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La vida actual de Manuel Ugarte: lejos del fútbol, disfruta de vacaciones en pareja y a la espera del regreso

El volante uruguayo continúa alejado de la pelota, y aprovecha el tiempo libre

23 de septiembre de 2026 20:28 hs
Manuel Ugarte y su novia disfrutan de las vacaciones en plena rehabilitación de la lesión de rodilla del volante uruguayo

Manuel Ugarte y su novia disfrutan de las vacaciones en plena rehabilitación de la lesión de rodilla del volante uruguayo

Para Manuel Ugarte, el fútbol hoy transcurre en pausa, lejos de la vorágine de Old Trafford y de las canchas de primer nivel. Luego de un tramo sumamente exigente en su carrera, el mediocampista de la selección uruguaya y de Manchester United atraviesa un período de desconexión necesaria, disfrutando de unas vacaciones en pareja mientras recarga energías para afrontar la etapa más exigente de su puesta a punto.

Los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una noticia que cayó como un balde de agua fría tanto en el cuerpo técnico uruguayo como en la estructura del club inglés.

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A partir de allí, comenzó con los primeros meses de una rehabilitación larga, paciente e invisible, combinando trabajos de kinesiológicos con momentos de descanso mental junto a sus seres queridos para sobrellevar la inactividad.

A pesar de los avances positivos en su recuperación diaria, la prudencia manda: a Ugarte todavía le faltan varios meses de trabajo antes de poder volver a vestirse de corto y saltar a las canchas.

Sin apurar los plazos médicos, el uruguayo vive su presente con tranquilidad, disfruta con su novia en un lugar paradisíaco sus vacaciones, sabiendo que el regreso está cada vez más cerca.

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