Murió Oscar Imperio, director de Radio Universal, y la emisora levantó la programación por duelo

Este martes se conoció el fallecimiento de Oscar Imperio , director y figura de Radio Universal durante más de 50 años.

" Su compromiso, su trabajo y su dedicación, quedarán para siempre ligados a la identidad de la radio y a cada uno de quienes tuvimos el privilegio de compartir este camino", expresaron en los canales de comunicación de la emisora.

Es por eso que, según indicaron desde la radio, se emitirá una "programación especial" este martes. Ante la noticia de su muerte, la emisora levantó la programación habitual luego de Punto de Encuentro, el programa conducido por Victoria Rodríguez, Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Sanguinetti y por el momento se ha desarrollado un intervalo muscial.

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"Todo el equipo de 970 Universal acompaña a su familia en este momento de profundo dolor", escribieron.

Lamentamos informar el fallecimiento de Don Oscar Imperio.

Director y figura histórica de cx 22 radio universal durante más de 50 años.

Su compromiso, su trabajo y su dedicación, quedarán para siempre ligados a la identidad de la radio y a cada uno de quienes tuvimos el… pic.twitter.com/iBc789nAE9 — 970 Universal (@universal970) November 10, 2026

El relator Alberto Kesman compartió la noticia del fallecimiento de Imperio, a quien consideró "una persona respetada y querida por todos".

Kesman destacó que en más de medio siglo de trayectoria como director de la emisora pasaron figuras como Eduardo D'Angelo, Homero Rodríguez Tabeira, Cristina Morán, Julio César Ocampo, Eduardo Dos Santos, Eduardo Freda, Héctor Moras, Enrique Yannuzzi, Ariel Delbono. "Y muchos más que ya no están y que en el cielo se reencontrarán con él".

"Un hombre humilde y querido al que conocimos hace 54 años, tiempo en que llegamos a la emisora", agregó el relator.

Kesman le anunció a su audiencia que por este motivo esta tarde no estará al aire La oral deportiva y el programa retornará este miércoles en su horario habitual.

Debido al fallecimiento de Oscar Imperio Director de Radio Universal , hoy no estará al aire @laoraldeportiva . El programa retornará mañana miercoles

Gracias por vuestra comprensión . — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) November 10, 2026

Su hijo, el periodista deportivo Martín Kesman, también lamentó el fallecimiento de Imperio en sus redes sociales.

"Me vio nacer y me brindó las oportunidades de trabajar en en la radio. Le estaré siempre agradecido. Abrazo gigante para Gabriela, Diego, toda la familia y amigos. Que no sepan más de dolor", escribió.

También su colega de La oral deportiva, Ernesto Faría, se refirió a la partida del director de la radio: "Se fue una gran persona que me recibió con puertas abiertas cuando llegamos a Radio Universal. Apoyó todo mi trabajo. Estaré eternamente agradecido. Mi pésame a su familia".