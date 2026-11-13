Cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a convertirse en millonario y estrella de Hollywood gracias a su guion de "Rocky"

Un joven Sylvester Stallone vive en las calles de Nueva York a principios de la década de 1970, sin hogar y con solo su perro, Butkus, como compañía.

Entre una audición y otra para papeles que nunca consigue, trabaja jornadas agotadoras quitándoles las vísceras al pescado. Se ríen de él por su ambición de ser actor, ya que haber nacido con fórceps le ha dejado con una parálisis facial parcial y un problema de habla, que intenta mejorar grabándose y escuchando su propia voz.

Este es el punto de partida de "Yo soy Rocky" (I Play Rocky), dirigida por Peter Farrelly (el director de Green Book), que cuenta la historia de cómo Stallone creó el icónico drama de boxeo Rocky.

Así destacó BBC a Gonzalo Moratorio cuando fue elegido por Nature entre los 10 mejores científicos del mundo

El nuevo filme está protagonizado por el relativamente desconocido Anthony Ippolito, quien da vida al joven Stallone, cuya ambición frustrada de ser actor lo llevó a empezar a escribir guiones.

En la película, lo vemos mudarse a Los Ángeles, donde es tan pobre que tiene que vender temporalmente a su perro Butkus, que más tarde también tiene un papel en la película.

Pero logra escribir el guion de Rocky en tres días.

Tras muchos desafíos en el camino para llevarla a la pantalla, Rocky se convirtió en el mayor éxito de taquilla de 1976 y ganó el premio a la mejor película en la entrega de los Oscar de 1977. Es la historia de éxito hollywoodense por excelencia.

Getty Images Stallone filmó Rocky a sus 30 años.

"Yo soy Rocky" muestra por qué Stallone se identificaba tanto con Rocky Balboa, el boxeador de Filadelfia en decadencia que aprovecha la oportunidad de pelear contra el campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed, a pesar de que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ganar.

"Stallone es la personificación del desvalido", afirma Nick de Semlyen, editor de la revista de cine Empire y autor de The Last Action Heroes ("Los últimos héroes de acción" [traducción libre]), un libro sobre Stallone, Arnold Schwarzenegger y otras estrellas masculinas de esa época.

"Estaba completamente en la ruina y, de la noche a la mañana, se convirtió en la sensación de Hollywood y de los Oscar. Es difícil pensar en otro giro [de la suerte] tan dramático en la historia del cine", apunta.

Anthony Ippolito coincide en que existen fuertes paralelismos entre Stallone y el personaje que creó. "Por supuesto que hay diferencias, porque Stallone era y es un escritor muy talentoso. Lee mucho y es más reflexivo de lo que tal vez parece Rocky en la película. Pero es semiautobiográfico en muchos sentidos".

Cómo surgió el guion

En sus recientes memorias, tituladas The Steps ("Los Escalones"), el propio Stallone describe el momento en que surgió la inspiración para Rocky, basándose en sus propias dificultades para triunfar como actor.

Al escribir el guion, sintió que otras personas se identificarían con sus sentimientos de rechazo y los del personaje.

"No podía ser la única persona, entre miles de millones, que sentía que vivía una vida de frustración desesperada porque la puerta de la gran oportunidad se le había cerrado en las narices una y otra vez", escribe.

Había comenzado a actuar en la universidad, pero el trabajo más importante de su carrera hasta ese momento había sido un papel secundario en "La pandilla del barrio" (The Lords of Flatbush), una película con Henry Winkler, quien más tarde interpretaría a Fonzie en "Días felices" (Happy Days).

Stallone también había protagonizado una película de porno suave en 1970 para pagar sus cuentas. "Se veía a sí mismo como un actor serio, pero no lo tomaban en serio en absoluto", dice de Semlyen.

"Le gustaba la poesía, era un gran admirador de Edgar Allan Poe, pero siempre lo elegían para papeles de matón. Por eso decidió escribir sus propias historias, ya que estaba muy frustrado por estar encasillado. Y logró que todo esto se hiciera realidad con Rocky partiendo de una posición en la que no tenía absolutamente ningún poder en la industria. Es un verdadero milagro que esta película haya visto la luz".

Getty Images Con el papel de Rocky Balboa, Stallone creó el modelo de un nuevo tipo de héroe cinematográfico "imparable".

"Sylvester Stallone sabía que Rocky era, en esencia, su única oportunidad de lograr lo que quería", explica Ippolito a la BBC. "Se acercaba a los 30 años, llevaba bastante tiempo intentando abrirse camino en la industria y creo que veía a Rocky como 'la gran oportunidad' para él".

En "Yo soy Rocky", el estudio United Artists le ofrece a Stallone sumas cada vez mayores para que venda el guion, siempre y cuando permita que una estrella de primer nivel de la época, como Burt Reynolds o Ryan O'Neal, interprete el papel principal.

