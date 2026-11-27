El partido de la Selección uruguaya de básquetbol contra Puerto Rico de este domingo, que puede determinar la clasificación de Uruguay a un Mundial de la disciplina después de 40 años, se verá a través de Canal 5.
El canal público confirmó que el partido se verá a través de su pantalla (solo a través de la señal de aire), sumándose así a la transmisión a través de DirecTV, que ha emitido el resto de las clasificatorias al Mundial que se jugará en Catar en 2027.
Uruguay jugará contra Puerto Rico en Bayamón a partir de las 21.10. En caso de ganar, Uruguay asegurará su lugar en el Mundial. En caso de perder, la celeste mantiene sus posibilidades de avanzar al torneo de Doha en los partidos restantes de la clasificatoria.
Al tratarse de un encuentro en una instancia decisiva, el gobierno aplica en este caso el artículo 51 de la ley 20.383 (conocida como Ley de medios), que establece que “en caso de emitirse por televisión los eventos que involucren actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias, deberán ser emitidos a través de un servicio de radiodifusión en abierto y en directo y en simultáneo”.