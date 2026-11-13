Manuel Ugarte tiene nuevo técnico en el Manchester United: el argentino Mauricio Pochettino fue confirmado como nuevo DT del club

El argentino Mauricio Pochettino , hasta ahora seleccionador de Estados Unidos, será el nuevo entrenador del Manchester United a partir del 18 de noviembre y para las próximas dos temporadas y media, hasta 2029, según anunció este viernes el club inglés, en el que juega el uruguayo Manuel Ugarte .

El de Murphy (provincia de Santa Fe) , que tenía contrato con el combinado norteamericano hasta 2030 , ha optado por volver a la Premier League, en la que sustituirá al frente del conjunto mancuniano a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de temporada en cuarenta años.

En su comunicado oficial, el club dice que el argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad , su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados , y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual.

"Pochettino ha mantenido un rendimiento constante al más alto nivel futbolístico en diversas ligas", agrega la nota sobre el técnico de 54 años que también dirigió al Espanyol de Barcelona.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

El argentino vuelve a la Premier League en la que será su cuarto trabajo como entrenador. Estuvo un año en el Southampton, al que llevó a su mejor posición liguera de la década, cinco años en el Tottenham Hotspur, con el que fue subcampeón de la Premier y finalista de la Liga de Campeones, y sólo un año en el Chelsea, del que se fue por discrepancias con la directiva.

Pochettino firmó en 2024 con la selección de Estados Unidos para dirigir al equipo en el Mundial del que fue anfitrión y consiguió una fase de grupos brillante, clasificando primeros de grupos con triunfos ante Paraguay y Australia, y pasando a octavos de final tras derrotar a Bosnia-Herzegovina en el primer cruce. Ahí, sin embargo, Bélgica les infligió una dura derrota, lo que puso en duda la continuidad del técnico.

Tras unas semanas de deliberación, decidió extender su contrato cuatro años más y permanecer en Estados Unidos hasta la Copa del Mundo de 2030, aunque guardándose una cláusula de alrededor de 10 millones de euros si un club estaba interesado por él.

Pochettino no ha dejado pasar la oportunidad de dirigir al United, pese a que este viene en horas bajas. Los 'Diablos Rojos' sólo han ganado un partido en diez jornadas de Premier League y son antepenúltimos, en puestos de descenso, mientras que en la 'Champions' han conseguido dos triunfos en cuatro jornadas, ante el Sabat y el Roma.

En Old Trafford se encontrará un equipo descontento, en rebeldía con la directiva, a la que tachan de no haber hecho suficientes esfuerzos económicos en verano, en tanto que la afición está harta de la deriva y declive del club. El United no gana la Champions desde 2008 y la Premier desde 2013, coincidiendo con la última temporada de Alex Ferguson en el banquillo.

Desde la salida de la leyenda escocesa, que llegó al United en 1986, más de una decena de entrenadores han pasado por el United, la mayoría de ellos, por no decir todos, con más pena que gloria. Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Erik ten Hag, Rúben Amorim, Ole Gunnar Solskjaer y el reciente Carrick no han conseguido devolver al United a la gloria de antaño.

FUENTE: EFE