20 de setiembre de 2026. La anticipación se siente en el estudio de Canal 10. Cuando pasan 28 minutos de las nueve de la noche, Jazmín Esquivel está a punto de atravesar la puerta que la separará de su vida habitual durante un tiempo indeterminado: es el inicio de la primera temporada de Gran Hermano Uruguay . Y ella, la primera participante.

“Jazmín Bienvenida, vas a hacer historia. Vas a ser la primera en abrir esa puerta”, le dice Eliana Dide a la muchacha de 22 años que no contiene la emoción y lo hace explícito. Intenta respirar profundamente, dice que no puede más, saluda a su madre ante las cientos de miles de personas que miran la televisión .

“¿Sabes que tenes que hacer ahora? Abrir esa puerta y…”. Jazmin entró. Dejó a la movilera atrás, aún con las palabras por decir, y tiró de la enorme puerta de hierro. Entró. Pero en el piso del canal, dejó a su paso las risas de las tribunas, los panelistas y el conductor del programa. Y en ese momento se hizo claro: es una mujer carismática.

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¡Buenas noches, Gran Hermano! ¡Hola, Uruguay! Lo que siguió fueron pequeños gritos de alegría mientras recorría, todavía sola, cada rincón de la casa con la única valija que podrían ingresar intentando seguirle el paso. De la sala de streaming a la piscina, del living donde aparecería Eduardo “Colo” Gianarelli para hablar con ella a la habitación vacía. Abrió la heladera, mandó saludos, prometió empezar el gimnasio.

“Ustedes querían un GH uruguayo, ¿no? Ahí está”, dijo el conductor del ciclo cuando la transmisión volvió a piso.

¡ASÍ FUE EL PASO DE JAZMÍN POR LA CASA! Un recorrido por los momentos, vínculos y jugadas que marcaron su experiencia en Gran Hermano.

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Ahora, sentada en una sala de la redacción de El Observador, Jazmín Esquivel recuerda ese momento como una experiencia única. “La primera sensación que sentí fue felicidad”, dice y recuerda que fue el final de un largo proceso de selección. “Envié el video solamente para probar la experiencia. Quise probar algo nuevo y se me dio. Pensé que era muy chill todo, no que iba a ser el boom que fue cuando salí. Fue una experiencia única y obviamente no me quería ir, quería llegar a la final. No fui con ningún formato hecho, nada planeado”.

– ¿Qué crees que le aportaste a la casa de Gran Hermano y qué crees que la casa te aportó a vos?

– Era la alegría de la casa. Me despertaba y estaban todos chill, todos al pedo, durmiendo. Y yo: Chicos, vamos a hacer un juego, vamos a activar la casa, arriba ese velorio. Y la casa me aportó mucha madurez, salí con las cosas más claras; porque había gente muy adulta que me enseñó muchas cosas. Aprendí a madurar y la disciplina del proceso. Con Laura aprendí que no tengo que bajar los brazos, obviamente que las oportunidades de la vida se dan una vez sola y hay que aprovecharlas. Con Guada se destapó el tema del canto. Ni ahí iba a cantar ahí adentro y con Guada aprendí que hay que salir del miedo, enfocarse en uno mismo y saber que realmente lo que te gusta podés lograrlo teniendo disciplina.

Durante más de dos meses, Esquivel se movió en la casa de Gran Hermano con efusividad. Estridente, intensa, sensible, confrontativa, divertida, áspera por momentos sin dejar de ser un personaje con el que sería posible encariñarse. Para muchos era, hasta el momento que abandonó el juego, una de las candidatas a llegar hasta el final. Incluso para los panelistas del programa.

– Tenías una forma muy auténtica de jugar en la casa, pero por momentos no sabíamos si estabas diciendo la verdad o estabas mintiendo. ¿Cuánto había de verdad y cuánto había de mentira?

– Mira, hay un 60% de mentira. Cagaba a mentiras a todo el mundo: que estaba hace 4 años y medio de pareja o que estaba hace 8 años en pareja, que estaba soltera. ¡No me daba cuenta! Mentí mucho. ¡Y todos me creían! Y después se ponían a dudar: ¿será verdad que tiene chanchito? ¿O será verdad que tiene un auto y dos lanchas? Nada que ver.

– Era una parte muy divertida de tu personaje.

– Aparte les hablaba en serio. Les decía: Yo tengo un campo. Tengo una chacra y obviamente no limpio la caca, pero me gustan los caballos. ¡Mentira! No tengo nada. Todo mentira. Y me decían: ¿En serio? Bueno, me vas a tener que invitar. Se creían todo, boludísimos.

Joaquín Ormando

En el video con el que presentaron a Jazmín antes de su entrada al programa se describió como una "mujer re independiente" que "todavía" vive con su madre. Y advirtió: “Hablando en serio, ahí no hay amistad. Así que ojo”. Sin embargo, esa percepción cambió radicalmente a medida que los días de aislamiento pasaron. Junto a Agustina Zerbino se convirtió en la pareja inesperada que cantaba la canción de Toy Story antes de ir a dormir y se acompañan en los momentos más duros dentro del juego.

