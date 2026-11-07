Divisional D: Briant D'Altoe anotó nueve goles en la victoria 13-0 de Toledo Keguay contra Deportivo CEM, una marca que recuerda a Fernando Morena

La llegada del papa León XIV a Uruguay llevó a que la Primera y la Segunda División se suspendieran este fin de semana, pero la Divisional D continuó su curso y tuvo un récord impresionante: un jugador que anotó nueve goles en un partido .

Se trata de Briant D'Altoe, que alcanzó esa marca en la victoria 13-0 de Toledo Keguay contra Deportivo CEM, un encuentro disputado en el Complejo Rentistas este sábado por la tarde.

D'Altoe fue el encargado de abrir el marcador a los 10 minutos, y duplicó la ventaja cuatro minutos después. Lucas Pazos puso el 3-0, y tras ello comenzó el festival de D'Altoe: anotó cuatro tantos entre los 23 y los 28 minutos , y luego de un nuevo tanto de Pazos puso el 9-0 y el 10-0 entre los 40 y los 41 de la primera mitad.

Con ocho goles ya en su haber, el delantero alcanzó su noveno tanto a los 73 para decretar el 13-0 final, luego de que Fernando Penas anotara dos tantos más para la abultada goleada.

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Los nueve goles de D'Altoe, atacante de 27 años nacido en Durazno y con pasado en clubes como Cerro Largo, Mar de Fondo, Rocha y Huracán Buceo, representan un récord absoluto en las competencias masculinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El récord en el fútbol profesional lo mantiene Fernando Morena, que anotó siete goles en la victoria 7-0 de Peñarol contra Huracán Buceo por el Campeonato Uruguayo de 1978. En ese encuentro, disputado el 16 de julio de 1978, Morena tuvo la oportunidad de convertir un octavo tanto de penal, pero se lo atajaron.

Con esta victoria Toledo Keguay se consagró como el ganador de la fase regular de la Divisional D, lo que le asegura un lugar en las finales de la categoría. Quedó primero con 29 puntos, dos por encima de Rincón y a cinco de Paso de la Arena.

Ahora la D continuará con unos playoffs entre los ocho mejores equipos de la fase regular. Disputarán cuartos de final, semifinales y una final con partidos únicos de eliminación directa, y el campeón de esta instancia se enfrentará a Toledo Keguay en una final a ida y vuelta por el ascenso a la Primera Divisional C. Si Keguay obtiene este título, ascenderá de forma directa.