Investigación BBC: las brutales bandas de tráfico de drogas en Francia que reclutan adolescentes como asesinos

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Aunque acababa de comprar hachís a un traficante de drogas, la mujer decidió llamar a la policía.

Esto se debía a que, junto con las drogas ilegales, el joven vendedor le había entregado una nota durante su breve encuentro en una urbanización de Marsella en 2022.

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"Estamos secuestrados y necesitamos ayuda. Tenemos 15 años", decía el mensaje.

Según se supo a principios de este año en un tribunal francés, el joven traficante era uno de los dos chicos retenidos por una banda a la que ambos se habían acercado inicialmente buscando trabajo remunerado, aunque ilegal.

A uno de los chicos le habían encomendado el manejo del dinero, mientras que el otro trabajaba en las calles alrededor de la urbanización Frais-Vallon. Sin embargo, pronto sus jefes los acusaron de ser los responsables de los "déficits" en la recaudación.

Según se informó al tribunal, lo que siguió fueron palizas constantes y ser obligados a bailar desnudos frente a una cámara como forma de chantaje. Uno de los chicos también fue violado.

Horas después de que la mujer recibiera la nota, los dos adolescentes intentaron escapar por una ventana del segundo piso, resultando heridos en el proceso. Uno logró huir, mientras que el otro fue capturado, golpeado y apuñalado, pero sobrevivió.

Se efectuaron detenciones. Las fotos encontradas en el teléfono de uno de los presuntos torturadores de los chicos mostraban a otros jóvenes en un estado de angustia similar. Seis hombres han recibido desde entonces severas condenas por lo sucedido a los dos adolescentes.

La historia de estos jóvenes pone de manifiesto el control que ejercen las bandas de narcotraficantes sobre algunas zonas de la segunda ciudad más grande de Francia.

Si bien la mezcla de cultura mediterránea, arte callejero y escena hip-hop ha convertido a Marsella en un destino turístico popular, fuera del centro de la ciudad la historia es diferente.

Tras meses de intentos, un equipo de la BBC logró adentrarse en este peligroso mundo, centrado en las calles marginales y los complejos de viviendas de gran altura de la ciudad portuaria, a los que la policía no accede fácilmente.

Nos encontramos con un entorno donde bandas despiadadas atraen a jóvenes vulnerables con promesas de dinero fácil, pero terminan atrapándolos en un mundo de narcotráfico, brutalidad y explotación.

Vimos cómo las pandillas usan las redes sociales para reclutar sicarios y hablamos con varios jóvenes involucrados en la violencia. Desde la cárcel, un pandillero acusado de participar en varios asesinatos explicó cómo su "sangre fría" lo había ayudado a ascender en la organización.

Redes Una imagen fija de una de las declaraciones en video más infames de la mafia DZ.

Guerra territorial

La banda más poderosa de la ciudad, la mafia DZ, salió victoriosa de una sangrienta guerra territorial y ahora es una de las organizaciones criminales más temidas de Francia.

DZ es el código de país oficial de internet para Argelia, donde uno de los fundadores de la banda, un franco-argelino llamado Mehdi Laribi, fue detenido a principios de este año en virtud de una orden de arresto francesa.

Según Dimitri Zoulas, jefe de la unidad antidrogas del país, esta organización criminal saltó a la fama en 2023, cuando se convirtió en la primera banda francesa en capitalizar su notoriedad publicando comunicados en video y utilizando las redes sociales para promocionarse como marca.

Su declaración más reciente se produjo en julio, cuando el alcalde de un pueblo cercano tuvo que ser puesto bajo protección policial, después de que los servicios de inteligencia sugirieran que corría peligro de ser objetivo del grupo.

En un video publicado en internet, seis hombres enmascarados vestidos de negro aparecían de pie detrás de una mesa, mientras uno de ellos leía un comunicado negando la implicación de la mafia DZ.

Menores traficantes

El creciente mercado de drogas ilegales en Francia, que ha experimentado un aumento en las importaciones de cocaína junto con grandes volúmenes de cannabis y drogas sintéticas, también ha contribuido al rápido crecimiento de la banda.

Según Zoulas, se prevé que el número de consumidores de cocaína en Francia alcance pronto los dos millones, frente a los 600.000 de 2017. El tráfico de drogas en Francia genera US$7.830 millones al año e involucra a 200.000 personas, añade.

Muchos de los que distribuyen las drogas son niños, y las autoridades afirman que el número de menores involucrados en el narcotráfico va en aumento. Según cifras oficiales, durante 2025, más de 10.000 niños estuvieron implicados de alguna manera.

La mafia DZ es un claro ejemplo. Para llegar a más clientes, necesita más miembros de la pandilla, más niños.

Hemos descubierto que ahora está reclutando a jóvenes de toda Francia, no solo para vender drogas, sino también para llevar a cabo secuestros, torturas y asesinatos.

Son una generación considerada fácil de corromper, pero también prescindible, por los cabecillas que suelen controlarlos desde la cárcel o desde el extranjero.

