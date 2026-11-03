El Niño rompe récords históricos: el Pacífico se calienta como nunca y provoca inundaciones en Sudamérica

El fenómeno de El Niño costero alcanzó niveles históricos en el océano Pacífico , con temperaturas de la superficie del mar que superaron todos los registros modernos frente a las costas de Perú y Ecuador. El calentamiento extraordinario coincide con lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de ríos que afectan a ambos países.

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Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), difundidos este lunes 2 de noviembre y recogidos por el observatorio meteorológico brasileño MetSul, la temperatura del mar registró una anomalía de +5,4 °C en la región Niño 1+2 , ubicada frente a las costas sudamericanas.

La cifra supera incluso los máximos observados durante los grandes episodios de El Niño de 1982-1983 (+4,2 °C), 1997-1998 (+4,0 °C) y 2023-2024 (+3,4 °C). Según MetSul, nunca antes se había registrado una anomalía semanal superior a 5 °C en las regiones del Pacífico utilizadas para monitorear el fenómeno.

El calentamiento del Pacífico coincide con fuertes lluvias e inundaciones en Ecuador y el norte de Perú .

En Guayaquil, al menos 83 sectores resultaron afectados y se registraron cortes de electricidad. En las islas Galápagos, las inundaciones en Puerto Ayora dejaron más de 2.000 damnificados y una persona fallecida.

En Perú, las regiones de Tumbes y Piura sufrieron intensas precipitaciones y deslizamientos de tierra. El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021 metros cúbicos por segundo, lo que obligó a movilizar equipos de rescate y militares.

¿Qué diferencia hay entre El Niño costero y el tradicional?

El Niño costero es un fenómeno regional, caracterizado por el calentamiento anómalo del Pacífico frente a Perú y Ecuador, con efectos principalmente sobre el clima de esos países.

En cambio, El Niño tradicional tiene un alcance global y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo, incluido Uruguay.

MetSul advierte que el fenómeno actual es de carácter costero, aunque señala que un episodio de El Niño de alcance global podría desarrollarse durante los próximos meses.