– Es una amistad que, quizás desde el prejuicio, no se hubiese dado en un contexto habitual. ¿Cómo crees que ese vínculo influyó en el juego de las dos?

– No fue un juego la amistad. Se dio de mi parte: la adopté, como quien dice, porque quedó sola cuando se fue Vicky G. Y fue muy genuino. Pensé que ella estaba jugando conmigo, en el sentido de que precisaba a alguien y me agarró a mí, pero no. Nunca pensé que iba a ser amiga de ella, porque tenemos muchas cosas diferentes. Ya se dieron cuenta, somos el yin y el yang. Siento que la fortalecí en el juego a ella. Todavía no tengo tanta información porque agarro muy poco el teléfono, pero adentro se notaba que las dos teníamos fuerza juntas.

Jazmín habla con Agustina Zerbino una tarde tranquila en la habitación de diez camas donde duermen hace algunos días. Le cuenta uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia. Sobre su hermano llegando en bicicleta a la casa del amigo para decirle que su padre abandonaba su casa. Sobre cómo lo vio irse. Sobre la vez que, años más tarde, lo vio arriba del ómnibus y él la ignoró. Cuenta, la parte más íntima de su historia y uno de los momentos más emotivos de la temporada. Pero también, es una historia de amor: “Mi madre me hizo feliz. Fui una niña feliz”, dice.

– Uno de los momentos más emotivos de tu estadía está relacionado a tu historia con tu padre, ¿fue algo que pensaste al momento de presentarte a un reality?

– Lo pensé, porque pensé que iba a aparecer si me veía pública. No es algo que me afecte en el día a día pero ahí adentro tenés mucho tiempo de ocio y empezás a pensar en todo, y te empezás a preocupar de lo que está pasando afuera. Si de repente apareció, si de repente me quiere perjudicar o me quiere volver a ver. Son muchas cosas que uno ahí adentro se pone a pensar.

– ¿Cuál era el pensamiento más se repetía adentro de la casa?

– Que aparezca diciendo que él era mi papá, que yo soy la hija, que tiene algún derecho. La mente te juega en contra pero por suerte salió todo bien.

Joaquín Ormando

Durante el primer desafío semanal por el presupuesto quedó involucrada en un episodio que activó los protocolos del programa y derivó en una advertencia de Gran Hermano Uruguay, que calificó el comportamiento de Bruno Acevedo como "absolutamente inapropiado".

– Durante la primera prueba grupal hubo una situación por lo menos incómoda con Bruno Acevedo. Fue un tema que te siguió durante toda tu estadía, tus compañeros en varias oportunidades lo pusieron en duda. ¿Cómo crees que se manejó?

– Fue un momento incómodo. Quedé sorprendida, pero en la casa cuando él sale llorando me juzgan porque mi personalidad es intensa. ¿Qué hizo Jazmín?, empezaron a pensar todos. Y me afectó mucho. No me abrí a contarles a los compañeros porque no quise jugar con eso. Hablé con Gran Hermano, no quise hacer la denuncia porque yo ahora entiendo que Acevedo se pasó de confianza, no hubo una mala intención ni fue un zarpado. Fue excesividad de confianza. Si lo hubiese hecho ayer, capaz que lo tomaba como risa porque sabía cómo era. Lo charlamos, me pidió disculpas. Pero con la casa no, estuvieron pésimo. Obviamente ahí adentro la mente te empieza a jugar en contra y querían perjudicarme con ese tema. Quisieron jugar un juego estratégico, y puse el límite en la cena (de nominadas) porque me enteré que Tai estaba jugando con eso, y era una sinvergüenza.

Joaquín Ormando

23 de noviembre de 2026. Dos meses después, Jazmín Esquivel vuelve a pasar por esa puerta. Esta vez, de regreso al mundo exterior. Se va con el 57,5% de los votos en la primera placa de doble eliminación de la temporada, que la enfrentó contra Stephanie Tai Dudok y Melanie Porta.

“Estoy viendo poco (del programa), pero sí vi por qué me sacaron de la casa. Es una locura cómo se organiza el fandom de Tai. Pensé que era porque tenía mucho hate, porque salir primera de la placa fue muy frustrante, pensé que me iban a matar. Salí con un porcentaje muy alto, por eso me afectó cuando el Colo me dijo el porcentaje. Pero después lo entendí”, dice.

Entendió cuando la gente la reconocía en el barco que la trajo de regreso, cuando había gente esperando en Tres Cruces su llegada, cuando le pidieron fotos y le hicieron saber que ella era su favorita. Días después, llega a la redacción de El Observador con camisa de cuero, botas hasta la rodilla y unos lentes que reflejan el Río de la Plata que durante dos meses separó su casa de su casa televisiva. Y también le piden fotos.

– ¿Cómo te recibió la gente después de tu eliminación?