Y, como advierten la policía y los jueces, una vez que estos niños entran en el submundo de Marsella, es muy difícil sacarlos de allí.

Lea Guedj / BBC Karine recibió una llamada de un médico sobre su hijo Hugo: "Su hijo llegó anoche. Recibió un disparo en la cabeza".

"Un disparo en la cabeza"

Pocos conocen el costo humano de las bandas de Marsella como Karine Brouillard, una madre que vive en el otro extremo de Francia, casi lo más lejos posible de la costa mediterránea.

Su hijo, Hugo, se escapó de su casa por primera vez a los 15 años, en un pueblo del departamento de Nord, tras una discusión con su familia. La policía lo detuvo tres días después, a casi 1.000 km de distancia, en Marsella, con dinero y cannabis en su poder. Lo llevaron de vuelta a casa.

Pero varios años después, en 2023, Hugo planeó regresar al sur, diciéndoles a sus padres que había conseguido un trabajo de verano en un restaurante cerca de Marsella.

"Me mantenía al tanto de todo con regularidad", recuerda Karine. "Me llamaba, todo iba bien".

Tres semanas después, un médico llamó. Karine dice que jamás olvidará sus palabras: "Su hijo llegó anoche. Recibió un disparo en la cabeza".

La policía cree que Hugo fue trasladado para recibir atención médica desde una zona controlada por pandillas y sospecha que estaba involucrado con una de ellas.

Esa zona era el Quartier Nord.

Lea Guedj / BBC La mafia DZ ejerce su poder en el Quartier Nord de Marsella.

Acorralados

La mejor manera de acceder al Quartier Nord, donde la mafia DZ ejerce su poder, es con la ayuda de Fadella Ouidef, una residente de 41 años y madre de cuatro hijos que nos ofrece un recorrido por la zona.

Treinta y siete segundos después de entrar en una urbanización, nos encontramos acorralados.

En el momento en que el Peugeot de Fadella pasa un control policial, suenan las bocinas de los coches; los adolescentes que lo custodian enseguida se fijan en nuestra cámara. "Esperen, dejen de grabar", advierte Fadella, mientras un todoterreno gris nos obliga a parar al costado de la carretera.

"Estoy haciendo un informe para mi asociación de vecinos", le dice al conductor. Finalmente, él accede a dejarnos ir si dejamos de grabar.

Resulta inquietante ver un vehículo que no es policial moverse con tanta decisión, y un alivio verlo marcharse.

"Últimamente, las pandillas se han vuelto muy agresivas", explica Fadella. "Lo que intentamos hacer es asegurarnos de que nuestros jóvenes entiendan que lo que está sucediendo está mal".

Fadella hace referencia a un temor generalizado entre las familias locales: que sus hijos sean tentados por enormes sumas de dinero para que tomen un camino delictivo que les arrebate su inocencia.

Lea Guedj / BBC Camil, quien afirma haber abandonado la mafia DZ, solo accedió a hablar con la BBC fuera de la ciudad, en un barco.

"Te dan lo que quieras"

El dinero fue lo que llevó a un joven a pasar su adolescencia con la mafia DZ.

Para que nuestros entrevistados puedan hablar con libertad, o por motivos de seguridad, hemos acordado proteger sus identidades.

Camil nos cuenta que fue ascendiendo en las filas de la banda hasta llegar a "estar a cargo de la seguridad" en una zona que controlan.

El joven, que ahora tiene 20 años y afirma haber abandonado el grupo, desconfía mucho de nuestra presencia, pero accede a contarnos cómo la banda recluta a jóvenes miembros.

"Saben cómo meterse en tu cabeza. Te dan lo que quieras", afirma. Esto puede abarcar desde coches de lujo y apartamentos espaciosos hasta drogas y prostitutas, explica.

"Sientes lealtad por lo que te dan. Te quedarás hasta el final, hasta la muerte o la cárcel".

Camil también ofrece una cruda evaluación de lo que sucede si la pandilla identifica una debilidad en un recluta: "La explotarán. Eres su marioneta, se acabó".

Adam (nombre ficticio), miembro de la mafia DZ, nos cuenta que formó parte de un escuadrón de sicarios durante una videollamada por Snapchat.

Actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio, tras haber sido implicado en varios asesinatos.

"La gente notó mi determinación, mi frialdad y, sin quererlo, fui ascendiendo en la jerarquía de la banda", dice Adam. "Ese se convirtió en mi lugar, y tuve que aceptarlo".

Durante la conversación, admitió que los asesinatos de los que se le acusa eran "bastante impactantes".

"Intentos a plena luz del día, en atascos... pueden ir desde golpear a un tipo, abofetearlo, hasta llevármelo delante de su madre y quemarlo vivo en un coche. Creo que tengo buen autocontrol, lo manejo bastante bien".

Marianne Baisnee / BBC "Gracias, hasta pronto"c, se lee en un grafiti en una pared, junto a listas de precios de cocaína, hachís y marihuana.

Desafiamos a Adam preguntándole si siente remordimiento al cometer tales actos de brutalidad.

Dice sentirse "en parte culpable", pero afirma no arrepentirse de nada.

