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Los precios de los abonos para el concurso de carnaval, las categorías y cuándo se hará la venta

Daecpu anunció los detalles de la venta de abonos para los espectáculos del carnaval de 2027 en el Teatro de Verano con precios desde $ 14.200

10 de octubre de 2026 9:26 hs
Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano: primeras gestiones de venta de localidades.

Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano: primeras gestiones de venta de localidades.

Daecpu, la institución conformada por los directores de los conjuntos carnavaleros, anunció los precios de los abonos para presenciar los espectáculos del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2027, que se desarrollará en el Teatro de Verano del Parque Rodó desde el lunes 25 de enero.

La comercialización de los abonos se hará exclusivamente el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, en la sede social de la entidad que preside Alfredo Jaureguiverry, en la calle Fiol de Pereda esquina Av. Joaquín Suárez, entre las horas 10 y 13 y entre las 13:30 y las 16, se detalló a El Observador.

Se expenderán abonos para butacas en los tres sectores de la platea baja, en algunos sectores de la platea media y no habrá abonos para la platea alta.

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La capacidad del Teatro de Verano

El aforo del escenario ubicado en la rambla de Montevideo avanzó a unas 5.200 localidades tras la reciente reforma.

La venta de abonos, si bien hay variantes en cada año, se aproxima normalmente a las 1.000 unidades.

Se espera para esta comercialización una demanda creciente por la relevancia de varios conjuntos que seguirán participando (tras clasificarse por estar en la Liguilla de 2026 y confirmar su presencia) y de otros que anunciaron su intención de volver al carnaval participando en la prueba de admisión que habrá en noviembre.

Tres categorías de abonos

  • General (el abonado podrá ceder su uso a otra persona cada vez que lo desee).
  • Familiar (el abonado podrá solamente transferirlo a otra persona durante tres etapas de la primera rueda, tres etapas de la segunda rueda y dos etapas de la liguilla definitoria).
  • Personal (solo puede utilizarlo el abonado presentando el abono y su cédula de identidad).

Precios para ingresar al Ramón Collazo en el concurso de carnaval

Abono general

  • Sector B - Tres ruedas: $ 25.000
  • Sector B - Primera y segunda: $ 20.200
  • Palco 2 - Tres ruedas: $ 25.000
  • Palco 2 - Primera y segunda: $ 20.200
  • Sector A y C - Tres ruedas: $ 23.800
  • Sector A y C - Primera y segunda: $ 19.000
  • Sector E, F y G - Tres ruedas: $ 14.200

Abono familiar

  • Sector B - Tres ruedas: $ 23.200
  • Sector B - Primera y segunda: $ 18.800
  • Palco 2 - Tres ruedas: $ 23.200
  • Palco 2 - Primera y segunda: $ 18.800
  • Sector A y C - Tres ruedas: $ 22.100
  • Sector A y C - Primera y segunda: $ 17.700

Abono personal

  • Sector B - Tres ruedas: $ 22.300
  • Sector B - Primera y segunda: $ 18.000
  • Palco 2 - Tres ruedas: $ 22.300
  • Palco 2 - Primera y segunda: $ 18.000
  • Sector A y C - Tres ruedas: $ 21.200
  • Sector A y C - Primera y segunda: $ 16.900

Formas de pago

Los abonos pueden pagarse con efectivo; con tarjetas de débito Visa y Maestro; y con tarjetas de crédito hasta en seis cuotas con Visa, Master y Oca.

Finalmente, Daecpu informó que personal de la institución está ya mismo disponible para responder consultas sobre el tema de los abonos a través del correo [email protected] y por el teléfono 2200 5133 (internos 104 y 105).

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