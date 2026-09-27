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Por su error en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Franco Colapinto fue duramente sancionado y Flavio Briatore de Alpine dijo: "Fue una maniobra muy pobre"

El piloto argentino cometió un importante error al impactar a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, los tres quedaron fuera de competencia y en el GP de Malasia deberá salir penalizado en la grilla de partida, además de ser cuestionado por el asesor ejecutivo de su escudería

27 de septiembre de 2026 15:48 hs
Franco Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó una jornada aciaga para Franco Colapinto y la escudería Alpine. Un error en el frenaje durante el relanzamiento tras el Safety Car provocó que el piloto argentino se pasara en la primera curva, impactando contra el lateral del monoplaza de su compañero Pierre Gasly. La colisión generó un efecto dominó que arrastró también al británico Lando Norris, forzando el abandono inmediato de los tres autos.

Tras revisar el incidente, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) determinó que Colapinto fue el principal responsable de la colisión.

La sanción para Colapinto y lo que dijo el mandamás de Alpine, Flavio Briatore

Dado que la sanción habitual de 10 segundos no pudo ser aplicada durante la prueba debido a su abandono, los comisarios convirtieron el castigo en una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida para la próxima carrera del calendario.

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La misma será el Gran Premio de Malasia a llevarse a cabo entre el 2 y 4 de octubre.

Sin embargo, las consecuencias del fallo no se limitaron a la penalidad reglamentaria.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se mostró sumamente crítico con el accionar del argentino.

"Fue una maniobra muy pobre para un piloto de su experiencia", indicó el dirigente italiano, expresando su malestar por los puntos valiosos que se le escaparon al equipo.

Además, Briatore dejó en claro que la escudería evaluará lo sucedido: "Veremos qué medidas tomar", sentenció, dejando abierta la puerta a posibles decisiones internas tras el accidentado desenlace en Bakú.

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