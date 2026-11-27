El partido de la Selección uruguaya de básquetbol contra Puerto Rico de este domingo, que puede determinar la clasificación de Uruguay a un Mundial de la disciplina después de 40 años, se verá a través de Canal 5.

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El canal público confirmó que el partido se verá a través de su pantalla (solo a través de la señal de aire), sumándose así a la transmisión a través de DirecTV, que ha emitido el resto de las clasificatorias al Mundial que se jugará en Catar en 2027.