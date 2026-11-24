El teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad . Sus orígenes se vinculan con rituales y ceremonias colectivas que, con el paso del tiempo, dieron lugar a distintas formas de representación. Con más de 2.500 años de historia, el teatro se ha caracterizado por el encuentro entre seres humanos, donde el cuerpo, la voz, las emociones y hasta la posibilidad de equivocarse forman parte de la experiencia artística.

¿Pero qué pasa cuando ese espacio humano comienza a convivir con máquinas capaces de escribir diálogos, crear personajes e incluso intervenir en una función en tiempo real?

La inteligencia artificial ya está encontrando su lugar en los escenarios de distintas partes del mundo, y lo hace de diferentes maneras. Por un lado, se convierte en una temática sobre la que reflexionar, cuestionar y representar los temores y las incertidumbres que despierta su avance en la sociedad. Por otro, comienza a incorporarse como un género teatral: teatro algorítmico , que sucede cuando se utiliza la IA como una herramienta de creación artística, que va desde la escritura de guiones y diálogos hasta la participación en escena.

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El dramaturgo Gabriel Calderón aborda esta temática en ¡Ay! La miseria nos hará felices, estrenada en mayo de 2026 en la Sala Verdi. La obra presenta una distopía en la que la inteligencia artificial ha superado a los actores, poniendo en duda el sentido del teatro hecho por humanos. A través de la sátira, Calderón plantea que, frente a máquinas capaces de ofrecer resultados cada vez más perfectos y eficientes, el verdadero valor de lo humano podría encontrarse en sus imperfecciones, en la posibilidad de equivocarse y en aquello que hace que cada función sea única.

"¿Qué piensa todo el mundo sobre la IA? ¿Que nos va a suplantar y que va a perder sentido nuestra vida? Nosotros en el teatro, y en esta obra en particular, decimos: a los primeros que va a suplantar es a los del teatro. Y eso no va a ser horrible, es más, va a ser mejor. Y la gente va a preferir el teatro hecho por IA. Porque no se equivocan, no ensayan meses para hacer una función, no suspenden, no se resfrían. Y en esa tesis de la suplencia de lo perfecto, lo efectivo, lo bueno, bonito y barato, uno se va dando cuenta de que lo humano tiene otro valor, que es lo imperfecto, lo malo, el error", expresó el dramaturgo en una entrevista en La Playlist, programa de streaming de El Observador.

El dramaturgo uruguayo Marcel Sawchik Monegal, por su parte, también explora esta temática en Cámara Hamlet, una obra que plantea un experimento: ¿sería posible hacer teatro sin seres humanos? La historia busca llevar a escena una versión unipersonal de Hamlet, de William Shakespeare, en la que un actor es dirigido por una inteligencia artificial. A partir de esta relación se desarrollan una serie de conflictos éticos y filosóficos sobre el lugar del ser humano frente al avance tecnológico.

En diálogo con El Observador, Sawchik contó que la idea surgió a partir de las noticias que comenzaron a llegar sobre la inteligencia artificial y sus avances.

“Me entré a cuestionar filosóficamente y éticamente qué estaba pasando con esto de la IA, empecé a ver que la inteligencia artificial empezaba a sustituir, en algunos casos, algunos procesos que para mí son muy naturales y constantes. Todo eso me empezó a interpelar fuertemente, sin tomar una posición.”

Para Sawchik, las artes escénicas tienen la característica fundamental de que necesitan de la presencia humana. A partir de esa premisa comenzó a preguntarse si algún día el teatro podría prescindir incluso de los propios intérpretes.

Cortesía de Marcel Sawchik

La elección de Hamlet para desarrollar este experimento tampoco fue casual. El dramaturgo decidió enfrentar una tecnología que representa el futuro con una de las obras más emblemáticas del teatro universal, en la que los grandes conflictos de la condición humana ocupan un lugar central. Según explicó, se trata de una obra en la que “todas las visiones humanas están a flor de piel”, lo que vuelve aún más significativo que su protagonista sea guiado por una inteligencia artificial.

El proceso de creación comenzó hace aproximadamente dos años, mientras que los ensayos se iniciaron en febrero de 2026. Sin embargo, el avance acelerado de la tecnología obligó al equipo a revisar y reescribir partes de la dramaturgia durante los ensayos.

“Lo que estamos escribiendo son fósiles”, expresó Sawchik al referirse a la velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial, en contraste con los tiempos que requiere la creación artística, atravesada por la experimentación, las pruebas y las correcciones.

La puesta también implicó desafíos interpretativos para representar una IA capaz de responder con una velocidad extraordinaria y sin los errores propios de una persona. Según Sawchik, esta exigencia fue uno de los aspectos más difíciles del trabajo escénico.

