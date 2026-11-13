El destino de acceso sin visa para uruguayos que podría terminar en 2026

China mantiene vigente el régimen de ingreso sin visa para los ciudadanos uruguayos , aunque el beneficio tiene una fecha de vencimiento establecida para fines de 2026 y aun no existe confirmación definitiva sobre su continuidad.

La medida puesta en marcha en junio de 2025, permite que los turistas viajen al gigante asiático por períodos cortos sin realizar previamente un trámite consular para obtener una visa .

Mismo esquema contempla Pekín para otras 44 naciones, entre las que se encuentran Chile , Perú , Argentina y Brasil .

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Aun sin nada certero, la posibilidad de extender el ingreso sin visa a China hasta fines de 2027 surgió después de una reunión entre el canciller chino, Wang Yi , y el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár , realizada el 10 de noviembre en Pekín .

Tras el encuentro, el funcionario de uno de los 45 países beneficiados por la medida, informó que Pekín estaba dispuesto a prolongar por un año el esquema para los ciudadanos de su país, lo que abre las puertas para su réplica en Uruguay.

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"Hoy he recibido una noticia positiva de mi homólogo chino: China está dispuesta a prorrogar un año más el régimen de exención de visado con Eslovaquia", declaró Blanár.

China todavía no anunció oficialmente una prórroga general que permita a los ciudadanos uruguayos ingresar sin visa durante todo 2027.

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La última prórroga, comunicada en mayo, estableció el 31 de diciembre de 2026 como fecha de vencimiento de la exención de visa. La disposición alcanzó a 45 países, entre ellos Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Perú, además de distintas naciones europeas y asiáticas.

De esta forma, y hasta tanto no se anuncie modificación alguna, los ciudadanos uruguayos pueden ingresar al gigante asiático con un pasaporte ordinario cuya vigencia supere los seis meses y permanecer hasta 30 días sin tramitar una visa.

El beneficio contempla viajes por motivos turísticos, comerciales, visitas familiares o de intercambio, además del tránsito por territorio chino. Quienes viajen por trabajo, estudios o actividades periodísticas deberán gestionar el visado correspondiente.