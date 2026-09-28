El eufórico festejo de Zinedine Zidane que da la vuelta al mundo tras la agónica victoria de Francia ante Bélgica por Liga de Naciones; mirá el video

Aun con la sensible baja por lesión de su capitán Kylian Mbappé, la selección de Francia se impuso este lunes como visitante por 1-0 ante Bélgica y se consolidó en la cima de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Zinedine Zidane mantiene puntaje perfecto con dos victorias en dos presentaciones, ambas resueltas por el idéntico marcador de 1-0 tras haber superado la semana pasada a Turquía en condición de local.

El héroe de la jornada en suelo belga fue Michael Olise , quien a los 87 minutos quebró la paridad con una definición precisa que destrabó un partido sumamente parejo e intenso y que llevó a que el técnico tuviera un desaforado festejo.

El instante que acaparó todas las miradas internacionales ocurrió inmediatamente después del grito de gol para el combinado de Francia a cargo de Michael Olise.

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El director técnico Zinedine Zidane, en su apenas segundo compromiso al frente de la selección absoluta, desató una celebración desaforada: corrió cerca de 25 metros por la línea de banda y le propinó una tremenda patada a un balón que descansaba fuera del campo para una reposición.

La escena, repleta de adrenalina y desahogo, rápidamente se volvió viral y recorre el mundo a través de las redes sociales.

Con este resultado, la era Zidane arranca con efectividad máxima y rendimiento perfecto en la Liga de Naciones de la UEFA, demostrando el carácter del plantel para sacar adelante partidos complejos aun sin sus principales figuras de recambio.