Franco Colapinto fue tildado de "perdedor" por la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una muy mala carrera el pasado domingo en el Gran Premio de Estados Unidos que se corrió en el circuito de Austin Texas.

Colapinto atraviesa su peor etapa de resultados en la Fórmula 1 después de un nuevo abandono.

Como ya sucede hace varias carreras, la Fórmula 1 confeccionó su clásico “5 ganadores y 5 perdedores” de la carrera que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas y el periodista Lawrence Barretto puso al argentino como uno de los corredores con paso negativo por el país norteamericano.

" Esta fue una carrera para olvidar para Franco Colapinto, que no logró terminarla por tercera vez en cuatro intentos, después de haber visto la bandera a cuadros en todas sus participaciones anteriores con Alpine", comenzó escribiendo Lawrence Barretto.

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Y continuó: "Quedó atrapado entre dos coches en la recta hacia la curva 1, lo que le provocó daños tan graves en el suelo y el pontón lateral que tuvo que abandonar la carrera".

Desde este viernes, Colapinto comenzará con las prácticas libres del Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.