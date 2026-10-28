"Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder", dijo Fernando Pereira sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , fue consultado sobre el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales en Brasil y afirmó que "solo se fuga alguien que tiene algo para esconder" .

"Si no, no se fugaría, daría las explicaciones y punto ", agregó el presidente de la coalición de izquierda este miércoles en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

El excandidato opositor brasileño finalmente llegó este miércoles al estado de Florida , a donde viajó junto a su mujer y sus hijas en un avión privado que había abordado la noche anterior en Puerto Iguazú, Argentina . Bolsonaro cruzó el martes por la noche la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones , pese a que la Justicia le había prohibido abandonar el país y había cancelado sus pasaportes .

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" Siempre que hay alguien poderoso sometido a la Justicia, se coloca la duda sobre la Justicia . Si esa misma Justicia se aplica sobre los débiles, nadie opina de la Justicia", según Pereira. "Cuando llega un poderoso, empiezan a generar la duda de que Bolsonaro es un perseguido. ¿A usted le parece que es un perseguido? ", cuestionó el dirigente uruguayo.

Asimismo, Pereira recordó que "hay casos que se están investigando" referidos a Bolsonaro. "No me voy a meter en la vida política de Brasil, pero resulta duro que un candidato a presidente se fugue a los dos días de perder la elección", añadió.

La prohibición de la justicia brasileña se enmarca en una investigación contra el hijo mayor de Jair Bolsonaro por lavado de dinero.

En diciembre de 2022, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro también había viajado a Estados Unidos tras haber perdido las elecciones presidenciales con Lula da Silva. Además, Eduardo Bolsonaro, hermano menor de Flávio, se radicó en Texas en marzo de 2025.