– Es algo nuevo para mí esto. Obviamente, estoy muy sorprendida por todo. Hice un buen trabajo adentro de la casa, por eso estoy muy agradecida, porque creo que ser uno mismo también te abre muchas puertas. Y el amor que me están dando… Pensé que me iban a matar en las redes sociales y cada comentario que leo me conmueve y me sensibiliza. Antes agarraba el teléfono y tenía 2 solicitudes, ahora tengo 500 mil solicitudes de mensajes. Es una locura. No usaba tanto Instagram –tenía 46 seguidores y la cuenta privada–, usaba más bien TikTok, subía algún videíto y lo borraba porque me daba vergüenza.

– Te daba vergüenza. Entonces, te metiste en la casa más vista del país.

– Sí, una locura. No sé, la verdad que soy un caso aparte.

– Una frase que dijiste varias veces durante tu estadía era El que se enoja, pierde

Me jugó un poco en contra porque yo me enojo mucho, y ahí adentro con personas adultas que la tienen clara me jugó en contra. Pensé que iba a controlar los sentimientos. Jugaban con eso contra mí: la impulsividad la querían doblar como agresividad. En la cena de nominadas Tai quiso jugar con eso, quiso dar vuelta la tortilla como si yo fuera agresiva.

– ¿Esa rivalidad con Tai te desestabilizó?

– No me desestabilizó, pero me perjudicó porque la tiene muy clara. Entró con un juego muy en regla. Es una persona que vio todos los Gran Hermano y yo entré a ser yo.

– ¿Quién crees que va a ser el ganador o la ganadora de Gran Hermano?

Creo que va a ser Tai, pero quiero que sea Acevedo porque es un tipazo, es muy sensible y sabe jugar mucho con su sensibilidad. Todo lo que siente lo dramatiza. Se lo merece.

– ¿Y a quién no te gustaría ver ganador o ganadora?

– A Juan Martín, a Esteban y a Matías. No quiero que lleguen ni a los finalistas, no se lo merecen porque están muy quietos. Son plantas, y no quiero que llegue ninguna planta a la final.

Joaquín Ormando

Después de 57 días, los 12 participantes que todavía competían vieron por primera vez a alguien más. Y ese alguien, fue Luana. “Cuando la vi, dije no puedo creer que entre una persona, y que sea Luana", recuerda. En ese momento quienes miraban la televisión podían pensar en una sola cosa: que la invite a cantar. La muchacha había pasado las últimas semanas perdiendo la vergüenza, domando su voz, soltando sus canciones. “Ahí adentro me destapé", dice Esquivel. Descubrió una voz que hasta entonces no había mostrado durante una noche de fiesta y karaoke.

Cuando Luana le entregó el micrófono la invadieron los nervios. No sabía qué hacer. "Pero perdí el miedo, me animé porque no podía perder esa gran oportunidad. Fue una locura. Fue uno de los mejores momentos que viví en la estadía de Gran Hermano”, asegura.

Ya afuera, en su primera noche en el estudio de Canal 10, el conductor del programa le entregó un sobre con la invitación de Camila Sapin para hacer una mentoría vocal en su academia. Ahora, dice Esquivel, tiene un sueño que no pensó que podía llegar a tener. "Lo hacía por hobby, pero cuando salí la oportunidad que me dieron fue una locura. Estoy procesando la sorpresa que me dieron. Ya me puse en contacto con ella, estoy muy agradecida".

– ¿Lo proyectás como una oportunidad laboral?

– En un futuro me encantaría trabajar de eso.

– ¿Lo habías pensado alguna vez?

– No, ni en pedo. Dije: voy a seguir trabajando de manicura antes de entrar a la casa y después capaz que trabajo en un streaming. Era un sueño tapado que yo tenía. Pensé que nunca se me iba a dar, y las oportunidades de la vida... Por eso digo que hay que perder el miedo. Fue un momento único. Nadie me había escuchado cantar.

Pero también tuvo otra sorpresa: la noticia del nacimiento de su primera sobrina. Una niña que nació el mismo día que ella entró al confesionario y le pidió a Gran Hermano una canción infantil que nunca sonó entre las paredes de la casa en la que cada tema tenía segundas lecturas sobre el juego en los oídos de los participantes. "Te la clavan en el corazón a veces. Nos hacíamos cabeza todo el día con las canciones, no dormíamos después del karaoke y al día siguiente estábamos tipo: ¿Qué sería eso? ¿Será que la gente piensa eso de nosotros?".

– ¿Qué crees que dice este Gran Hermano, siendo la primera versión uruguaya, puede decir de nosotros?

– Especificaron muy bien los uruguayos que entraron, porque hay muchas personalidades diferentes. Siento que cada uno se identificó con alguien.

– ¿Quién crees que se sentía identificado con vos?

– Mucha gente se identifica conmigo, pero me sorprenden los niños que me quieren. Es una emoción para mí el cariño de la gente y de los niños. Desde que salí los niños me pedían fotos, la gente me habla de sus hijos. Creo que los niños se sienten identificados con mi personalidad, con cómo soy y lo graciosa que soy. Eso me conmovió mucho.

– ¿Conseguiste lo que fuiste a buscar?

– Sí. Siento que desde ahora en adelante con todas las puertas que se me están abriendo, llegué a donde quise. Creo que uno puede llegar muy lejos sin tener nada tapado, demostrando cómo es y luchando por sus sueños.