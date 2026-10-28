Montes del Plata mostró, en la Uruforest, una cadena de valor con más de 6.000 empleos y 2.100 proveedores

Montes del Plata participó en la segunda Uruforest , la Feria Forestal, del Agro y del Ambiente, del 21 al 24 de octubre en Juan Lacaze. Durante la feria, su stand recibió la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi; del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y de los intendentes de Colonia, Guillermo Rodríguez, y de Durazno, Felipe Algorta .

En el stand, se informó a El Observador, se distribuyó un resumen del Reporte de Sostenibilidad 2025 que la empresa presentó en junio.

Según el reporte, Montes del Plata representó el 1,3% del PBI de Uruguay y el 6,9% de las exportaciones de bienes del país en el promedio de los últimos tres años. También generó más de 6.000 empleos en su cadena de valor y trabajó con más de 2.100 empresas proveedoras, el 81% de ellas uruguayas. Cuenta con 608 colaboradores directos, el 93% de ellos trabajando en el interior del país, y más de 3.100 trabajadores contratistas.

Lo que dejó Uruforest: 12.000 visitantes, aportes del Foro Forestal Regional y apoyo de empresas y autoridades

El propósito que mueve a Montes del Plata: forjar un legado positivo para las próximas generaciones

En el marco de la feria forestal, en Juan Lacaze, la empresa organizó dos encuentros que reunieron a más de 400 personas.

Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata, con 25 años de trayectoria en el sector forestal, destacó el valor de la feria para mostrar la cadena forestal en su conjunto.

“Es un lugar que a mí, en lo personal, me conmueve: poder vernos todos juntos y ver todo lo que se está haciendo, todo lo que se ha innovado, toda la maquinaria y toda la gente que trabaja”, señaló.

“Cuando uno va a un campo, lo que ve es una máquina cosechando o una plantadora. Acá es donde podemos ver a todos los actores reunidos y toda la cadena de valor que hay detrás de cada emprendimiento forestal”, agregó.

Según Wollheim, esa cadena incluye “una cantidad de servicios de los más diversos que vinieron a Uruguay gracias al sector forestal”, que además funciona como atractor de inversiones: “Es un ejemplo para otras industrias de que en Uruguay realmente se puede”.

Apicultura, hongos y ganadería conviven con la forestación

El stand se organizó en torno al propósito de la compañía, “Forjar un legado positivo para las próximas generaciones”, y a cuatro ejes: el cuidado de los recursos naturales, el aprendizaje a través de la Academia Montes del Plata, el crecimiento del campo y el desarrollo de las comunidades.

El recorrido incluyó una experiencia con lentes 360° sobre el proceso productivo y un audiovisual sobre las Áreas de Alto Valor de Conservación de la empresa.

El público también pudo ver y tocar muestras de celulosa.

En integración productiva, 330 productores incorporan forestación en sus predios mediante acuerdos con la empresa y más de 280 desarrollan actividad ganadera en áreas vinculadas a Montes del Plata, con 36.000 cabezas de ganado.

Además, en sus predios forestales más de 6.000 colmenas producen miel y unas 450 familias recolectan hongos de eucalyptus.

A lo largo de la feria, emprendedoras del programa La Ruta del Hongo exhibieron sus productos en el stand.

El programa, que Montes del Plata impulsa junto a UTU y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), busca fortalecer la recolección, preparación y comercialización del hongo de eucalyptus en comunidades forestales.

El miércoles 21, el chef Ian Escobar, vicecampeón del World Paella Day 2025 y primer campeón nacional de paella de Uruguay, realizó un showcooking con degustación de risotto de hongos de Eucalyptus.

El jueves 22, la empresa ofreció un almuerzo a autoridades, empresarios, profesionales y referentes del sector.

El sábado 24, el stand sumó una colmena viva, con la participación de Néstor Causa, presidente de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola.

Durante las cuatro jornadas, el stand recibió a proveedores, productores, colegas del sector, alumnos de distintas escuelas y familias.

Un reporte que fija metas al 2030

El Reporte de Sostenibilidad informa cada año el desempeño ambiental, social y económico de Montes del Plata y el avance hacia sus metas al 2030, vinculadas a cambio climático, biodiversidad, economía circular, desarrollo local, equidad de género, y seguridad y salud, entre otros temas.

Carolina Moreira, gerente senior de Sostenibilidad y Comunicaciones de Montes del Plata, explicó que la empresa publica su reporte desde 2020, cuando presentó el primero, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.

“A partir de ese año no paramos de editar anualmente el reporte, es un informe que aplica una metodología internacionalmente reconocida, como lo es el GRI (Global Reporting Initiative), y lo que hace es hablar sobre todos los indicadores relevantes para la sostenibilidad de nuestro sector”, señaló.

Moreira agregó que el reporte funciona también como herramienta de gestión: “Si tengo en este indicador este número, ¿qué voy a hacer para mejorarlo, o para mantenerlo si estoy muy bien?”.

En ese marco, recordó que “hace unos años, nos fuimos desafiando en qué metas nos íbamos a poner para el año 2030 en cada uno de estos indicadores clave que estamos reportando en este informe, y la verdad que venimos avanzando muy bien”.

Acerca de Montes del Plata

Montes del Plata es una empresa forestal-industrial fundada en Uruguay en 2009, a partir de la unión en el país de dos compañías líderes de la industria forestal: Stora Enso y Arauco.

Está dedicada a la producción de pulpa de celulosa de eucalyptus.

Su celulosa se produce en un complejo industrial ubicado próximo a Conchillas, en el departamento de Colonia, que genera además energía eléctrica renovable.

La empresa cuenta con más de 190.000 hectáreas de plantaciones forestales propias y en acuerdos con productores locales, distribuidas en 16 departamentos del país, integradas con monte nativo y otras áreas naturales conservadas.

Desde la producción de plantines en vivero hasta la exportación de celulosa, Montes del Plata involucra en su cadena productiva a unas 6.000 personas y mantiene un vínculo permanente con las comunidades cercanas a su operación.