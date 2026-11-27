Pasaron 45 años y el mundo tiene que ser otro. Y lo es. ¿Qué queda, entonces, de aquella Isabel Allende que, en su exilio por la dictadura chilena, se prendió —según sus propias palabras— a la cola del Boom latinoamericano con La casa de los espíritus? Queda una carrera gigantesca, las ganas de escribir sobre legados que pesan en el cuerpo, el interés por seguir a los personajes que, de alguna forma, moldearon su ser escritor. Eso, en más de un sentido, está resumido en La hora antes del Alba , su última novela.

El libro llegó a librerías uruguayas precedido por un terremoto editorial: Allende lo postuló al Premio Planeta —cuyos últimos resultados suelen ser de calidades dudosas y está dotado con un premio en metálico mayor al del Nobel: más de 1 millón de euros— y eso implicó un cambio histórico de editorial. Abandonó a Penguin Random House, que la publicó durante 40 años, y ahora viste otros trajes. Ella, desde Miami, donde conversa con un pequeño grupo de medios entre los que se encuentra El Observador, lo deja claro: a sus 84 años quería conocer nuevos horizontes.

“El cambio de editorial por el premio no significa que he roto mi relación con Plaza & Janés, que han sido mis editores por más de 40 años. Ellos tienen todos mis otros libros y la relación con ellos sigue. Pero en la vida de un escritor estos desafíos son importantes. ¿Cómo decirlo? Si uno se siente muy cómodo en un lugar, no hace ningún esfuerzo especial”, explicó.

La hora antes del Alba llega cuatro décadas y media después de aquel título paradigmático que la lanzó a la fama, que se adaptó al cine en 1993 y a una miniserie de Prime Video este año, y continúa la historia de aquella novela, cuyo universo ya había expandido de todos modos en novelas como Hija de la fortuna, Retrato en sepia o Mi nombre es Emilia Del Valle.

“Este libro lo escribí 45 años después de La casa de los espíritus, cuando el mundo ha cambiado, yo he cambiado, las historias y la literatura han cambiado”, cuenta Allende. “Cuando escribí La casa de los espíritus en 1981, quedó a la cola del boom de la literatura latinoamericana. Era una literatura muy abundante, llena de adjetivos, largas sagas familiares, realismo mágico... Todo eso pasó. Y ahora la literatura ha cambiado, es diferente. Creo que el tono de este libro es muy distinto al del otro. Esta es una novela mucho más contemporánea, es una novela sobre la resistencia y el amor. Y es muy contenida, hay muy pocos personajes, no es una gran saga. Así que no fue como volver a mis orígenes, sino reinventarlo todo.”

Pregunta: En los agradecimientos cuenta que la idea de esta novela se le ocurrió en un viaje entre Montevideo y Buenos Aires. ¿Cómo vive los instantes en que una idea nace con la fuerza suficiente como para convertirse luego en una novela?

Respuesta: Depende de las circunstancias. Hay veces que una historia me cae en la falda. Por ejemplo, una niña ciega separada en la frontera de su madre. Ya ahí no hay nada que inventar, o sea, cayó la novela (El viento conoce mi nombre). Hay otras que son como una semilla que demora años en germinar. Como Largo pétalo de mar, que es una historia de un refugiado español que conocí en Venezuela en los años 70. Su historia me quedó por 40 años, hasta que cuando empezó a sentirse en el aire el tema de la inmigración y la gente desplazada, los refugiados y los que piden asilo, me acordé de eso entero, sin haber tomado notas ni nada, y tenía toda la historia en la cabeza. Entonces ese fue el momento de escribirlo.

En el caso de La hora antes del Alba se juntaron varias cosas. Primero, están en el aire los gobiernos autoritarios, esta especie de coqueteo con el fascismo, con la ultraderecha o la ultraizquierda, una especie de desafío a la democracia que me asusta, porque creo que de todos los sistemas políticos que hemos inventado, la democracia es el mejor porque nos permite cambio. Cuando tú tienes un gobierno autoritario, una dictadura, cuesta mucho cambiarlo. Y además se vive con miedo, se vive con terror. Entonces, por muchas ventajas que tenga un gobierno autoritario en materia de orden y de disciplina y de limpieza y qué sé yo, no vale la pena en absoluto. Yo lo sé muy bien.

Entonces, como lo veo en el aire, era un tema que tenía presente. Y me volvió entonces uno de esos mensajes que he recibido durante años de lectores que me dicen: "Bueno, ¿qué pasó con Alba al final de La casa de los espíritus? ¿Con esta niña que ha sido torturada, violada, mutilada, embarazada, que se quedó sola en su casa, que ha perdido a toda su familia en un país con dictadura? ¿Se va al exilio para escapar de esto o se queda?". Me puse a pensar en eso, ya llevaba pensándolo, pero cuando estábamos en el ferry a mi agente se le ocurrió que debía participar en el Premio Planeta. Y yo nunca he participado en ningún premio. Pensé: "¿para qué me voy a arriesgar a salir última y sufrir esa humillación?". Entonces él me dijo: "No te va a pasar porque es con seudónimo, nadie se va a enterar de que perdiste". Era un desafío muy lindo porque significaba escribir a presión, pero ya tenía la novela casi armada, tenía el personaje, tenía el lugar, tenía las circunstancias, faltaba darle cuerpo. Y como te digo, depende de cada libro. Y en ese caso se juntó lo que estaba en el aire.

