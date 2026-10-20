Policías asistieron a una joven de 20 años que dio a luz en su casa en Montevideo: cómo fue el operativo

Un grupo de policías asistió a una joven de 20 años que dio a luz a una niña en su vivienda , ubicada en la zona oeste de Montevideo, durante la mañana del domingo 18 de octubre.

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El episodio ocurrió en las inmediaciones de avenida Luis Batlle Berres y Benito Riquet , luego de que el Centro de Comando Unificado recibiera una llamada que alertaba sobre una mujer que se encontraba en trabajo de parto.

Según informó el Ministerio del Interior, una dotación del Área de Respuesta Operativa de la Jefatura de Zona Operacional IV fue enviada al lugar para brindar asistencia.

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Al llegar a la vivienda, los efectivos encontraron a la joven recostada en un sillón y con el trabajo de parto avanzado , por lo que debieron intervenir para asistir el nacimiento.

Los policías utilizaron un kit de parto y acompañaron a la mujer durante las contracciones hasta que finalmente nació una niña.

Qué pasó con la madre y la recién nacida tras el parto

Una vez producido el nacimiento, los funcionarios realizaron las primeras maniobras de atención a la bebé y comprobaron que tanto ella como su madre se encontraban en buen estado general.

Posteriormente, con el apoyo de otras dotaciones policiales, ambas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con la información oficial, la madre y su hija se encontraban en buen estado de salud.