica.

Estos resultados le permitieron construir una diferencia decisiva en la clasificación general y asegurarse el campeonato antes de las últimas dos fechas.

“Es un orgullo enorme haberlo conseguido y poder representar a Uruguay”, afirmó sobre su condición de primera campeona uruguaya del circuito femenino.

Del campo y los veranos en Punta del Este a la cima del surf latinoamericano

Inés Beisso Foto: Prensa ALAS

La historia de Beisso con el surf comenzó mucho antes de sus primeros resultados internacionales.

Nacida en Montevideo, creció vinculada al campo y pasó sus veranos en Punta del Este. Fue allí donde, a los ocho años, tomó sus primeras clases de surf.

Sin embargo, recién a los 18 años comenzó a practicar el deporte con mayor constancia. Vivir en Montevideo representaba una dificultad para entrenar regularmente, debido a las menores oportunidades de estar en el agua.

Un punto de inflexión llegó en 2020, cuando participó en un taller de longboard con los surfistas uruguayos Julián Schweizer e Ignacio Pignataro. Aquella experiencia la motivó a entrenar con un objetivo ambicioso: competir algún día en un Mundial de Longboard.

Pero más allá de la competencia, hubo algo que la conquistó desde el principio.

“Lo que me atrapó fue la conexión con el mar. Me da mucha paz y disfruto muchísimo practicar un deporte en la naturaleza, con todo lo que eso conlleva”, contó.

La importancia del equipo y las condiciones de Uruguay para el longboard

Inés Beisso Foto: Prensa ALAS

Para Beisso, los resultados de los surfistas uruguayos en el circuito internacional también están relacionados con las condiciones que ofrece el país para practicar longboard y con el trabajo compartido entre deportistas.

Schweizer se consagró campeón del mismo torneo en la rama masculina.

La campeona destacó especialmente la experiencia de Julián Schweizer, así como la motivación que surge de viajar, entrenar y competir junto a otros representantes uruguayos.

“Estar rodeada de gente que me inspira y me impulsa a mejorar fue clave. Creo que las ganas, la constancia y el compromiso hacen la diferencia”, señaló.

El próximo objetivo de Inés Beisso: Lima 2027

Después de conquistar el circuito latinoamericano, Beisso ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío internacional.

Su principal objetivo es conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, además de continuar sumando experiencia en competencias de alto nivel.

La surfista también mantiene vivo un sueño todavía mayor: representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos.

Mientras tanto, el título del ALAS Global Tour 2026 marca un nuevo capítulo en su trayectoria y un logro histórico para el longboard femenino uruguayo.

Inés Beisso, de olas y playas

¿Cuáles son tus playas preferidas de Uruguay? La Aguada, en Rocha, y La Martínez, en Maldonado.

¿La mejor ola de tu vida? Batukaras, Indonesia. Una ola y un lugar muy especiales.

¿Una referente deportiva? Kelia Moniz.

¿Tu mejor torneo? El Top 16 en el Mundial ISA 2025 y el primer puesto en el ALAS Tour Uruguay.

¿Un sueño deportivo? Representar a Uruguay en unos Juegos Olímpicos.

¿Qué te define arriba de la tabla? Las ganas de aprender, disfrutar y dar lo mejor de mí.

¿En qué lugar donde no has surfeado te encantaría competir? Noosa Heads, Australia.

¿Alguna vez sentiste miedo en el agua? Sí, sobre todo cuando hay olas grandes o condiciones que me sacan de mi zona de confort.

¿Qué te enseña ese miedo? Creo que es parte de la competencia y me enseña a conocer mis límites, ganar confianza y seguir aprendiendo.