La obra estrenó el 25 de setiembre de este año en la Escuela Nacional de Declamación (ESNADE), bajo la dirección de Sawchik y Natalia Agosín, con las actuaciones de Adriana Ardoguein y Dylan Cortés. El espacio fue elegido por su disposición de anfiteatro, que reforzaba la idea de un experimento observado por el público. Incluso el nombre de la obra hace referencia a una cámara Gesell, donde los espectadores se convierten en testigos de lo que sucede entre el actor y la inteligencia artificial.

El espectáculo, producido de manera independiente, obtuvo cinco nominaciones a los Premios Florencio 2026. Tras su temporada inicial, la obra sumó una nueva función, prevista para el viernes 27 de noviembre, a las 21:00, en ESNADE.

IA como herramienta creativa y el Teatro algorítmico

Ya no se trata únicamente de imaginar qué pasaría si las máquinas hicieran teatro, en distintas partes del mundo ya hay artistas que efectivamente están experimentando con esa posibilidad. La utilizan para escribir dramaturgia, desarrollar diálogos, componer una pieza musical, proponer ideas de vestuario, construir personajes o para que interactúe con el público.

Dentro de estas nuevas formas de creación se encuentra el llamado teatro algorítmico, una vertiente del teatro experimental en la que los algoritmos intervienen directamente en la construcción o el desarrollo de una obra.

Teatro algorítmico en Prometheus Firebringer

Una de las grandes referentes de esta vertiente es la escritora y directora estadounidense Annie Dorsen, que en 2023 presentó en el circuito off-Broadway de Nueva York Prometheus Firebringer, un espectáculo que utilizó inteligencia artificial para recrear posibles versiones de las partes perdidas de la trilogía de Prometeo.

anniedorsen.com

En escena, hay una gigantesca máscara impresa en 3D, con pantallas en lugar de ojos, y comparte espacio con un coro de máscaras más pequeñas, de rostros y voces generadas con Inteligencia Artificial. Utilizando la versión de GPT-3.5, la obra construye variantes diferentes de la historia de Prometeo en cada función, mientras Dorsen interviene en vivo.

La directora, encuentra en la tragedia griega una forma de abordar las contradicciones que acompañan al desarrollo tecnológico. En una entrevista para NBC10 explicó: “Siempre pienso que una tecnología, como muchas cosas en la vida, es a la vez un veneno y una cura”.

Para Dorsen, las tragedias griegas permiten reflexionar sobre situaciones en las que no existen decisiones completamente buenas, pero aun así es necesario elegir. Una paradoja que también atraviesa nuestra relación actual con la inteligencia artificial.

Otras formas de utilizar IA en escena: L’Astrologue ou les Faux Présages

En mayo de este año se estrenó en Francia L’Astrologue ou les Faux Présages (El astrólogo o los falsos presagios), una comedia creada con ayuda de inteligencia artificial al estilo de Molière, uno de los dramaturgos más importantes de la literatura francesa.

La obra, presentada en la Ópera Real del Palacio de Versalles, surgió de un proyecto de la Universidad de la Sorbona junto al colectivo artístico Obvious, que utiliza Inteligencia Artificial para producir obras de arte, y la compañía Théâtre Molière Sorbonne. Durante casi tres años, investigadores, artistas y especialistas en literatura trabajaron con Le Chat, una herramienta de inteligencia artificial de la empresa francesa Mistral AI, para desarrollar los diálogos, la música y propuestas para el vestuario y la escenografía.

Sorbonne Université, Théâtre Molière Sorbonne

Según una nota de The Guardian, el proceso implicó alrededor de 20.000 intercambios entre los investigadores y la inteligencia artificial. Aunque el texto fue generado mediante esta tecnología, cada escena pasó por numerosas revisiones, correcciones y decisiones humanas.

Mickaël Bouffard, director de la compañía Théâtre Molière Sorbonne, explicó en una entrevista que una de las posibilidades que ofrece esta tecnología es que tiene “la capacidad de almacenar todo lo que Molière escribió y todo lo que Molière leyó”. Concluyendo que es un “superpoder” que los seres humanos no tenemos.

La inteligencia artificial llegó para quedarse y el teatro no es ajeno a sus avances. Mientras algunos artistas encuentran en ella una fuente de inspiración para sus creaciones, otros deciden incorporarla a sus procesos creativos y experimentar hasta dónde pueden llegar juntos. Son distintas formas de relacionarse con una tecnología que, como toda herramienta poderosa, también presenta riesgos y contradicciones.

Los artistas han encontrado formas de adaptarse, cuestionar y reinterpretar los cambios del mundo durante siglos y esa sensibilidad, profundamente humana, aún permanece intacta.