El Gran Premio de Azerbaiyán dejó una jornada aciaga para Franco Colapinto y la escudería Alpine. Un error en el frenaje durante el relanzamiento tras el Safety Car provocó que el piloto argentino se pasara en la primera curva, impactando contra el lateral del monoplaza de su compañero Pierre Gasly. La colisión generó un efecto dominó que arrastró también al británico Lando Norris, forzando el abandono inmediato de los tres autos.
Por su error en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, Franco Colapinto fue duramente sancionado y Flavio Briatore de Alpine dijo: "Fue una maniobra muy pobre"
El piloto argentino cometió un importante error al impactar a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, los tres quedaron fuera de competencia y en el GP de Malasia deberá salir penalizado en la grilla de partida, además de ser cuestionado por el asesor ejecutivo de su escudería