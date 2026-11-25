A veces suele ser un salto orgánico, y a veces no, pero es innegable que el periodismo y la literatura muchas veces están más cerca de lo que parece. En la industria editorial esa conjunción, de hecho, parece estar cada vez más presente en las mesas de novedades de las librerías, y los títulos firmados por periodistas o trabajadores de los medios suelen ser frecuentes.

En ese sentido, van a continuación cinco títulos recientemente publicados en Uruguay que, desde columnas más íntimas a investigaciones que atraviesan territorios, muestran el amplio espectro de la no ficción escrita en el país.

La trayectoria de Elisa Lieber ha discurrido entre el periodismo en radio, prensa y televisión y la producción audiovisual de series documentales como El Origen, pero en el último tiempo encontró en Instagram un espacio donde bajar a tierra muchas de las experiencias personales que, a su vez, la autora sentía que tenían una correlación con el afuera. Y de ese proyecto que todavía se mantiene sale este libro, Otra que yo , en donde Lieber explora en distintos capítulos lo que implica ser madre, mujer y profesional en el acelerado y exigente mundo contemporáneo. (Grijalbo, $990)

En 2024, la periodista Soledad Gago cumplió un sueño propio y heredado de su padre: conocer el continente antártico y ver de primera mano cómo era la vida en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. De ese viaje salió Un fantasma antártico , una crónica que fusiona sus días en la Base Artigas en la Antártida y la búsqueda de la elusiva huella de un meteorólogo uruguayo que le aseguró ser el primer civil oriental en pisar suelo antártico, pero del que nadie, aparentemente, sabe nada. (Alfaguara, $890)

Las primeras ciudadanas, de Elena Risso

Uruguay tiene muchos orgullos a cuestas, y uno de los más grandes puede que sea que en un rincón de esta penillanura suavemente ondulada, más precisamente en la localidad de Cerro Chato, un grupo de mujeres pudo ejercer por primera vez el voto en América Latina. Sucedió el 3 de julio de 1927, y a las puertas de que se cumplan cien años de ese hito, la periodista Elena Risso, que actualmente escribe para El Observador, investigó y retrató el hecho en Las primeras ciudadanas. De Paulina Luisi y Bernardina Muñoz, este libro es una buena oportunidad para sumergirse en un suceso clave de la historia uruguaya y regional. (Sudamericana, $950)

Yo pregunto, de Leonardo Haberkorn

La extensa carrera del periodista Leonardo Haberkorn —que actualmente escribe en El Observador— lo ha llevado a entrevistar a decenas de personalidades destacadas, y es así que ha cosechado una ristra de conversaciones que, ahora, rescata en su último libro, Yo pregunto. El título se podrá conseguir en librerías a partir del 1° de diciembre y consta de cuarenta y cinco entrevistas en total, entre las que se incluyen diálogos con Jaime Roos, Luis Lacalle Pou, Alberto Canessa y Omar Guitérrez, que trazan un camino periodístico y, en algún sentido, funcionan también como un fresco del país y la época. (Planeta, $1090)

El tridente, de Antonio Ladra

Antonio Ladra lleva tiempo investigando la forma en la que el narcotráfico se ha inmiscuido en la realidad uruguaya, y en una suerte de secuela espiritual a su éxito Narcos en Uruguay llega El tridente, donde recoge las historias de tres nombres que encabezan los titulares cuando de crimen organizado en el país se trata: Sebastián Marset, Luis Alberto "Betito" Suárez y Luis Fernando Fernández Albín. Dice la contratapa: "Ladra reconstruye esta trama cruzando expedientes judiciales, informes oficiales, prensa de la época y testimonios directos, muchos de fuentes que hablan por primera vez. El resultado se lee como una novela negra con muertos, atentados, corrupción y cargamentos que atraviesan tres continentes". (Fin de siglo, $890)