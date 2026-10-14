El concurso de carnaval pone primera rumbo a febrero: todos los detalles de la prueba de admisión

Con 34 conjuntos –21 murgas, dos comparsas, cuatro elencos de parodistas, tres revistas y cuatro títulos de humorismo–, desde el martes 10 de noviembre y hasta el lunes 16 se realizará la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2027, con siete etapas cada una a partir de la hora 20:30.
En la lista de elencos que se presentarán ante el jurado en el Teatro de Verano del Parque Rodó, buscando adueñarse de uno de los 16 cupos vacantes para la competencia carnavalera que se iniciará el lunes 25 de enero, destacan varios, incluso muchos ya han ganado primeros premios en sus categorías.
Varios pesos pesados buscan volver al carnaval
Sobresalen las murgas Agarrate Catalina, Araca la Cana, Asaltantes con Patente, Don Bochinche y Cía, Jardín del Pueblo, La Clave, La Margarita, La Mojigata, La Reina de La Teja y Mi Vieja Mula, por citar a solo una decena de las 21.
En el resto los nombres más llamativos son los de la comparsa La Nueva Escuela con base en la trayectoria y relevancia de sus componentes; los de las revistas Carambola y House; y el de los humoristas Los Choby's.
El reglamento establece que cada año tienen un cupo asegurado en el concurso que va de fines de enero a inicios de marzo todos los conjuntos que clasificaron a la liguilla del último carnaval, que son 24, siempre y cuando confirmen su deseo de participar.
Hay uno de esos 24, Integración, de la categoría sociedades de negros y lubolos, que ya anunció su baja.
Para completar la lista de 39 elencos concursantes previstos hay que pasar por esta instancia clasificatoria en la que hay cupos a otorgar para un elenco de parodistas; para una comparsa (pero avanzarán dos por el sitio que dejó libre Integración); para dos revistas; para dos humoristas; y para nueve murgas, se informó a El Observador desde Daecpu.
Entrada gratis
La Prueba de Admisión, organizada en forma conjunta por la institución que nuclea a los directores de los conjuntos y la Intendencia de Montevideo, es una actividad en la que no se cobra entrada, pero se solicita al público la donación, al ingresar, de un alimento no perecedero para cumplir con donaciones a instituciones de asistencia social.
Fixture de la prueba de admisión
Etapa 1 – martes 10
20:30 La Malandra (Murga)
21:05 Desirée (Humoristas)
21:45 Inframurga (Murga)
22:20 El Clan (Parodistas)
23:05 La Justa (Murga)
Etapa 2 – miércoles 11
20:30 Mandá la Vuelta (Murga)
21:05 Fantoches (Humoristas)
21:45 Sorda de un Oído (Murga)
22:20 La Pandilla (Parodistas)
23:05 Araca la Cana (Murga)
Etapa 3 – jueves 12
20:30 La Nueva Escuela (Sociedad de Negros y Lubolos)
21:10 Social Club (Humoristas)
21:50 La Sandía De La Torta (Murga)
22:25 Ítacos (Parodistas)
23:10 La Reina de la Teja (Murga)
Etapa 4 – viernes 13
20:30 Más Que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)
21:10 Los Choby's (Humoristas)
21:50 Ay Alberto (Murga)
22:25 Los Más Apasionados (Parodistas)
23:10 La Mojigata (Murga)
Etapa 5 – sábado 14
20:30 Back Stage (Revista)
21:10 La Farola de Treinta y Tres (Murga)
21:45 La Clave (Murga)
22:20 Jardín del Pueblo (Murga)
22:55 La Margarita (Murga)
Etapa 6 – domingo 15
20:30 House (Revista)
21:10 Picame la Cebolla (Murga)
21:45 Gente Grande (Murga)
22:20 Mi Vieja Mula (Murga)
22:55 Asaltantes con Patente (Murga)
Etapa 7 – lunes 16
20:30 Carambola (Revista)
21:10 A la Bartola (Murga)
21:45 Don Bochinche y Cía (Murga)
22:20 Agarrate Catalina (Murga)
Los 24 que ya habían clasificado
Murgas
- Doña Bastarda
- La Gran Muñeca
- La Nueva Milonga
- Falta y Resto
- Cayó la Cabra
- Patos Cabreros
- Un Título Viejo
- La Trasnochada
- Queso Magro
- Los Diablos Verdes
Sociedades de Negros y Lubolos
- Yambo Kenia
- Valores
- Integración (anunció que no utilizará su lugar)
- La Sara del Cordón
Parodistas
- Momosapiens
- Caballeros
- Zíngaros
- Los Muchachos
Revistas
- La Compañía
- Tabú
- Madame Gótica
Humoristas
- Sociedad Anónima
- Cyranos
- Los Rolin
Nota: aparecen en el orden en el que quedaron en el puntaje acumulado del carnaval pasado y, por ende, los mencionados primero en cada categoría son los actuales campeones.