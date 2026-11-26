La Rueda de Candombe comenzará su tercera temporada de verano el próximo lunes 30 de noviembre con un cambio de escenario: tras dos años de actividad en torno al bar Santa Catalina y Plaza España, el ciclo se trasladará al Dique Mauá . El anuncio fue realizado por los integrantes del proyecto Caleb Amado , Claudio Martínez y Rolo Fernández durante su participación en el programa La Playlist, del canal de streaming de El Observador.

El inicio del nuevo ciclo coincide con el segundo aniversario del colectivo —cumplido el pasado 11 de noviembre— y llega semanas después de que el proyecto obtuviera un Grammy Latino por su participación en la canción El tambor chico, grabada junto a Jorge Drexler y Facundo Balta . La propuesta, que reúne semanalmente a entre 2.000 y 2.500 personas, sumará 15 nuevas composiciones para alcanzar un repertorio de 100 canciones.

El traslado al Dique Mauá, predio ubicado sobre la rambla montevideana en el límite entre Ciudad Vieja y Barrio Sur, responde al crecimiento sostenido de la convocatoria y a una sugerencia de la Intendencia de Montevideo . El proyecto nació dentro del bar Santa Catalina, luego se extendió a la vereda y posteriormente ocupó la Plaza España, lo que generó exigencias logísticas propias de un evento masivo en un espacio público.

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"Arrancamos adentro del bar Santa Catalina, esto creció hacia la vereda y después fuimos para la plaza. Siempre hubo buena disposición de la Intendencia para acompañar este crecimiento, pero no deja de ser un evento masivo en una plaza pública que tiene ciertas complicaciones. Esto también tiene que ver con un camino de profesionalización", explicó Caleb Amado en La Playlist.

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El cambio de locación mantiene al ciclo dentro de su zona de influencia en la capital, a pocos metros de su emplazamiento original. Para la jornada inaugural del lunes 30, los músicos llegarán directamente desde Porto Alegre, donde participarán en un festival antes de presentarse a partir de las 16 horas en Montevideo.

Además de la mudanza física, el ciclo mantendrá su consigna solidaria: se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero destinado a la olla popular de Cuareim, en Barrio Sur, que funciona entre tres y cuatro veces por semana. "Estamos haciendo un evento al que asisten miles de personas y pensamos que es una herramienta para contribuir más allá de la música", señaló Amado.

Las claves de una convocatoria de 2.500 personas cada lunes

Inspirada en el formato de las rodas de samba de Brasil, la Rueda de Candombe logró instalar una cita semanal los días lunes —una jornada habitualmente sin programación musical masiva en Montevideo— sin registrar incidentes. Para los músicos, la respuesta del público se explica por una combinación de factores sociales, generacionales y musicales.

"Lo que me viene a la cabeza es la pospandemia, luego de un período donde la sociedad estuvo muy separada y había ansiedad por juntarse. También influyó el boca a boca y el hecho de que se disfruta en un ambiente familiar, sin límites de edad. Tenemos conviviendo entre 2.000 y 2.500 personas un lunes sin ningún tipo de problema, respetando el espacio y el horario", afirmó Claudio Martínez.

Otro elemento central es el formato participativo. A diferencia de un recital convencional, donde existe una separación marcada entre el escenario y la audiencia, la disposición de la rueda y la interpretación de temas enganchados promueven el canto colectivo y el baile.

Un catálogo vivo y la proyección en Brasil y Europa

Desde el punto de vista musical, el proyecto funciona como un archivo activo del candombe, género afrouruguayo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009. Al iniciar la investigación para armar el repertorio, los músicos identificaron más de 200 composiciones entre clásicos populares y obras de autores con menor difusión en los medios de comunicación.

"En principio, el proyecto está concebido como una vitrina donde exponemos el trabajo que ha hecho mucha gente, manteniendo viva la tradición oral de nuestras historias y costumbres", indicó Rolo Fernández. En el repertorio conviven referentes históricos como Eduardo Mateo, Eduardo da Luz, Jorginho Gularte y Jaime Roos, junto a compositores contemporáneos como Julieta Rada y Facundo Balta.

Esa propuesta traspasó las fronteras uruguayas. En los últimos dos años, la agrupación llevó su formato a Brasil —con presentaciones en Río de Janeiro, incluyendo el Cristo Redentor e Ipanema, y próximamente en Porto Alegre—, España y Francia, donde participaron en el marco del Festival de Cannes.

Según relataron los integrantes, en el exterior el fenómeno presenta dos vertientes: la respuesta corporal de públicos sin conocimiento previo del género y el vínculo de pertenencia con la diáspora uruguaya. "En Cannes hubo uruguayos que viajaron seis horas en auto desde Barcelona para escucharnos tocar. En el boliche donde nos presentamos parecía un partido de Uruguay, con banderas y caras pintadas. El candombe es de las pocas expresiones culturales que son exclusivamente de acá, y para quien está lejos de su casa funciona como un llamado", describió Fernández.

El Grammy Latino con Jorge Drexler y el lugar del candombe en el exterior

Uno de los hitos recientes del colectivo fue el reconocimiento obtenido en los premios Grammy Latinos por su participación en El tambor chico, tema liderado por Jorge Drexler y producido junto a Facundo Balta. Los músicos se enteraron de la premiación mientras se trasladaban a una entrevista televisiva en Montevideo: Fernández recibió la noticia en un ómnibus y el resto del grupo en los pasillos de TV Ciudad.

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Más allá del reconocimiento individual, los integrantes destacaron el peso institucional de la distinción para la música uruguaya. "Lo más importante es que el candombe aparezca en una premiación de esa magnitud. A Jorge estamos acostumbrados a verlo ganar premios, pero que el candombe diga presente hoy en día es algo nuevo", sostuvo Fernández.

Claudio Martínez coincidió en el alcance estratégico de la iniciativa de Drexler: "Que el artista uruguayo con mayor proyección internacional haya tenido la idea de utilizar el candombe como raíz central de este trabajo, en un momento donde es necesario diferenciarse en el mundo, es una elección acertada que echa luz sobre un género que todavía le falta ser conocido afuera".

El legado de Ruben Rada y los invitados sorpresa

Durante la ceremonia de los Grammy Latinos, Drexler recibió el galardón de manos de Julieta Rada y lo dedicó a Ruben Rada, fallecido recientemente, mientras que Facundo Balta dedicó el premio a los músicos de Barrio Sur que sostienen la tradición de los tambores cada semana.

La figura de Ruben Rada ocupa un lugar central en la historia de la Rueda de Candombe. El músico compartió escenario con el colectivo en el Antel Arena, en una de sus últimas apariciones en vivo, y su obra representa una porción sustancial de la lista de canciones del grupo. "Nos tocó tocar después de su velorio y fue una de las presentaciones más difíciles. Sentimos la responsabilidad de ser uno de los canales para homenajearlo y mantener presente su legado", expresó Martínez.

De cara a la tercera temporada en el Dique Mauá, el ciclo conservará otra de sus características distintivas: la presencia no anunciada de artistas invitados —tanto referentes del género como músicos de otros estilos— que son convocados exclusivamente para interpretar piezas del repertorio candombero, aunque la estructura del encuentro mantiene su funcionamiento regular independientemente de la participación de figuras externas.