Pero Stallone estaba decidido a que él, y solo él, interpretara a Balboa. En realidad, hay versiones contradictorias sobre cuánto dinero le ofrecieron por el guion; el propio Stallone ha dicho que fueron US$360.000. Sin embargo, por muy en la ruina que estuviera, no cedió.

Finalmente, la película se rodó con él como Balboa, pero el presupuesto fue de solo alrededor de US$1 millón, una fracción de lo que habían querido sus productores independientes, Irwin Winkler y Robert Chartoff.

Su acuerdo con el estudio estipulaba que, si la película se rodaba con un presupuesto lo suficientemente bajo, tendrían control total sobre el reparto. Pero era un riesgo para todos los involucrados intentar rodar un drama de boxeo con un presupuesto muy reducido y un protagonista sin experiencia y desconocido.

Amazon MGM Studios En "Yo soy Rocky", Anthony Ippolito, un actor relativamente desconocido, hace una interpretación sorprendentemente precisa del joven Stallone.

El rodaje legendario

Rocky fue filmada a un ritmo vertiginoso en 28 días por el director John G. Avildsen. El rodaje se ha vuelto legendario en la historia del cine.

La mayoría de las escenas tuvieron que grabarse en una sola toma, para ahorrar dinero y porque no había presupuesto para efectos especiales. Stallone se lesionó de forma permanente los nudillos al rodar la escena en la que Rocky golpea carne congelada con los puños.

"Durante todo el rodaje, nadie creía realmente en Stallone", dice de Semlyen. "Cuando se terminó, al estudio no le gustó; no le dieron un gran empuje de mercadotecnia, no fue al Festival de Cine de Cannes ni a ningún evento similar. Fue solo cuando comenzaron a proyectarla ante el público que se sorprendieron bastante al ver que la gente se identificaba con ella".

Rocky llegó a obtener 10 nominaciones al Oscar y ganó tres, incluyendo el de Mejor película, mientras que el propio Stallone fue nominado a mejor actor y mejor guion original. También generó una gran cantidad de secuelas, algunas de las cuales dirigió el propio Stallone, y, más recientemente, la exitosa serie de películas Creed, protagonizada por Michael B. Jordan. Stallone también ha hablado sobre la idea de escribir una precuela de Rocky.

Con Rocky, dice de Semlyen, Stallone creó un nuevo tipo de héroe obstinado y desvalido que ha sido una piedra angular del cine desde entonces.

"Rocky no se rinde, simplemente nunca lo hace", dice. "Obviamente, ya había habido películas de acción previamente, pero había algo en el hecho de poner en primer plano a este hombre en particular, y la idea de una fuerza imparable, que era bastante novedosa. Eso se repite en tantas películas de acción diferentes a partir de entonces. La idea de la resiliencia, de no dar marcha atrás, se convertiría en el principio fundamental de estas películas hasta el día de hoy".

Getty Images Stallone se lastimó los nudillos permanentemente al filmar esta icónica escena.

Por qué la historia ha resultado tan poderosa

La historia en sí tiene "su propio poder de permanencia, porque la historia de Stallone y Rocky es la historia de un desvalido a ambos niveles. La gente quiere creer hasta el extremo lo que [Stallone] tuvo que pasar para hacer esta película", dice a la BBC el periodista Mike Sielski, autor de Going the Distance ("Hasta el final" [traducción libre]), un libro sobre la producción de Rocky.

También señala que Rocky es aún más impactante por su final radical, que va en contra de la corriente de Hollywood al hacer que Rocky Balboa perdiera su pelea contra Creed.

"Por eso es una película que te hace sentir tan bien, porque él no tiene que ganar al final. Cuando Apollo Creed derriba a Rocky, este dice: '¡Vamos, puedo aguantar más!'. Todos queremos imaginarnos siendo Rocky en ese momento, 'No puede derrotarme'. Toca algo de la naturaleza humana: queremos vernos a nosotros mismos de esa manera".

Getty Images Rocky ganó el premio a la Mejor película en la entrega de los Oscar de 1977.

De hecho, Sielski cree que Rocky fue un fenómeno tan grande en Estados Unidos porque su espíritu heroico de perdedor resonó en una sociedad que, en 1976, estaba "ansiosa por encontrar una razón para volver a sentirse bien".

"Había estado el escándalo de Watergate, estaba Vietnam", continúa. "Las películas de esa época giraban en torno a los antihéroes, especialmente si pensamos en las películas que fueron nominadas [a los Oscar] en 1977 junto con Rocky: Taxi Driver, que no tiene ningún héroe en la película, o Network, que era una visión satírica de la ira que sentía Estados Unidos".

"A veces", concluye Sielski, "se dan estas situaciones en la cultura en las que no te das cuenta de que la gente está ansiosa por algo y nadie se lo está ofreciendo. Y luego, cuando una entidad, una persona o una institución lo hace, se produce una explosión. Eso es lo que pasó con Rocky".

FUENTE: BBC