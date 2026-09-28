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El especial mensaje de Léo Coelho que conmovió a los hinchas de Peñarol por sus 135 años

El zaguero brasileño, actualmente en Juventus de San Pablo, no se olvida de su pasaje por los carboneros y el fuerte vínculo afectivo que obtuvo

28 de septiembre de 2026 19:19 hs
Léo Coelho y su familia con la Copa Uruguaya ganada con Peñarol en 2024

Léo Coelho y su familia con la Copa Uruguaya ganada con Peñarol en 2024

Peñarol vive este lunes una jornada especial ya que celebra sus 135 años de historia. En el marco de los festejos, la institución mirasol recibió una gran cantidad de felicitaciones e institucionalmente fue saludada por organismos de peso como la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Liga AUF Uruguaya, entre otras personalidades y entidades del ámbito deportivo internacional.

El saludo de Léo Coelho a Peñarol desde Brasil

Sin embargo, durante la tarde llegó desde Brasil una muestra de afecto sumamente especial para el club y los simpatizantes aurinegros.

El defensor brasileño Léo Coelho, de recordado paso por el fútbol uruguayo tras consagrarse campeón uruguayo con Nacional y con Peñarol, envió una sentida felicitación desde sus redes sociales.

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El actual futbolista de Juventus de San Pablo publicó una emotiva fotografía en la que aparece junto a toda su familia, todos vestidos con la camiseta de Peñarol y acompañados por la Copa Uruguaya ganada en 2024.

Junto a la misma, el zaguero escribió una dedicatoria llena de cariño dirigidas al club y a su parcialidad:

"Felices 135 años carbonero querido", expresó el jugador brasileño.

El gesto de Léo Coelho no pasó desapercibido en el mundo mirasol, reconfirmando la marca imborrable y el fuerte vínculo afectivo que dejó su etapa en el club en este nuevo e histórico aniversario.

Aquí se puede ver su posteo:

El saludo de L&eacute;o Coelho a Pe&ntilde;arol por sus 135 a&ntilde;os

El saludo de Léo Coelho a Peñarol por sus 135 años

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