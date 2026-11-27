La lápida de Matthew Perry , el recordado actor que interpretó a Chandler Bing en la icónica serie Friends , ha sido objeto de una polémica tras revelarse una modificación sustancial en su epitafio. La nueva placa, instalada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, omite la referencia a la serie que lo catapultó a la fama, generando desconcierto entre sus seguidores.

La tumba del actor, fallecido el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, tuvo inicialmente una placa rectangular que rezaba: “Matthew Langford Perry. 19 de agosto de 1969 - 28 de octubre de 2023. Muy querido —Amigo—” . Esta última palabra era un claro guiño a la producción televisiva, y muchos fanáticos se acercaban al lugar para rendirle homenaje.

Sin embargo, la reciente visita de la revista Entertainment Weekly al cementerio evidenció el reemplazo de la placa original por una nueva, de formato cuadrado y escritura en dorado. La inscripción actual dice: “Descansa ahora, Matthew Langford Perry. Te amamos con todo nuestro corazón”, omitiendo deliberadamente el término "Amigo" y cualquier otra alusión directa a la serie.

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La sustitución de la lápida ha abierto un debate en las redes sociales y entre los admiradores del actor, quienes se preguntan quién ordenó el cambio y cuáles fueron los motivos detrás de la eliminación de la referencia a la sitcom. Hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna declaración oficial al respecto.

Este cambio se produce un mes después del estreno del documental de Netflix The one about Matthew Perry, donde se exploran los inicios de su carrera, su lucha contra las adicciones y el vacío que sentía a pesar de la fama. En la producción, Perry relata cómo la fama no logró sanar sus heridas internas, llevando a su reiterado consumo de sustancias.

El legado y la lucha del actor

El documental también profundiza en los detalles de su batalla contra la adicción, revelando que gastó siete millones de dólares en tratamientos. Su hermana Mia Perry Bowick expresó en el marco del estreno su deseo de que Matthew fuera recordado "como una persona en toda su dimensión, no solo como Chandler ni como alguien que luchó contra la adicción".

Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su domicilio. La autopsia confirmó que su muerte se debió a los efectos agudos de la ketamina, combinados con ahogamiento accidental, en un contexto de recaída en sus problemas de adicción.