"Si yo no hubiera hecho todo esto, habría otras personas que lo habrían hecho en mi lugar, y así sucesivamente. Solo soy un engranaje más en la maquinaria", dice.

Como tantos otros adolescentes de Marsella, sabía que se podía ganar mucho dinero rápidamente con el narcotráfico. Ahora, con veintitantos años, admite que el entorno en el que se adentró era una trampa.

En un supuesto punto de venta en un complejo de viviendas sociales, acordonado y controlado por la mafia DZ, hay listas de precios de cocaína, hachís y marihuana pintadas con grafiti en una pared.

La finca funciona como una fortaleza natural para los narcotraficantes. Con una sola vía principal de entrada y salida, pueden controlar el flujo de clientes y ver si se acerca la policía.

No es raro que el sonido de disparos automáticos llene el aire nocturno en estas zonas.

Tras meses de negociaciones, un responsable de un grupo rival, que se encontraba en un punto estratégico del mercado, acepta reunirse con nosotros en su lugar de trabajo.

Lea Guedj / BBC El pandillero "Joe" dice que ganaba más de US$3.000 al mes cuando tenía 13 años.

"Cada uno toma sus propias decisiones"

Entramos en la finca temprano por la mañana; el canto de los pájaros y los niños que van camino a la escuela contrastan fuertemente con la operación criminal a escala industrial que se desarrolla allí.

"Joe" dice que ganaba más de US$3.000 al mes cuando tenía 13 años. Ahora dice que esa cifra ha aumentado a entre US$5.000 y US$11.000 mes.

Parece que considera que su trayectoria vital está predestinada, aunque se trate de una trayectoria lucrativa.

Le preguntamos a Joe si piensa en las vidas perdidas a causa de la violencia perpetrada por su pandilla, pero este joven de 23 años también hace tiempo que se resignó al dolor y la destrucción que puede causar el narcotráfico.

"Destruye a la gente, pero cada uno toma sus propias decisiones", dice encogiéndose de hombros.

Según Zoulas, de la unidad antidrogas, las actividades de la banda de Joe y de la mafia DZ representan una amenaza para la seguridad nacional.

Según él, cada año se producen accidentes de tráfico, violencia doméstica, depresiones, suicidios y más de 700 sobredosis, "y eso distorsiona la economía".

"Nos dirigimos hacia un posible colapso sistémico del sistema de justicia penal".

Social media Miembros de la mafia DZ fueron grabados disparando armas desde un balcón en Marsella; las imágenes fueron publicadas posteriormente en las redes sociales.

Redes para reclutar

La policía ha tenido éxito en Marsella y otras ciudades en la lucha contra las bandas de narcotraficantes.

Se están frustrando las operaciones criminales, se está arrestando a más cabecillas y se están incautando drogas.

Según la policía, desde 2024, alrededor de 1.000 personas vinculadas a la mafia DZ han sido arrestadas y 600 encarceladas.

Pero, en general, se trata de una batalla que se está volviendo más ardua, en lugar de más fácil.

A medida que las bandas criminales buscan expandir sus operaciones o reemplazar a los miembros arrestados o asesinados, las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de reclutamiento, especialmente desde la pandemia de covid, cuando muchas ventas de drogas callejeras se trasladaron a internet.

En las redes sociales, encontramos innumerables publicaciones que anunciaban empleos en Marsella para aspirantes a conductores, mensajeros y sicarios, a menudo con imágenes idealizadas generadas por IA.

Además, se están ampliando los horizontes de captación, ya que resulta más difícil atraer a los jóvenes de la zona porque estos conocen mejor las posibles consecuencias.

Según la policía, los anuncios pueden llegar a adolescentes en casi todos los rincones de Francia, incluyendo París, Nantes y Lille, y suponen un poderoso atractivo para Marsella y el Quartier Nord.

BBC

Según las autoridades policiales, la publicidad en línea también ha cambiado el perfil típico de alguien que se une a las filas de una pandilla.

Ahora bien, suele tratarse de alguien sin antecedentes penales, pero que posee vulnerabilidades que pueden ser explotadas, como tener una vida familiar difícil.

"Estas personas son reclutadas por patrocinadores sin escrúpulos que las envían a la boca del lobo", explica Thibaut Fontaine, jefe de la unidad francesa contra el crimen organizado.

Según él, su falta de experiencia delictiva hace que sea más fácil arrestarlos rápidamente.

Karine sigue sin tener ni idea de por qué dispararon a su hijo Hugo.

Cuando se le preguntó qué les diría a los líderes de pandillas que reclutan a niños y jóvenes en Marsella, respondió: "Destruyen familias. Hermanitas, hermanitos, abuelos. Pero claro, no creo que esa gente tenga corazón".

El restaurante donde su hijo dijo que iba a trabajar sí existía, pero el personal le dijo a Karine que nunca habían contratado a nadie llamado Hugo.

La causa de su muerte casi con toda seguridad se encuentra en el barrio Quartier Nord de Marsella.

Con información adicional de Marianne Baisnee, Lea Guedj y Paul Pradier.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC