El fenómeno cinematográfico más improbable del año es un documental de casi tres horas . Puedes verlo todo llegó este jueves a los cines uruguayos precedido por la certeza de haberse convertido en un hito cultural pop en Estados Unidos, por ser un taquillazo en toda regla, por rumores de Oscar y una anticipación local que hasta motivó que se vendieran entradas en régimen de preventa, una herramienta que suele aplicarse para sagas multimillonarias de ficción (para tomar como referencia, las otras preventas activas en los cines uruguayos son para la tercera parte de Duna y la nueva película de los Avengers).

Puedes verlo todo trascendió los círculos más cinéfilos y se convirtió en un evento gracias a una conjunción entre el marketing, el boca a boca de toda la vida, y a tener como centro una historia que en los últimos años se ha relatado en distintos formatos y versiones que sirvieron como precedentes y generaron una cierta familiaridad del público con una de las protagonistas del documental.

Hace una década, la empresaria Elizabeth Holmes era una de las mujeres más poderosas de Silicon Valley y una figura con la que el mundillo financiero emprededor revista Forbes se volvía loco: la emprendedora que había abandonado la prestigiosa universidad de Stanford, fundado una startup llamada Theranos y que anunciaba que iba a revolucionar la industria médica con un novedoso método para hacer análisis de sangre completos con solo una gota de muestra.

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Theranos, fundada en 2003, llegó a estar valuada en US$ 9.000 millones. Pero para 2016 la mentira empezó a caer. Las acusaciones de fraude empezaron a ser certezas y Holmes pasó de heroína a villana , adelantando el cambio de percepción sobre los emprendedores tecnológicos, que pasaron de ser mesías y visionarios a las manos negras detrás de todo lo que está mal en el mundo, tal como el cine lo está demostrando en este último tiempo.

Holmes eventualmente fue condenada a pasar 11 años en prisión. Un mes antes de entrar a la cárcel, el equipo de Puedes verlo todo se instaló en su casa junto a su familia (su esposo y dos hijos) y convivió con ellos durante ese período, mientras los documentalistas reconstruían su versión de lo ocurrido con Theranos y los análisis de sangre truchos.

La emprendedora además sostiene que ella no hizo nada mal, sino que fue malinterpretada. La película obliga al espectador a reconsiderar constantemente su opinión sobre su protagonista. ¿Es sincera? ¿Logró engañarse a sí misma? ¿Es víctima de otra persona? Hay académicos, incluso, que señalan que el discurso de Holmes es una forma de enfrentar la realidad arraigada en Silicon Valley (hablando en criollo, las empresas tecnológicas “sanatean” para incrementar su valor o hacerse parecer más necesarias de lo que en realidad son) y que es un ejemplo de la posverdad: el retorcer el significado y la interpretación de las palabras para nunca quedar como alguien que se equivocó y no admitir errores.

Detrás y delante de cámaras

Además de lo peculiar de la historia de la protagonista de la película, que ya había sido relatada tanto en clave de ficción como de documental desde que el escándalo se hizo público, Puedes verlo todo también tiene como otro de los ingredientes centrales de su éxito la participación del actor y director Nathan Fielder, la otra mitad más visible del proyecto.

El canadiense de 43 años comenzó a hacerse conocido con su proyecto Nathan for you, una serie de comedia donde “asesoraba” a distintos negocios con propuestas absurdas y complejas, como una versión más estrafalaria de los Simuladores argentinos.

En los últimos años, Fielder ha incrementado su perfil gracias a la serie El ensayo, una fusión de comedia y documental donde se interpreta a sí mismo y ayuda a personas a ensayar y poner en escena conversaciones o situaciones incómodas de su vida antes de que las enfrenten de verdad.

Algo de eso se ha colado en este documental sobre Holmes, con Fielder no solo ejerciendo como uno de los directores de la película, sino como un coprotagonista, metiéndose a la casa de la estafadora, interactuando y entrevistándola a ella y a su esposo, y planteándoles distintos juegos y escenarios para interpretar.

En el rol de director, Fielder está acompañado por Lance Oppenheim, un documentalista que este año además incursionó en la ficción con Primetime, un thriller protagonizado por el futuro James Bond, Robert Pattinson, en la piel de Chris Hansen, un periodista estadounidense que se dedicó a desenmascarar pedófilos con cámaras ocultas y operaciones encubiertas para su programa de televisión.

Luego de su impacto en Estados Unidos, donde se convirtió en una de las películas mainstream más redituables del año (su presupuesto de US$ 7 millones fue recuperado con creces: ya lleva facturados US$ 107 millones), Puedes verlo todo empieza ahora su recorrido internacional de camino a los Oscars, donde más allá de su lógica presencia en la categoría de Mejor documental, se la está promoviendo para otras categorías de las que se suelen denominar “técnicas” como mejor montaje y fotografía, así como para el premio mayor, el Oscar a Mejor película.

De estar entre las nominadas, sería la primera vez que un documental se mete en la conversación por el galardón más importante de Hollywood.

Bonus track: los “deberes” que pueden venir bien antes de ver la película

Este material no es de consumo obligatorio pero puede ser útil su visualización previa a la de Puedes verlo todo para tener más trasfondo y entendimiento del código narrativo del documental.

Nathan for you (Paramount+) – Serie de cuatro temporadas responsable de poner en el mapa a Nathan Fielder y su estilo de comedia en la que se inserta como personaje dentro de sus narrativas para interactuar con la realidad y desfigurarla. En ella, el actor ofrece asesoramiento absurdo a negocios que atraviesan un mal momento. Su episodio más famoso fue uno en el que montó una cafetería idéntica a Starbucks, amparándose en un vacío legal al colocar la palabra dumb (tonto) delante de cada producto, por lo que no infringía la ley de marcas al presentarse como una parodia de la empresa.

El ensayo (HBO Max) – El proyecto que marcó el salto definitivo para Fielder, y que una vez más lo tiene a sí mismo como protagonista. Dos temporadas en las que el actor interactúa con personas que tiene que enfrentar una situación delicada en sus vidas y genera simulaciones detalladas de esos escenarios (Fielder llegó a recrear un aeropuerto entero) para que los protagonistas pueden ensayar esos eventos. La serie llamó la atención por su fusión y ruptura de los lenguajes de la ficción y el documental para generar un estilo de comedia peculiar en base a elementos de ambos.

Desangrando a Silicon Valley (HBO Max) – La versión documental primigenia de la historia de Elizabeth Holmes y Theranos, estrenada en 2019. Se trata de una disección del ascenso y caída de la empresa, a la vez que traza algunos paralelismos con la trayectoria de Thomas Alva Edison, una de las referencias empresariales de Holmes.

The dropout (Disney+) – Basada en un pódcast periodístico del mismo nombre, esta miniserie de ficción pone a la actriz Amanda Seyfried en el rol de Holmes para contar su historia desde su abandono de la universidad de Stanford hasta la debacle de Theranos. Seyfried ganó el Emmy y el Globo de Oro por su trabajo en la serie.