P: ¿Qué implicó a nivel emocional volver al universo de La casa de los espíritus?

R: Fue emocionante desde muchos puntos de vista, porque yo escapé de la dictadura. Y esto fue imaginar lo que hubiera sido quedarse, sobre todo en una situación tan vulnerable como estaba Alba. Muchas veces en mi vida me he puesto en el caso de qué habría pasado si yo me hubiera quedado en Chile, como se quedaron tantas de mis compañeras periodistas y siguieron trabajando como pudieron a pesar de la censura, del miedo y a pesar de todo. ¿Cómo habría sido mi vida si yo me hubiese quedado? Esa pregunta siempre la tengo presente. Porque pienso: mis hijos habrían crecido allí, serían totalmente chilenos, tendrían raíces que no tienen ahora porque se criaron en Venezuela. No sé, es una pregunta que no te diré que me ha atormentado, pero que la he tenido siempre. Y muchas veces pienso: bueno, tal vez no sería escritora. La casa de los espíritus fue un ejercicio de nostalgia. Fue tratar de recuperar todo lo que había perdido en el exilio. No sé, creo que sería periodista tal vez, si hubiera podido seguir trabajando. Hoy día sería una periodista jubilada, supongo. No sé cómo habría sido mi vida. Mira, los caminos se bifurcan a cada rato. Y en la vida uno toma decisiones sin saber las consecuencias finales. Tomas la decisión de irte de tu país pensando que es temporal, que te vas por unos meses y que ya va a volver la democracia, y pasan 17 años. Y ya tus hijos crecieron en otra parte y tú eres ciudadano de otro lugar. Entonces, mirar para atrás a mi edad es ver las bifurcaciones, ver dónde tomé una decisión que fue determinante para mi vida.

Editorial Planeta

Feminismo e IA

En el discurso de Allende la palabra feminismo ha sido casi omnipresente en los últimos tiempos, algo que ha hecho dialogar, además, con sus novelas y protagonistas, mujeres que afrontan paradigmas y contextos que, en general, son adversos.

Adversa también siente a esta época contemporánea teñida de discursos que considera de odio y cosificación hacia la mujer, algo que le preocupa especialmente en su país de adopción, Estados Unidos. En ese sentido, no hace caso omiso a las derivas de Trump: les teme.

“Cada vez que hay una tendencia a la extrema derecha y a veces a la extrema izquierda, la primera que sufre es la mujer. Los derechos adquiridos se los quitan. Y eso pasa a cada rato. En los Estados Unidos con Trump hemos perdido el derecho al aborto, a los anticonceptivos gratuitos y a tantas otras cosas. Y hay una misoginia en el aire, tú sientes la falta de respeto por la mujer y la violencia contra la mujer en lo que aquí se llama la manosfera, que es esa masculinidad tóxica que Trump encarna. Viene desde arriba y permea a toda la sociedad. Ahora hay una especie de impunidad para tratar a la mujer como un objeto, como un objeto sexual y para faltarle el respeto en todos los ámbitos”, dice.

“Las mujeres tenemos que estar constantemente alerta y comunicadas entre nosotras para defendernos, porque solas somos muy vulnerables, pero cuando estamos juntas podemos ser invencibles. Pero tenemos que estar informadas y activas. No esperar que nos pase el problema para reaccionar. Estar activas y adelantarnos a lo que va a pasar, que siempre va a ser malo porque vivimos en un patriarcado. Y mientras no seamos capaces de reemplazar al patriarcado, vamos a tener violencia contra la mujer y vamos a tener estos culatazos de retroceso que tenemos a cada rato.”

En épocas de aceleración y Pangram, Allende tampoco es ajena a la forma en la que la inteligencia artificial ha penetrado en la industria editorial, y aunque admite que aprender a usar esas herramientas le vendría bien para los procesos de investigación histórica, está particularmente enojada con “la cacería de brujas” que se ha impuesto sobre determinados autores y sus obras.

“Hay toda una discusión en el mundo editorial sobre la inteligencia artificial, y han acusado a varios autores de utilizarla y les han cancelado los contratos. Curiosamente, todos esos autores son gente de color. No han cuestionado un solo autor blanco sobre si acaso ha usado inteligencia artificial. Metieron la novela Cien años de soledad y resultó que el 68 % de la novela había sido escrita con inteligencia artificial. ¡No se había inventado el internet todavía cuando la escribió! Metieron el Quijote, y también resultó que Cervantes la había usado”, concluye con ironía.