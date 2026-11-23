Florencia de la V, conductora del ciclo "Los profesionales con Flor" en El Nueve, generó un momento de tensión al anunciar en vivo que el programa finalizará el 31 de enero de 2027. La sorpresiva noticia tomó por sorpresa a la totalidad de sus panelistas, quienes desconocían por completo la decisión tomada por las autoridades del canal.

La conductora explicó que la información le fue confirmada pocas horas antes durante una reunión con las autoridades del canal, en un contexto donde se discutían las vacaciones de fin de año y la cobertura del programa. De la V expresó su pesar ante la audiencia y sus compañeros, admitiendo que pensó que el equipo ya había sido notificado.

Los panelistas, visiblemente desconcertados, manifestaron al aire que se enteraban de la noticia en ese mismo instante. La conductora pidió disculpas por el malentendido, señalando que había hablado con su productora y creía que ellos también habían sido informados previamente. Este hecho desencadenó críticas en redes sociales por la supuesta falta de empatía.

La decisión de finalizar "Los profesionales con Flor" se enmarca en los cambios estructurales que atraviesa El Nueve tras la adquisición del canal por parte de Grupo Octubre y Mandarina Contenidos. Se especula que la productora podría incorporar sus propios contenidos a la franja horaria a partir de febrero.

Florencia de la V confirmó que su contrato con la emisora se extiende hasta diciembre de 2027, aunque aún debe definir su situación y su rol en la grilla de programación a partir de febrero. La conductora indicó que tiene proyectos personales en carpeta, pero prefirió no adelantar detalles, asegurando que tomará las decisiones con "absoluta calma".

Integrantes del equipo manifestaron su sorpresa ante la forma en que se enteraron de la noticia. Según relataron, en el último bloque del programa se les indicó que la conductora volvería a hablar, pero nadie imaginó que sería para anunciar el fin del ciclo. Las reacciones de los compañeros oscilaron entre la incredulidad y las risas nerviosas, mientras algunos optaron por el silencio en el estudio.

Según Canal 13 la conductora habría comunicado la noticia a su productora ejecutiva con la intención de que ella informara al resto del equipo post-programa, pero un aparente fallo en la comunicación habría llevado a que De la V anunciara el cierre al aire. Las fuentes señalan que la producción se enteró de la decisión cerca de la hora de salir al aire, lo que generó cuestionamientos sobre la comunicación interna en el canal.