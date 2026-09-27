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Mirá el insólito error de Vozinha, nominado al Balón de Oro por su Mundial 2026, que complicó a Cabo Verde en la Copa Africana de Naciones

El arquero de 40 años cometió otro blooper, como había acontecido hace dos semanas con su nuevo club, Colo Colo de Chile

27 de septiembre de 2026 17:17 hs

Las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones dejaron una de las jugadas más virales y desafortunadas de la jornada internacional. Durante el enfrentamiento entre Cabo Verde y Malí, el experimentado arquero caboverdiano Josimar Dias, más conocido como Vozinha, protagonizó un insólito error que terminó decidiendo el resultado del partido.

El reloj marcaba un trámite parejo cuando la jugada fatídica tuvo lugar. Tras una cesión sin mayor peligro por parte de uno de sus defensores, Vozinha intentó controlar el balón con los pies para salir jugando desde el fondo.

Sin embargo, una falla insólita en la recepción provocó que la pelota le pegara en el pecho, dejándole el gol servido al delantero rival que presionaba la salida.

Cabo Verde perdió con Malí

El atacante de Malí no desaprovechó el "regalo" y simplemente empujó el balón hacia la red para decretar la ventaja que resultó definitiva para el 3-1 final.

La acción dejó atónitos a sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico, que veían cómo un encuentro en el que iban por la igualdad se desmoronaba por una desconcentración individual en el área propia.

El video del insólito blooper recorrió rápidamente las redes sociales, donde fanáticos de todo el mundo lamentaron el infortunio de Vozinha.

La jugada fue determinante en el desarrollo del grupo, dejando a Cabo Verde en una posición distinta al Mundial 2026, ya que comenzó el camino rumbo a la próxima Copa Africana de Naciones con una derrota inesperada.

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