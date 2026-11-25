Ha sido un año de visitas literarias pesadas en Uruguay. La más rutilante fue, claro, la de Emmanuel Carrère, que llenó el Solís en una hora y presentó su último libro Koljós, pero recientemente también han llegado otros nombres de las letras internacionales que vale la pena seguir, como el caso de la mexicana Guadalupe Nettel en la última Noche de las librerías. Ahora, otro nombre se suma al calendario de visitas estelares: la de la escritora moldava Tatiana Tîbuleac.

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Tîbuleac se presentará el próximo martes 1° de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, donde será entrevistada por la presidenta del LATU Lucila Arboleya.

Tîbuleac es una de las voces más leídas de la literatura europea contemporánea y esta es su primera visita a Montevideo. Su carrera despuntó con el best-seller El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, una impactante novela sobre la relación turbulenta entre una madre y su hijo. A esa novela le siguió El jardín de vidrio, donde ahondó en los pormenores de los regímenes comunistas de Europa del Este y la forma en que las lenguas de esos territorios se moldearon a la fuerza a medida que la población se transformaba.

La autora llegará a Montevideo a presentar su tercera y última novela, Cuando seas feliz, golpea tú primero, inspirada en la relación con su padre, publicada en español por la editorial Impedimenta, al igual que sus otros títulos en ese idioma.