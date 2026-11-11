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Tensión y sorpresa en la selección de Francia: los motivos de la fricción entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé

Según el diario deportivo L’Equipe, la convivencia entre ambos atraviesa un momento de inesperado

11 de noviembre de 2026 15:51 hs
Kylian Mbappé se retira de la cancha al lado del técnico de Francia, Zinedine Zidane, tras su lesión en la rodilla con un claro gesto de dolor

Kylian Mbappé se retira de la cancha al lado del técnico de Francia, Zinedine Zidane, tras su lesión en la rodilla con un claro gesto de dolor

FOTO: AFP

El inicio de la era de Zinedine Zidane al mando de la selección de Francia no esquiva las turbulencias internas. Según reveló el diario L'Équipe, la convivencia con el capitán Kylian Mbappé atraviesa momentos de incomodidad táctica, originados por la decisión del DT de desplazarlo a la banda izquierda para ubicar a Ousmane Dembélé como centrodelantero.

El diario deportivo francés sintetizó la situación al asegurar: "Entre el capitán Kylian Mbappé y el seleccionador Zinedine Zidane, hay que definir una línea de acción en los Bleus".

Asimismo, describió que la relación está "en modo alternado" y que el vínculo entre ambos “no es tan armonioso” en comparación con el ciclo anterior.

Los motivos de la discordia entre Zidane y Mbappé

El malestar germinó en setiembre. Aunque Kylian Mbappé acató el rol ante Turquía -donde anotó antes de retirarse lesionado-, la decisión técnica "pudo ser vivida como una pérdida de jerarquía para uno y un ascenso para el otro".

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El medio añadió que Zinedine Zidane notó la disconformidad de su figura: "Al enterarse de la decisión, se mostró, en el mejor de los casos, cauto, y probablemente, cabizbajo".

La lesión de Ousmane Dembélé abre una tregua inmediata y le devolverá a Mbappé a la zona central de cara a los cruces ante Italia y Turquía por la Liga de las Naciones.

Zidane buscará aprovechar esta ventana para dialogar y recomponer sintonía con su máxima estrella.

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